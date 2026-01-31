Odisha Tourism: फ्लेमिंगो, पेलिकन आणि सूर्योदयाचा जादूई अनुभव घ्यायचाय? ओडिश्यातील चिल्का सरोवरला नक्की भेट द्या!

Odisha Tourist Places: ओडिशा राज्यातील खुर्दा, पुरी आणि गंजम जिल्ह्यांत पसरलेले चिल्का सरोवर हे आशियातील सर्वात मोठे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर आहे. निसर्गप्रेमींसाठी आणि पर्यटनार्थींसाठी हे ठिकाण म्हणजे स्वर्गच आहे. येथे पक्षी, जलचर आणि मनमोहक निसर्ग अनुभवायला मिळतो. .पक्षी निरीक्षणाचा अनुभवचिल्का सरोवर हिवाळ्यात सायबेरिया, मध्य आशिया आणि रशियातून स्थलांतरित लाखो पक्ष्यांचे आश्रयस्थान बनते. नलाबन पक्षी अभयारण्यात तुम्हाला फ्लेमिंगो पेलिकन आणि इतर विदेशी पक्ष्यांची प्रजाती मोठ्या संख्येने पाहायला मिळते. नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी हिवाळ्यात येथे पक्षी निरीक्षणाचा अनुभव अत्यंत रमणीय असतो..February Tarot Horoscope: फेब्रुवारीत बदलणार भाग्य! लक्ष्मी नारायण राजयोगामुळे 12 राशींमधील कोणत्या राशींना मिळणार श्रीमंती? वाचा मासिक टॅरो राशीभविष्य.पर्यटन स्थळेचिल्का सरोवराजवळील काही प्रमुख पर्यटन स्थळेबरकूल: नौकाविहार आणि स्थानिक मासेमारी अनुभवण्यासाठीरंभा: निसर्ग सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे.सातपाडा: येथे तुम्ही मुलांसोबत किंवा मित्र-मैत्रिणीसोबत डॉल्फिन पाहण्यासाठी उत्तम ठिकाण आहे.या ठिकाणी नौकाविहार, फोटोशूट आणि शांत निसर्गाचा अनुभव घेता येतो. सरोवराच्या पाण्यावर फ्लेमिंगो आणि पेलिकनांचे खेळ पाहणे हा अनुभव मानला आनंद देणारा असतो..डॉल्फिन्स आणि सूर्योदयाचा अनुभवसातपाडा हे डॉल्फिन्स पाहण्यासाठी आदर्श ठिकाण आहे. सरोवराच्या काठावरून तुम्हाला सुंदर सूर्योदय आणि सूर्यास्त पाहायला मिळतो, जे फोटोशूटसाठी देखील उत्तम आहे.भेट देण्यासाठी सर्वोत्तम काळचिल्का सरोवराला भेट देण्यासाठी नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी हा हिवाळा सर्वोत्तम आहे. मित्रमैत्रिणींसोबत किंवा कुटुंबासोबत शांत वेळ घालवण्यासाठी हे ठिकाण परफेस्ट आहे..February 2026 Holidays: फेब्रुवारी 2026 मध्ये शाळा–कॉलेज कोणत्या दिवशी बंद राहणार? पाहा सण, जयंती आणि वीकेंड्ससह संपूर्ण सुट्ट्यांची यादी.धार्मिक आणि सांस्कृतिक ठिकाणेसरोवराच्या मध्यभागी असलेल्या बेटावर देवी कालिजाईचे मंदिर आहे, जे धार्मिक दृश्य महत्वाचे आहे. बारकूल किंवा बालूगाव येथून बोटीने येथे सहज पोहोचता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.