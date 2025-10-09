टूरिझम

Kokan Tourism : दापोलीचा अप्रतिम निसर्गसौंदर्याचा खजिना… कोकणातील या लपलेल्या स्वर्गाला एकदा तरी नक्की भेट द्या!

Dapoli Places to Visit : दापोली परिसरातील प्रमुख पर्यटन स्थळे सुपारीच्या झाडांच्या सावलीतील केशवराज मंदिर, आंजर्लेचा 'कड्यावरचा गणपती', हर्णे बंदर आणि चंडिका गुंफा मंदिराचा अद्भुत अनुभव घ्या.
Dapoli Tourism : कोकणाच्या प्रत्येक गावात पर्यटकांसाठी वेगवेगळा खजिना आहे. दापोली गाव काही अपवाद नाही. हर्णे बंदर, केशवराजचे अनोख मंदिर, ‘कड्यावरचा गणपती’, खुणावणारा समुद्रकिनारा अशी दापोली परिसरातील पर्यटन स्थळांची यादी वाढतच जाते.

