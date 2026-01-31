टूरिझम

Odisha Tourism: फ्लेमिंगो, पेलिकन आणि सूर्योदयाचा जादूई अनुभव घ्यायचाय? ओडिश्यातील चिल्का सरोवरला नक्की भेट द्या!

Best Time to Visit for Flamingos and Pelicans: तुम्हाला भटकंती करायला आवडत असेल आणि फ्लेमिंगो, पेलिकन आणि सूर्योदयाचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर ओडिश्यातील चिल्का सरोवरला मित्र- मैत्रिणींसोबत एका नक्की भेट द्या
Odisha Tourist Places: ओडिशा राज्यातील खुर्दा, पुरी आणि गंजम जिल्ह्यांत पसरलेले चिल्का सरोवर हे आशियातील सर्वात मोठे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर आहे. निसर्गप्रेमींसाठी आणि पर्यटनार्थींसाठी हे ठिकाण म्हणजे स्वर्गच आहे. येथे पक्षी, जलचर आणि मनमोहक निसर्ग अनुभवायला मिळतो.

