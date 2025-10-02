Budget Diwali Journeys: दिवाळीत घरी जाण्यासाठी कोणता ट्रेन कोच सर्वोत्तम आहे?

दिवाळीसाठी घरी जाण्याचा विचार करताय?रेल्वे तिकिटे बजेट फ्रेंडली हवे आहे. कमी बजेटमध्ये प्रवास करणाऱ्यांसाठी कोणता कोच एक चांगला पर्याय आहे..Best coach Diwali travel: दिवाळीसाठी घरी जाण्यासाठी सध्या प्रत्येकजण रेल्वे तिकिटे बुक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दिवाळी हा एक सण आहे जो कुटुंबासोबत आनंदी वेळ घालवू शकतो. त्यामुळे, कामासाठी घरापासून दूर असलेल्या शहरात राहणारे लोक अशा सणांमध्येच घरी प्रवास करू शकतात. बरेच लोक दिवाळीसाठी 5-10 दिवसांची सुट्टी घेतात. कारण छठ पूजा देखील दिवाळीनंतर सुरू होते. जर तुम्ही दिवाळीसाठी घरी जाण्यासाठी रेल्वे तिकिटे बुक करत असाल आणि कोच चांगला आहे हे जाणून घेऊया. .3E किंवा 2A कोचमधील फरकहे दोन्ही कोच एसी कोच आहेत. त्यामुळे जर तुम्ही नेहमी एसी कोचमध्ये प्रवास करत असाल तर तुम्हाला तिकिटे बुक करण्याची जास्त काळजी करण्याची गरज नाही. 3E कोचचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची तिकिटाची किंमत 2A कोचच्या निम्मी आहे. कमी किमतीमुळे, या कोचची तिकिटे लवकर बुक होतात. जर २एसी कोचच्या तिकिटाची किंमत 2000 रुपये असेल, तर तुम्हाला 3E कोचसाठी फक्त 1000 रुपये द्यावे लागतील. 3E कोचमधील जागा 2AC मधील जागांपेक्षा थोड्या अरुंद आहेत. 2 एसी कोच अधिक स्वच्छ असतात, कारण त्यांच्या तिकिटांच्या किमती जास्त असतात. ३ई कोच एसी असले तरी, ते तुम्हाला तितके स्वच्छ आढळणार नाहीत. 2 एसी कोचमध्ये बाथरूमची स्वच्छता 3A कोचपेक्षा चांगली असते. .3E कोच प्रवासाचे फायदेजर तुम्ही कमी बजेटमध्ये एसी कोचमध्ये प्रवास करण्याचा विचार करत असाल, तर हा एक चांगला उत्तम पर्याय आहे. 3E कोचच्या तिकिटाच्या किमतीचे वेगळेपण म्हणजे सामान्य व्यक्ती देखील एसी कोचमध्ये प्रवास करू शकते. लक्षात ठेवा की 3E कोच प्रत्येक ट्रेनमध्ये उपलब्ध नसतात. हा डबा फक्त काही गाड्यांमध्येच उपलब्ध आहे. तुम्ही या कोचला 3एसी कोचसारखे मानू शकता. त्याची तिकिटाची किंमत 3एसी पेक्षा 150ते 200रुपये स्वस्त आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.