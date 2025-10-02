टूरिझम

Budget Diwali Journeys: दिवाळीत घरी जाण्यासाठी कोणता ट्रेन कोच सर्वोत्तम आहे?

दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये घरी जाण्याचा विचार करत असाल तर आताच रेल्वेचे तिकिट बूक करा.
पुजा बोनकिले
Best coach Diwali travel: दिवाळीसाठी घरी जाण्यासाठी सध्या प्रत्येकजण रेल्वे तिकिटे बुक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दिवाळी हा एक सण आहे जो कुटुंबासोबत आनंदी वेळ घालवू शकतो. त्यामुळे, कामासाठी घरापासून दूर असलेल्या शहरात राहणारे लोक अशा सणांमध्येच घरी प्रवास करू शकतात. बरेच लोक दिवाळीसाठी 5-10 दिवसांची सुट्टी घेतात. कारण छठ पूजा देखील दिवाळीनंतर सुरू होते. जर तुम्ही दिवाळीसाठी घरी जाण्यासाठी रेल्वे तिकिटे बुक करत असाल आणि कोच चांगला आहे हे जाणून घेऊया.

