Valentine's Day Trip: निसर्गप्रेमी जोडप्यांसाठी परफेक्ट डेस्टिनेशन! पुण्याजवळच्या ‘या’ ठिकाणी साजरा करा व्हॅलेंटाईन डे

Places To Visit Near Pune For Couples: व्हॅलेंटाईन डे म्हटलं की अनेकजण कॅफे, रेस्टॉरंट किंवा शहरातील गजबजलेल्या ठिकाणांची निवड करतात. पण यंदा काहीतरी वेगळं आणि खास करायचं असेल, तर पुण्याजवळील निसर्गरम्य ठिकाणी रोमँटिक दिवस घावलण्याचा विचार करा. हिरव्यागार डोंगररांगा, शांत पाण्याचा साज आणि प्रसन्न वातावरण तुमचा दिवस अधिक संस्मरणीय बनवू शकतात. .मुळशीपुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असलेले मुळशी धरण हे जोडप्यांसाठी परफेस्ट डेस्टिनेशन आहे. विस्तीर्ण जलाशय, सभोवतालची सह्याद्रीची रांग आणि थंडगार वर यामुळे येथे एक वेगळीच शांतात अनुहवायला मिळते. सकाळच्या वेळी सूर्योदयाचा नजारा किंवा संध्याकाळी सूर्यास्त पाहताना हातात हात घालून फिरण्याचा अनुभव खास ठरतो..ताम्हिणी घाटजर तुम्हाला लाँग ड्राईव्ह आवडत असेल, तर ताम्हिणी घाट हा उत्तम पर्याय आहे. वळणावळणाचे रस्ते, दाट हिरवळ आणि धुक्याची चादर या सगळ्यामुळे प्रवासच रोमँटिक होऊन जातो. पावसाळा आणि हिवाळ्यात हा परिसर अधिकच आकर्षक दिसतो..खास क्षणांसाठी काय करू शकता?धारणाच्या काठी निवांत बसून एकमेकांसोबत वेळ घालवा.निसर्गाच्या साक्षीने सुंदर फोटोशूट करा.रिसॉर्टमध्ये कँडल लाईट डिनरची व्यवस्था करा.छोटासा ट्रेक करून एकत्र साहसी अनुभव घ्याराहण्याची आणि जेवणाची सोयमुळशी परिसरात अनेक रिसॉर्ट्स, होमस्टे आणि इको-फ्रेंडली कॉटेजेस उपलब्ध आहेत. निसर्गाच्या कुशीत राहण्याचा अनुभव घेत असताना स्थानिक महाराष्ट्रीयन पदार्थांचा आस्वादही घेता येतो..यंदाचा व्हॅलेंटाईन करा खासगुलाब आणि गिफ्ट्ससोबतच आठवणीही खास असाव्यात. शहराच्या गोंगाटापासून दूर, निसर्गाच्या सान्निध्यात तुमचा व्हॅलेंटाईन डे साजरा करा आणि तुमच्या नात्यातील गोडवा अधिक वाढवा.का भेट द्यावी मुळशीला?निसर्गसौंदर्य, शांत वातावरण, साहसी उपक्रम आणि आरामदायी मुक्काम यांचा सुंदर संगम म्हणजे मुळशी. वीकेंडला थोडा ब्रेक घ्यायचा असेल, तर पुण्याजवळील हे ठिकाण नक्कीच तुमच्या यादीत असायला हवे.