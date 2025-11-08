टूरिझम

Chikhaldara Winter Trip: गुलाबी थंडीमध्ये निसर्गाचा अद्भुत अनुभव घ्यायचाय? मग धुक्याने नटलेले चिखलदराला नक्की भेट द्या!

Monika Shinde
Winter Tourism Chikhaldara: महाराष्ट्रातील विदर्भ प्रदेशातील सातपुडा पर्वतरांगा हा निसर्गप्रेमासाठी एक स्वर्गसदृश ठिकाण आहे. यामध्ये वसलेले चिखलदरा गाव थंडीच्या हंगामात धुक्याच्या जादुई चादरीने वेढलेले दिसते. हिरवागार जंगलं, उंच डोगर आणि शांत वातावरण पाहून पराते पर्यटक मंत्रमुग्ध होतो.

