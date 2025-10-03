Travel Guide : अनवट संस्कृतीचे दर्शन! आसाम आणि मेघालयचा प्रवास म्हणजे निसर्ग आणि संस्कृतीचा अनुभव

Journey to Northeast India : भारताच्या ईशान्येकडील राज्ये बघण्याची, त्यांची संस्कृती, परंपरा, लोकजीवन जवळून अनुभवण्याची इच्छा असल्यामुळे आम्ही आसाम आणि मेघालयला भेट दिली. विमानतळावर उतरताच पारंपरिक आसामी गमछा घालून आमचं स्वागत करण्यात आलं आणि इथेच तिथल्या प्रेमळ व अतिथ्यशील लोकांची ओळख झाली. .दुसऱ्या दिवशी आम्ही गुवाहाटी येथील ५१ शक्तिपीठापैकी एक असलेल्या कामाख्या देवीच्या मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले. संध्याकाळी विस्तीर्ण अशा ब्रह्मपुत्रा नदीपात्रातील क्रूझमध्ये नदीच्या शांत आणि निसर्गरम्य परिसराचा अविस्मरणीय असा अनुभव घेतला. इथेच ब्रह्मपुत्रा नदीवर एक सुंदरसा लाॅगेस्ट रोपवे आहे. .त्यानंतर वेळ होती आसामचे प्रसिद्ध बिहू लोकनृत्य पाहण्याची. तरुण मुले व मुली लाल रंगाच्या पारंपरिक वेषभूषेमध्ये, ढोल, बासरी अशा वाद्यांच्या साथीने हे जलद नृत्य करतात जे आसामी संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. इथून जवळच एकशिंगी गेंड्यासाठी प्रसिद्ध असलेले काझीरंगा नॅशनल पार्क आहे. या जंगल सफारीमध्ये प्रामुख्याने एकशिंगी गेंडे (rihno), हरणे, हत्ती, वाघ, तसेच अनेक सुंदर पक्षी अशी जैवविविधता बघायला मिळते..आसामच्या शेजारील एक सुंदर राज्य मेघालय. शिलाॅंग या मेघालयच्या राजधानीत खासी, गारो, जैंतीया जमातींचे लोक राहतात आणि याच स्थानिक भाषा बोलल्या जातात. इथे आम्ही ‘मावलिनाॅन्ग’ हे भारतातील सर्वांत स्वच्छ गाव पाहिले. येथून जवळच लिव्हिंग रूट ब्रिज ही अद्भुत रचना आहे. हा पूल म्हणजे खासी लोकांनी रबराच्या झाडांची मुळे एकमेकात मिसळून चालण्यायोग्य बनवलेला नैसर्गिक चमत्कार आहे. नद्यांच्या दोन्ही बाजूंना असलेल्या झाडांच्या जिवंत हवाई मुळांना दिशा देऊन वाढवून एकत्र केले जाते. ही प्रक्रिया अनेक वर्षे चालू राहते आणि पूल मजबूत बनतो. हा पूल मानव आणि निसर्ग यातील थक्क करणारे सहजीवन दर्शविणारा आहे..Travel story : एका अविस्मरणीय प्रवासाची कहाणी! रेल्वे पकडण्यासाठी चपला हातात घेऊन पळाले, पण तरीही….येथून काही अंतरावर भारत-बांगलादेश सीमेजवळ वसलेल्या डावकी या शहरात उमंगोट नदी आहे. नदीचे पाणी स्फटिकासारखे स्वच्छ आहे. या नदीतील बोटिंग हा अनुभव अवर्णनीयच! येथील अजून एक आकर्षण म्हणजे मौसमाई गुहा. चुनखडीने बनलेल्या या गुहेत नैसर्गिकरीत्या तयार झालेल्या सुंदर; पण काहीशा भितीदायक रचना आहेत. पर्यटनाची आवड असलेल्यांनी आसाम, मेघालय अजिबात चुकवू नका.अर्चना जोग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.