Kokan Tourism : दापोलीचा अप्रतिम निसर्गसौंदर्याचा खजिना… कोकणातील या लपलेल्या स्वर्गाला एकदा तरी नक्की भेट द्या!

Dapoli Tourism : कोकणाच्या प्रत्येक गावात पर्यटकांसाठी वेगवेगळा खजिना आहे. दापोली गाव काही अपवाद नाही. हर्णे बंदर, केशवराजचे अनोख मंदिर, 'कड्यावरचा गणपती', खुणावणारा समुद्रकिनारा अशी दापोली परिसरातील पर्यटन स्थळांची यादी वाढतच जाते. .केशवराज मंदिर : दापोलीत आसूद या गावात हे पुरातन मंदिर स्थित आहे. या मंदिरात जाण्यासाठी वीस मिनिटांचा ट्रेक करावा लागतो; पण सुपारी, कोकमाच्या झाडाच्या सावलीतून हा ट्रेक करावा लागल्याने फारसा थकवा जाणवत नाहीं.मध्येच पाण्याचा ओढा देखील लागतो. मंदिराती गोमुखात बारामाही पाणी असते. परिसरात कोकणी जीवनशैली दिसते. फणसाची झाडे, घराच्या छपरावर सुकणाऱ्या सुपाऱ्या, पर्यटकांसाठी केलेली कोकणी नाश्त्याची व्यवस्था हे सर्व पाहून मन प्रसन्न होते..आंजर्ले येथील 'कड्यावरचा गणपती' : आज हे मंदिर नावाप्रमांणे कड्यावर असले, तरी आधी समुद्राजवळ होते अशी आख्यायिका आहे. भरतीच्या पाण्यामुळे मंदिर जलमय झाले. त्यामुळे नवीन मंदिर डोंगरावर बांधले गेले. कोकणातील इतर मंदिराप्रमाणे कौलारू नसून जांभ्या दगडाने बांधलेले आहे. मंदिराच्या शिखरावर अष्टविनायक आहे..काजू कारखाना : दापोलीमध्ये तुम्हाला केपीएसएसएमची काजू फॅक्ट्री पहायला मिळेल. जिथे फक्त काजूच नाही, तर इतर कोकणी मेवा खाण्यासाठी व विकत घेण्यासाठी आहे. कोकम सोडा, विविध फ्लेवर्स चे काजू, चिक्क्या, करवंडाचे सिरप असे अनेक चविष्ट पदार्थ असतात..हर्णे बंदर : हर्णे बंदरमध्ये संध्याकाळी मासेमार बोटी घेऊन येतात. सर्व ताजे मासे लगेच विकले जातात.गुहेतले चंडिका मंदिर : पांडव अज्ञातवासात असताना त्यांनी ही गुहा कोरून तप सुरू केला. तेव्हा देवी प्रकट झाली. पुढे पुरी नावाच्या ऋषींना दृष्टांत दिला आणि सांगितले, की मी अशा ठिकाणी आहे- जिथे पाण्याचा जिवंत झरा आहे..Marathwada Tourism: दऱ्या, टेकडी आणि निसर्गाची मोहिनी; असं आहे मराठवाड्यातील हिल स्टेशन.त्यांनी शोध घेता मोठी शिळा सापडली. ती बाजूला करता देवीची मूर्ती सापडली. गुहेत जाताना अधुक्षा वाटेने जावे लागते. देवीच्या समोर दोन दिव्याच्या प्रकाशशिवाय कसला प्रकाश नाही. तरी देवीच्या तेजाने गुहा उजळून निघते.