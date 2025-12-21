Madhya Pradesh Tourism: कमी बजेट मध्ये नववर्षाचे पर्यटन! मध्य प्रदेशातील हे ३ ऑफबीट स्पॉट्स का आहेत ट्रेंडमध्ये?

नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी जर तुम्ही कमी बजेटमध्ये पण रोमांचक सहलीचा विचार करत असाल, तर मध्य प्रदेशातील (MP) तीन जिल्ह्यांनी सध्या पर्यटकांना अक्षरशः वेड लावले आहे. शहडोल, अनुपपूर आणि उमरिया या पट्ट्यात निसर्ग, वन्यजीव आणि आध्यात्मिक शांतीचा असा अनोखा संगम पाहायला मिळतोय, ज्याची मागणी यंदा विक्रमी ठरली आहे..या तीन ठिकाणांची खास वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेतशहडोल: मध्य प्रदेशचे 'अंदमान-निकोबार'जर तुम्हाला समुद्रासारखा अनुभव आणि वॉटर स्पोर्ट्स आवडत असतील, तर शहडोलमधील सरसी आयलँड हे तुमच्यासाठी परफेक्ट ठिकाण आहे..खास काय आहे? बाणसागर धरणाच्या बॅकवॉटरवर बनलेले हे बेट दिसायला अगदी अंदमानसारखे वाटते. येथील सूर्यास्ताचे (Sunset) दृश्य एखाद्या चित्रपटामधील सीनसारखे भासते..येथे तुम्ही वॉटर स्पोर्ट्सचा आनंद घेऊ शकता आणि आलिशान रिसॉर्टमध्ये मुक्काम करू शकता. जवळच असलेले कंकाली मंदिर आणि विराट शिव मंदिर ही येथील प्रमुख श्रद्धास्थाने आहेत..उमरिया: वाघांची डरकाळी आणि जंगल सफारी (बांधवगड)वन्यजीव प्रेमींसाठी उमरिया जिल्ह्यातील बांधवगड टायगर रिझर्व्ह हे जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध आहे..खास काय आहे? येथे वाघांचे दर्शन होण्याची दाट शक्यता असते. नवीन वर्षाच्या सेलिब्रेशनसाठी येथील रिसॉर्ट्समध्ये खास पार्ट्यांचे आणि बोनफायरचे आयोजन केले जाते. घनदाट जंगल आणि शांतता तुम्हाला शहराच्या धावपळीपासून दूर घेऊन जाईल.नागोताल: साहसी पर्यकांसाठी एक वेगळे जगतुम्हाला जर सापांबद्दल कुतूहल असेल आणि थोडे 'डेंजरस' ॲडव्हेंचर करायचे असेल, तर उमरिया जिल्ह्यातील नागोताल हे ठिकाण तुमच्या लिस्टमध्ये असायलाच हवे..खास काय आहे? या ठिकाणाला सापांचे घर मानले जाते. येथे सापांच्या विविध प्रजाती पाहायला मिळतात. स्थानिक लोकांच्या मते, येथे 'मणी' असलेले दुर्मिळ सापही आढळतात. (टीप: जरी या लोककथा असल्या, तरी सापांच्या विविधतेमुळे हे ठिकाण पर्यटकांमध्ये चर्चेत असते)..Maharashtra Christmas Travel: ख्रिसमसला फिरायला जायचा प्लॅन? मग कुटुंबासोबत अनुभवून महाराष्ट्रातील 'या' गुलाबी थंडीतली खास ठिकाणं!.पर्यटकांच्या पसंतीची कारणेइतर मोठ्या पर्यटन स्थळांच्या तुलनेत येथे राहणे आणि फिरणे स्वस्त पडते. एकाच सहलीत तुम्हाला जंगल, बेट (आयर्लंड) आणि मंदिरे अशा तिन्ही गोष्टींचा अनुभव मिळतो. रेल्वे आणि रस्त्याने ही ठिकाणे चांगल्या प्रकारे जोडलेली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.