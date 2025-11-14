Snowfall Destinations India: यंदाच्या हिवाळ्यात स्नोफॉलचा आनंद घ्यायचाय? मग भारतातील 'या' ठिकाणी जरूर भेट द्या

Top Snowfall Destinations in India This Winter: हिवाळा म्हणजे बर्फाच्छादित पर्वत, थंडगार हवा आणि हिमवृष्टीचा आनंद घेण्याचा सर्वोत्तम काळ असतो. भारतात अनेक ठिकाणे अशी आहेत जिथे हिवाळ्यात सर्वोत्तम स्नोफॉल होते आणि निसर्गाचे अप्रतिम दृश्य पाहायला मिळते..या वर्षी जर तुम्ही स्नोफॉलचा अनुभव घेण्याचा विचार करत असाल, तर काही ठराविक हिल स्टेशन आणि डेस्टिनेशन आहेत जिथे जाऊन तुम्ही गुलाबी थंडीतल्या रोमांचाचा आणि बर्फातील मजेशीर क्षणाचा आनंद घेऊ शकता. या लेखात आम्ही तुम्हाला भारतामधील बेस्ट स्नोफॉल ठिकाण सांगणार आहोत जिथे तुम्ही गुलाबी थंडीत स्नोफॉलचा अनुभव घेण्यासाठी परफेक्ट आहेत..Children's Day: मुलांच्या स्किल डेव्हलपमेंटसाठी उपयुक्त आहेत 'हे' डिजिटल प्लॅटफॉर्म; विज्ञान, कला आणि कोडिंगसाठी ठरतील फायदेशीर.उत्तराखंडहिवाळ्यात उत्तराखंडामध्येही अनेक शहरांमध्ये भरपूर हिमवर्षाव होतो. धानौल्टी,चोपटा, औली, मुनस्यारी आणि मुक्तेश्वर यांसारखी ठिकाणे स्नोफॉलसाठी प्रसिद्ध आहेत. दिल्ली- एनसीआर किंवा उत्तर भारतातील लोकांसाठी हे सर्वात सहज आणि बजेट- फ्रेंडली स्नोफॉल डेस्टिनेशन मानले जाते..लडाखलडाखचे नाव घेताच सर्वांच्या डोळ्यासमोर बर्फाच्छादित पर्वत, शांत तलाव आणि स्वच्छ निळे आकाश येते. हिवाळ्यात येथील तापमान खूप खाली जातं, पण त्याचबरोबर जबरदस्त स्नोफॉलही अनुभवायला मिळतो. शांतात, रफ-टफ भूभाग आणि अप्रतिम निसर्ग यामुळे लडाख हे स्नोफॉलसाठी सर्वात रोमांचक ठिकाणांपैकी एक आहे..Maharashtra Police Bharti 2025: महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी अर्ज, पात्रता, वय आणि शारीरिक अटी काय आहेत? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर.जम्मू–काश्मीरहिवाळ्यात जम्मू–काश्मीरची शोभा आणखी वाढते. गुलमर्ग, सोनमर्ग आणि पहलगामसारखी ठिकाणे संपूर्णपणे बर्फाने झाकून जातात. स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, गोंडोला राइड्स आणि स्नोफॉलचा रोमँटिक नजारा या सगळ्याचा आनंद एका ठिकाणी मिळतो. बर्फवृष्टी पाहायची असेल तर काश्मीरसारखा अनुभव दुसरा नाही..हिवाळ्यात फिरायला जाताना हे टिप्स नक्की फॉलो कराउबदार आणि वॉटरप्रूफ कपडे सोबत ठेवारस्ते बंद होण्याची शक्यता असते त्यामुळे आधीच चेक कराजास्त थंडीत आपले आरोग्याची काळजी घ्याआधीच हॉटेल्स बोकिंग करायला विसरू नका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.