Low Cost Travel: कमी बजेटमध्ये परदेश फिरायचंय? मग 'या' 3 देशांसाठी आजच ट्रिप प्लॅन करा!

थोडक्यात:फक्त ७०,००० ते १,००,००० बजेटमध्ये थायलंड, व्हिएतनाम आणि मलेशिया हे देश परदेश प्रवासासाठी उत्तम पर्याय आहेत.योग्य प्लॅनिंग, लवकर बुकिंग आणि लोकल सुविधा वापरल्यास खर्चात बचत होऊ शकते.प्रत्येक देशात स्वस्त हॉटेल्स, स्ट्रीट फूड आणि सुंदर पर्यटन स्थळं अनुभवायला मिळतात. .Affordable Foreign Trip: परदेश म्हंटलं की अनेकांना अमेरिका पॅरिस असे देश आठवतात. अनेकांना परदेशात फिरायचं स्वप्न असते पण बजेट नसल्याने ते कधी पूर्णच होत नाही. पण खरं सांगायचं झालं तर, जगात असे काही सुंदर देश आहेत जिथे तुम्ही फक्त ७० हजार- १ लाख च्या आत तुम्ही मस्त ट्रिप प्लॅन करू शकता..जर तुम्हीही पहिल्यांदाच परदेशात फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल तेही बजेटमध्ये तर हे ३ देश तुमच्यासाठी परफेक्ट ऑप्शन करू शकतात..Daily Routine Tips: चुका कमी करायच्या आहेत? रोजच्या दिनचर्येत 'हे' टप्पे फॉलो करा!.थायलंड:थायलंड हे भारतीय पर्यटकांसाठी सर्वात लोकप्रिय बजेटमध्ये बसणार ठिकाण आहे. येथील समुद्रकिनारे, स्ट्रीट फूड नाईटलाइफ, आणि सुंदर मंदिरे पाहण्यासारखी आहेत.किती खर्च येतो?दिल्लीहून थायलंडला फ्लाइटचा खर्च १८,००० ते २२,००० दरम्यानहॉटेल्स किंवा हॉस्टेल्स २५०० – ३०००येथील स्ट्रीट फूड खूपच स्वस्त आहे.टीप: जर तुम्ही २ ३ महिन्याआधीच फ्लाइट व हॉटेल बुक केल्यास बरेच पैसे वाचू शकतात..व्हिएतनामव्हिएतनाम हे आशियातील एक अप्रतिम आणि कमी खर्चिक पर्यटनस्थळ आहे. येथील समुद्रकिनारे, इतिहास, आणि स्ट्रीट लाईफ अगदी वेगळा अनुभव देतात.किती खर्च येतो?दिल्लीहून राउंड ट्रिपची किंमत १६,००० ते ४०,०००रोजचा खर्च (खाणं, फिरणं) अंदाजे ४,०००येथे अनेक हॉटेल्स आणि हॉस्टेल्स कमी बजेटमध्ये उपलब्ध होतील..Free School Education: या ७ देशांमध्ये शालेय शिक्षण पूर्णपणे मोफत...एकही रुपया द्यावा लागत नाही!.मलेशियामलेशिया विविध संस्कृतींचं केंद्र आहे. मलय, चायनीज, भारतीय आणि स्थानिक संस्कृती यांचा संगम इथे तुम्हाला पाहायला मिळतो.किती खर्च येतो?फ्लाइट २०,००० – २५,०००हॉटेल २००० – २५००रोजच्या खाण्या-पिण्याचा खर्च १०००टिप: लोकल ट्रान्सपोर्ट वापरून अधिक पैसे वाचवता येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.