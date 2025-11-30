'डे-वन काशी टूर' ची योजना: वाराणसीत ५ दिवसांत अयोध्या, प्रयागराज, विंध्याचलचे दर्शन!

योगी सरकारकडून धार्मिक स्थळांना पर्यटनाच्या दृष्टीने सजवण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी सतत प्रयत्न सुरू आहेत. याच अनुषंगाने, जिल्हा प्रशासनाने वाराणसीतील (बनारस) पर्यटन व्यवसायाला एक नवीन ओळख देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रचार-प्रसार सुरू केला आहे..धार्मिक स्थळांसोबतच आता हेरीटेज इमारती आणि स्थळांचा पुनर्विकास करण्याची तयारी सुरू आहे. श्रीकाशी विश्वनाथ धाममध्ये एक फ्लेक्स (Flex) लावण्यात आला आहे, ज्यावर काशी, विंध्याचल धाम, अयोध्या, प्रयागराज आणि चित्रकूट या धार्मिक स्थळांचे महत्त्व चित्रांच्या माध्यमातून दर्शवले आहे. या ठिकाणी कसे पोहोचायचे आणि काय काय बघायचे, याची माहिती या फ्लेक्सवर देण्यात आली आहे..बार कोडवर मिळेल सर्व माहितीया फ्लेक्सवर बार कोड (Bar Code) देखील दिलेला आहे. जर तुम्ही हा कोड स्कॅन केला, तर तुम्हाला धार्मिक परिपथामधील स्थळांचे नाव आणि त्यांचे वाराणसीपासूनचे अंतर याची माहिती मिळू शकेल.काशीला केंद्रस्थानी ठेवून पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी 'डे-वन काशी टूर' ची रूपरेषा आखण्यात आली आहे. पर्यटकांना काशीत पाच दिवस रात्रीचा मुक्काम करून इतर प्रमुख धार्मिक स्थळे कशी फिरून परत काशीला येता येईल, याची योजना तयार करण्यात आली आहे..असे असेल पाच दिवसांचे धार्मिक परिपथ टूर१. पहिला दिवस: काशी दर्शनसकाळ: 'सुबह ए बनारस' (बनारसची सकाळ), बाबा विश्वनाथ यांची मंगला आरती, काल भैरव मंदिर, हेरिटेज वॉक, मान महल म्युझियम, नागरी प्रचारिणी सभा, दुर्गा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, बीएचयूमध्ये बाबा विश्वनाथ मंदिर.दुपार: काशी विश्वनाथ भोग आरती, टीएफसी, रामनगर फोर्ट, ज्ञान प्रवाह, सरस्वती लायब्ररी, भारत माता मंदिर, राजघाट एएसआय साइट.संध्याकाळ: गंगा आरती (प्रसिद्ध), नमो घाट, सारनाथ, शॉपिंग आणि अन्य स्थळे..२. दुसरा दिवस: विंध्याचल धामसकाळ: विंध्याचलला जाण्यापूर्वी कैथी येथील मारकंडेय महादेव मंदिर आणि गंगा गोमती घाट.दुपार: विंध्याचल मंदिर, कालीखोह मंदिर, अष्टभुजा मंदिर आणि चुनार फोर्ट.संध्याकाळ: काशीला परतल्यावर नमो घाटावर गंगा आरती आणि मार्केटिंग.३. तिसरा दिवस: प्रयागराज टूरसकाळ: 'सुबह-ए-बनारस' पाहिल्यानंतर प्रयागराजसाठी प्रस्थान.भेट: मोठा हनुमानजी मंदिर, प्रयागराज म्युझियम, अलोपी देवी मंदिर, सीता समाहित स्थळ (भदोही). त्यानंतर पुन्हा रात्री बनारसमध्ये आगमन..४. चौथा दिवस: अयोध्या यात्रासकाळ: गंगा घाटाचा आनंद घेतल्यानंतर अयोध्येसाठी प्रस्थान.अयोध्या दर्शन: हनुमान गढी, कनक भवन, राम की पैडी, रामजन्मभूमी मंदिरात भोग आरती, रामकथा पार्क, म्युझियम.संध्याकाळ: वाराणसीमध्ये परत आगमन.५. पाचवा दिवस: चित्रकूट भ्रमण आणि काशीचा समारोपसकाळ: राम घाट, सती अनूसुईया मंदिर, स्पटिक शिलासह अन्य मंदिरांमध्ये दर्शन-पूजन.संध्याकाळ: वाराणसीला परतल्यावर चंद्रावती घाटावर डॉल्फिन दर्शन, सारनाथ लाइट अँड साऊंड शो आणि बाजारपेठांना भेट..बदलत्या बनारसला मिळाली नवी गतीमंडलायुक्त (कमिश्नर) एस. राजलिंगम यांनी सांगितले की, २०१४ पासून आतापर्यंत काशीमध्ये ५१ हजार कोटी रुपयांहून अधिक प्रकल्पांनी आकार घेतला आहे. नव्याने आणि भव्य स्वरूपात विकसित झालेल्या विश्वनाथ धाममुळे पर्यटकांची संख्या वाढत आहे.काशी, विंध्य आणि अयोध्या धार्मिक परिपथाच्या विकासामुळे हॉटेल आणि वाहतूक व्यवसायाचा विस्तार झाला आहे..उत्तर प्रदेशाच्या जीडीपीमध्ये (GSDP) बनारसचे योगदान १.९९ टक्के असून, ते टॉप टेनमध्ये आहे. रोपवे (Ropeway) आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर या विकासाला आणखी गती मिळेल आणि प्रति व्यक्ती वार्षिक उत्पन्नातही वाढ होईल.मंडलायुक्त म्हणाले की, रोपवेसारख्या नवीन बांधकामांनंतर बनारसच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने नवीन पंख लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.