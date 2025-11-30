टूरिझम

'डे-वन काशी टूर' ची योजना: वाराणसीत ५ दिवसांत अयोध्या, प्रयागराज, विंध्याचलचे दर्शन!

योगी सरकारकडून धार्मिक स्थळांना पर्यटनाच्या दृष्टीने सजवण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी सतत प्रयत्न सुरू आहेत.
योगी सरकारकडून धार्मिक स्थळांना पर्यटनाच्या दृष्टीने सजवण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी सतत प्रयत्न सुरू आहेत. याच अनुषंगाने, जिल्हा प्रशासनाने वाराणसीतील (बनारस) पर्यटन व्यवसायाला एक नवीन ओळख देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रचार-प्रसार सुरू केला आहे.

