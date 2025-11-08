Chikhaldara Winter Trip: गुलाबी थंडीमध्ये निसर्गाचा अद्भुत अनुभव घ्यायचाय? मग धुक्याने नटलेले चिखलदराला नक्की भेट द्या!

Winter Tourism Chikhaldara: महाराष्ट्रातील विदर्भ प्रदेशातील सातपुडा पर्वतरांगा हा निसर्गप्रेमासाठी एक स्वर्गसदृश ठिकाण आहे. यामध्ये वसलेले चिखलदरा गाव थंडीच्या हंगामात धुक्याच्या जादुई चादरीने वेढलेले दिसते. हिरवागार जंगलं, उंच डोगर आणि शांत वातावरण पाहून पराते पर्यटक मंत्रमुग्ध होतो. .चिखलदराचिखलदरा हा समुद्रसपतीपासून सुमारे ३५६४ फूट उंचीवर वसलेलं असून येथे हवा नेहमी थंडगार असते. त्यामुळे थंडीच्या दिवसात निसर्गाचा अनुभव घेण्यासाठी हा सर्वोत्तम ठिकाण आहे..Winter Saree Style: थंडीला टाटा बाय-बाय! ऑफिससाठी साडीत स्टाइलिश राहण्यासाठी 'या' 5 खास टिप्स .सकाळी संध्याकाळ धुक्याने वेढलेले डोगर पाहताना मन प्रसन्न होते. चिकलादराच्या काही क्षेत्रात कॉफीची शेती केली जाते. थंडीच्या दिवसात फिरायला आल्यास येथे तुम्हाला कॉफी शेतांची सफर करताना निसर्गाचा आणि ग्रामीण जीवनाचा आनंद अनुभवता येतो.धुराचे मोहनारे दृश्यतळोदा, धडगाव आणि मोलगी परिसरात धुराची दाट चादर पसरलेली आहे. उंच पर्वत, हिरवीगार जंगले आणि शांत नद्या पाहून पर्यटकांना निसर्गाच्या जवळीकतेचा अनुभव येतो. हे ठिकाण फोटोग्राफीसाठी देखील आदर्श आहे..निसर्ग आणि वन्यजीवदेळ मेळघाट अभयारण्याजवळील चिखलदऱ्या वाघ, अस्वल, मोर आणि रणकोंबडी सारख्या प्राण्यांनी भरलेले आहे. वन्यजीव छायाचित्रकार आणि निसर्ग प्रेमींसाठी जागा खूप आकर्षक आहे..Indian Air Force Recruitment: भारतीय वायुदलात अधिकारी होण्याची संधी; AFCAT 1 2026 भरतीची अधिसूचना जाहीर.कसे पोहचाल?चिखलदऱ्याला मुंबई, पुणे किंवा नाशिक, अमरावती किंवा नागपूर मार्गे सहज पोहोचता येते. येथे बस आणि खाजगी वाहनांच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. पिकनिक, हायकिंग आणि फोटोशूटसाठी पर्यटकांसाठी ही उत्तम ठिकाणे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.