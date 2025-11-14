Maharashtra Winter Travel: थंडीच्या सुट्ट्या पडताच ट्रिप प्लॅन करताय? मग काश्मिर, कुलू-मनाली विसरा; महाराष्ट्रातील ‘ही’ ठिकाणं आहेत खरे आकर्षण!

Winter Travel Destinations in Maharashtra: यंदा वर्षभर पावसाने नुसता धुमाकूळ घाला आहे पण सध्या उशिरा का होईना पण थंडी पडायला लागली आहे. तसेच वर्षही संपत आले आहे. त्यामुळे सगळ्यांना आतुरता आहे ती म्हणजे हिवलीस सुट्ट्यांची. या सुट्ट्यांमध्ये सगळ्यांनाच आपल्या मित्र परिवारासोबत एखाद्या निसर्गरम्य, सुंदर ठिकाणी फिरायला जायची आणि वेळ घालवायची इच्छा असते. .पण बरेच जण शिमला, कुलू-मनाली, मसूरी अशा इतर हिमाचल प्रदेशातील ठिकणी असलेल्या हिल स्टेशन्सला फिरायला जातात. आणि त्यामुळे या ठिकाणी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात गर्दी पाहायला मिळते. मात्र तुम्हाला ही गर्दी टाळायची असेल आणि निसर्गरम्य ठिकाणं अनुभवायची असतील तर, इतर दुसरीकडे न जाता महाराष्ट्रातच असलेल्या काही हिल स्टेशन्सला भेट द्या. ती तुमची मनं नक्कीच जिंकतील..Pune Travel Places: नोव्हेंबरमध्ये फिरण्याचा प्लॅन करत आहात? मग पुण्याच्या 'या' सुंदर निसर्गरम्य ठिकाणी नक्की जा!.लोणावळा आणि खंडाळामहाराष्ट्रातील सगळ्यांनाच माहित असलेलं आणि सुप्रसिद्ध हिल स्टेशन म्हणजे लोणावळा आणि खंडाळा. पुणे आणि मुंबईकरांसाठी अतिशय जवळची ही ठिकाणं विकेंड गेटवे म्हणून लोकप्रिय आहेत. हिवाळ्यात इथे डोंगर, दरी-कपारी आणि धबधबे डोळ्यांसाठी एक नयनरम्य दृश्य बनतात. इथली लोकांच्या खास आवडीची आणि मुख्य आकर्षण असली ठिकाणं म्हणजे भुशी डाम, कार्ले-भाजे लेणी आणि लोणावळा लेक.पाचगणीजर तुम्हाला निसर्गाच्या सानिध्यात राहायला आणि शांत वातावरण आवडत असेल तर पाचगणीपेक्षा उत्तम ठिकाण कोणतंच नाही. पाच डोंगरात वसलेलं गाव म्हणून पाचगणी. हिवाळ्यात इथलं वातावरण काही वेगळाच अनुभव देतं. थंडीच्या सुट्टीत खास पॅराग्लायडिंगचा आनंद घेण्यासाठी तुम्ही पाचगणीला जाऊ शकता..अजिंठा-वेरूळ लेणीइतिहास आणि कला, त्यातही वास्तुशास्त्रात तुम्हाला किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणाला आवड असेल, तर अजिंठा-वेरूळच्या लेण्या म्हणजे स्वर्गच. UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या लेण्यांमध्ये भारतीय शिल्पकलेचं अप्रतिम दर्शन होतं. थंड हवामानात या लेण्यांची सफर अधिक आनंददायी ठरते.महाबळेश्वरमहाबळेश्वर हे महाराष्ट्रातील अत्यंत लोकप्रिय हिल स्टेशन आहे. हिरव्या दऱ्या, स्ट्रॉबेरीची शेती आणि आकर्षक व्ह्यूपॉइंट्समुळे हे ठिकाण वर्षभर पर्यटकांना आकर्षित करते. हिवाळ्यात येथील हवामान अधिक सुखदायक असते. आर्थर सीट, एलफिन्स्टन पॉइंट आणि वेण्णा लेक येथील निसर्गरम्य दृश्ये अवश्य पाहावीत..Uttar Pradesh Tourism: नोव्हेंबरमध्ये फिरायला जाण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील 'या' जागा सर्वोत्तम! कुटुंबासोबत करा सहलीचे नियोजन.गणपतीपुळेतुमच्या कुटुंबियांना, मित्रांना किंवा तुम्हाला स्वतःला समुद्रकिनारी वेळ घालवायला आवडत असेल, तर गणपतीपुळेला नक्की भेट द्या. इथला निळसर-निथळ समुद्र, शांत वातावरण आणि गणपती मंदिर इथल्या आकर्षणाचा भाग आहेत. इथल्या कोकणी पदार्थांचा आस्वाद घेताना हिवाळ्यातील गार वारा एक वेगळाच अनुभव देतो.ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानवन्यजीवप्रेमींसाठी ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प एक उत्कृष्ट पर्याय आहे. ६२६ चौरस किलोमीटरमध्ये विस्तारलेले हे उद्यान वाघ, तेंदू, हरिण आणि विविध पक्ष्यांच्या प्रजातींसाठी प्रसिद्ध आहे. हिवाळ्यात सफारीचा अनुभव अविस्मरणीय असतो. तसेच हिवाळ्यात अनेक पक्षी स्थलांतर करतात, त्यामुळे त्यांना पाहण्याची संधी मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.