Dev Deepawali 2025 Travel Tips : देव दिवाळीला वाराणसीला जाऊ शकत नाही? मग भेट द्या 'या' अद्भुत ठिकाणांना

Dev Deepawali 2025 Travel Tips : भारतात कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी देव दिवाळी साजरी केली जाते आणि वाराणसी येथे मोठ्या उत्साहात हा सण साजरा केला जातो. गंगा नदीकाठी लाखो दिव्यांच्या प्रकाशाने हे शहर उजळून निघते, ज्यामुळे हे देशभरातील एक आकर्षण बनते. या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अनुभवाचे साक्षीदार होण्यासाठी दरवर्षी हजारो भाविक आणि पर्यटक वाराणसीला येतात. या काळात वाराणसीमध्ये अगर्दी असते, त्यामुळे अनेकजण प्रवास टाळतात. जर काही कारणास्तव तुम्ही देव दिवाळीसाठी वाराणसीला भेट देऊ शकत नसाल, तर भारतात अशी अनेक ठिकाणे आहेत जिथे देव दिवाळीचा उत्सव आणि रोषणाई खरोखरच मनमोहक आहे. या ठिकाणांवरील दिवे खरोखरच मनमोहक नाहीत तर सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि भव्य मंदिर सजावट देखील खरोखरच हृदयस्पर्शी आहेत. तुम्ही भारतातील पुढील काही ठिकाणांना भेट देऊ शकता..हरिद्वारहरिद्वारमध्ये कार्तिक पौर्णिमेला गंगा घाटांवर देव दिवाळी साजरी केली जाते. आजूबाजूचे घाट लाखो दिव्यांनी सजवले जातात. भाविक आरतीमध्ये सहभागी होतात आणि गंगेत दिवे लावून त्यांच्या इच्छा पूर्ण होण्यासाठी प्रार्थना करतात. हे दृश्य भक्त आणि पर्यटकांसाठी अत्यंत रोमांचक आहे..Ancient Temples in South India: दक्षिण भारतातील 'या' अद्भुत अन् ऐतिहासिक मंदिरांना द्या भेट.उज्जैनउज्जैनमध्ये कार्तिक पौर्णिमेला देव दिवाळी मोठ्या थाटामाटात साजरी केली जाते. महाकालेश्वर मंदिर परिसर आणि आजूबाजूचे घाट हजारो दिवे आणि रंगीबेरंगी रोषणाईने सजवले जातात. भाविक विशेष पूजा आणि आरतीमध्ये सहभागी होतात. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगावरील हा उत्सव अत्यंत धार्मिक आणि सांस्कृतिक अनुभव देतो..अयोध्याअयोध्येत देव दिवाळीच्या दिवशी रामजन्मभूमी आणि इतर प्रमुख मंदिरे दिव्यांची सजावट केली जातात. शहरातील रस्ते, बाजारपेठा आणि मंदिरे भव्य रोषणाईने उजळलेली असतात. विशेष पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि भव्य चित्रकूट येथील उत्सव पाहण्यासारखा बनवतात..प्रयागराजप्रयागराजमधील संगम येथे देव दिवाळी मोठ्या थाटामाटात साजरी केली जाते. गंगा, यमुना आणि सरस्वतीच्या संगमावरील घाट लाखो दिव्यांनी सजवले जातात. भाविक दिवे लावतात आणि आरतीमध्ये सहभागी होतात आणि धार्मिक विधी केले जातात. ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्वामुळे या दिवशी शहर एक नेत्रदीपक दृश्य सादर करते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.