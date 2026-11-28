Places Near Nashik : तुमच्या कोणत्याही सुट्टीला या ऐतिहासिक लेणी,निसर्गरम्य डोंगररांगा, प्रसिद्ध धार्मिक स्थळे आणि द्राक्षांचे मळे असलेल्या नाशिक जिल्ह्याला नक्की भेट द्या. धार्मिक पर्यटनासोबतच ट्रेकिंग, धबधबे आणि आधुनिक पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठीही नाशिक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. त्यामुळे येत्या विकेंडला फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल, तर नाशिकमधील ही ठिकाणे तुमच्या सहलीच्या यादीत समाविष्ट करू शकता..नाशिकमधील धार्मिक पर्यटनाची सुरुवात त्र्यंबकेश्वर मंदिरापासून करता येईल. बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले हे मंदिर गोदावरी नदीच्या उगमस्थानाजवळ आहे. मंदिरासोबतच ब्रह्मगिरी पर्वत आणि आजूबाजूचा निसर्ग पर्यटकांना आकर्षित करतो. .याशिवाय पंचवटी परिसरातील काळाराम मंदिर, रामकुंड आणि सीता गुंफा ही रामायणाशी संबंधित महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. वणी येथील सप्तशृंगी गड हे देवीचे प्रसिद्ध शक्तिपीठ असून, गडावरून दिसणाऱ्या विस्तीर्ण दऱ्या आणि डोंगरांचे दृश्य मन मोहून टाकते. नाशिक रोडवरील मुक्तिधाम मंदिर संकुलालाही भाविक भेट देतात..इतिहास आणि प्राचीन स्थापत्यकलेची आवड असणाऱ्यांसाठी पांडव लेणी अर्थात त्रिरश्मी लेणी पाहण्यासारखी आहेत. डोंगरात कोरलेल्या या प्राचीन बौद्ध लेण्यांमधील शिल्पकला आणि कोरीवकाम विशेष लक्षवेधी आहे. नाण्यांचा इतिहास जाणून घ्यायचा असेल, तर अंजनेरी येथील नाणे संग्रहालयाला भेट देता येईल. तसेच भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांच्या स्मृती जपणारे दादासाहेब फाळके स्मारकही नाशिकमधील महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ आहे..निसर्गप्रेमींसाठी सोमेश्वर धबधबा आणि गंगापूर परिसर उत्तम पर्याय आहेत. सोमेश्वर मंदिराजवळील दूधसागर धबधबा पावसाळ्यात विशेष आकर्षक दिसतो. नाशिकपासून साधारण आठ ते दहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या परिसरात निसर्गाचा आनंद घेता येतो. याशिवाय इगतपुरी आणि दुगारवाडी धबधबा परिसरातील हिरवळ, डोंगररांगा आणि थंड वातावरण पर्यटकांना आकर्षित करतात..वरळी किल्ला नेमका कुठे आहे? जाणून घ्या इतिहास आणि पोहोचण्याचा मार्ग! .ट्रेकिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी अंजनेरी आणि हरिहर किल्ला हे चांगले पर्याय आहेत. डोंगरमाथ्यावरून दिसणारे निसर्गसौंदर्य आणि आव्हानात्मक चढाईचा अनुभव येथे घेता येतो. तर नाशिकची ‘वाईन सिटी’ म्हणून असलेली ओळख अनुभवण्यासाठी सुला वाईनयार्ड्सला भेट देता येईल. येथे द्राक्षांच्या मळ्यांमध्ये फेरफटका मारण्यासोबतच वाईन टूरिझमचा अनुभव घेता येतो..अशा प्रकारे धार्मिक स्थळे, ऐतिहासिक वारसा, किल्ले, धबधबे आणि द्राक्षांचे मळे यांचा आनंद नाशिकमध्ये घेता येतो. त्यामुळे विकेंडला सहलीचे नियोजन करताना नाशिकचा नक्की विचार करा. प्रवासापूर्वी संबंधित ठिकाणांच्या प्रवेशाच्या वेळा आणि उपलब्ध सुविधांची माहिती नक्की तपासून घ्या..कोथळीगड किल्ला पहिला का? बाहेरून दिसतो दगडी सुळका, आत आहे भुयारी मार्ग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.