टूरिझम

बदललेलं अंगण अन् हरवलेले क्षण! पुण्यात शिरल्यावर लेखिकेला जाणवलेली पूर्वीच्या दिवाळीची ओढ

Diwali Nostalgia : राधिका देशपांडे (रानी) यांच्या मुंबई-पुणे पहाटेच्या प्रवासातून बालपणीच्या दिवाळीच्या आठवणी, महामार्गावरील जाहिरातबाजी आणि आजकालच्या सणांच्या घाईचे हृदयस्पर्शी चित्रण.
Diwali Nostalgia

Diwali Nostalgia

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राधिका देशपांडे (रानी)

Maharashtrian festivals and travel : हलकंसं कोवळं ऊन पडायला लागलं आहे सगळीकडे. माझ्या आप्तेष्टांना फोन करून विचारलं, तर सबंध महाराष्ट्रात उन्हाची कोवळी तिरीप सकाळी स्पर्श करून जाते आहे आणि झुळझुळ वारा मनाचा ठाव घेऊन पुढे जातो आहे.

Loading content, please wait...
Travel
pune
Mumbai
actress
travel abroad
Diwali

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com