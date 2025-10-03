टूरिझम

Travel Guide : अनवट संस्कृतीचे दर्शन! आसाम आणि मेघालयचा प्रवास म्हणजे निसर्ग आणि संस्कृतीचा अनुभव

Assam and Meghalaya : आसाममधील कामाख्या मंदिर, काझीरंगा नॅशनल पार्क आणि मेघालयमधील मावलिनाॅन्ग, लिव्हिंग रूट ब्रिज यांसारख्या अनोख्या ठिकाणांचा अनुभव घेण्यासाठी हा प्रवास वाचा.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Journey to Northeast India : भारताच्या ईशान्येकडील राज्ये बघण्याची, त्यांची संस्कृती, परंपरा, लोकजीवन जवळून अनुभवण्याची इच्छा असल्यामुळे आम्ही आसाम आणि मेघालयला भेट दिली. विमानतळावर उतरताच पारंपरिक आसामी गमछा घालून आमचं स्वागत करण्यात आलं आणि इथेच तिथल्या प्रेमळ व अतिथ्यशील लोकांची ओळख झाली.

