Dhurandhar Movie Location: धुरंधर चित्रपटाची लोकेशन करा एक्सप्लोर आणि बजेटमध्ये ट्रिपचा अनुभव घ्या...

Explore Dhurandhar Movie Locations: रणवीर सिंगचा धुरंधर हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर मोठा धुमाकूळ घालत आहे. रिलीजनंतर बॉक्स ऑफिसवर मोठ्या प्रमाणात कमाई करत आहे आणि चाहत्यांना त्यातील प्रत्येक सीन खूप आवडत आहे..चित्रपटाची शोटिंग अनेक ठिकाणी झाली असून, त्यापैकी बँकॉक विशेष आकर्षक ठिकाण ठरले आहे. बँकॉक हे भारतीय प्रवाशांसाठी लोकप्रिय ठिकाण आहे. या ठिकाणाची खासियत म्हणजे कमी बजेटमध्ये प्रवास करू शकता, सुंदर बीचेस, नाईट मार्केट्स आणि मजेदार स्ट्रीट फूड यामुळे ते परिपूर्ण व्हेकेशन स्पोर्ट बनत आहे. जर तुम्हीही बँकॉकला फिरायला जायचं विचार करत असाल, तर या केलात तुम्हाला राहण्यापासून ते जेवणापर्यंतचे सर्व अंदाजे बजेट बदल माहिती सांगणार आहोत..बजेट-फ्रेंडली ट्रॅव्हल डेस्टिनेशनबँकॉक हे भारतीय प्रवाशांसाठी परिपूर्ण ठिकाण आहे. येथे बजेट हॉटेलपासून ते लग्झरी रिसॉर्टपर्यंत सर्व प्रकारच्या राहणीच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. येथील स्ट्रीट फूड खूप स्वादिष्ट आणि स्वस्त आहे. ज्यामुळे प्रवासी वारंवार येथे भेट देतात. चित्रपट धुरंधरचे काही दृश्ये बँकॉकमध्ये चित्रित करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे शहराचे आकर्षण आणखी वाढले आहे. बँकॉकमध्ये प्रवास करताना स्टे, जेवण आणि बजेट याची सोय करता येते, त्यामुळे हे ठिकाण कमी बजेटच्या परदेशी अनुभवासाठी आदर्श आहे..बँकॉक ट्रिपसाठी पॅकेज बुक करणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. हे फक्त स्वस्त नाही, तर अनेक सोयी-सुविधा देखील देते. जर तुम्ही MakeMyTripवरून बुकिंग करणार असाल तर प्रति व्यक्तींना अंदाजे ९२००० खर्च येतो, ज्यात ६ रात्र आणि ७ दिवसाचा प्रवासाचा पॅकेज मिळतो.पॅकेजमधील माहिती:आगमन आणि प्रस्थान तिकिटे४ स्टार हॉटेलमध्ये राहणीकाही जेवण७ मजेदार उपक्रम७ बेटांचा दौराया पॅकेजसह, तुम्ही कॅरिबियन, फी फी बेटे आणि फुकेतमध्ये प्रवासाचा अनुभव घेऊ शकता आणि तुमच्या जोडीदारासह बँकॉकची संपूर्ण ट्रिप १ लाख रुपयांपेक्षा कमी बजेटमध्ये पूर्ण करू शकता..पॅकेजशिवाय ट्रिपदिल्ली-बँकॉक थेट विमान तिकिटाची किंमत १२,००० रुपयांपासून सुरू होते आणि सर्वात स्वस्त तिकिटाची किंमत ७-८ हजार रुपयांपासून सुरू होते. बजेट-फ्रेंडली हॉटेल्स प्रति रात्री २-३ हजार रुपयांमध्ये उपलब्ध आहेत. बँकॉक हे स्ट्रीट फूडसाठी प्रसिद्ध आहे, जिथे सीफूड, ताजे फळांचे पदार्थ आणि डेजर्ट्स परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध आहेत. शाकाहारी प्रवाशांसाठी काही पर्याय आहेत, परंतु अनुभव आनंददायी राहतो.कट्टर चाहत्यांसाठी खास आकर्षणचित्रपटाचे काही दृश्य बँकॉकमध्ये चित्रित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे लोकांचे पर्यटकांचे आकर्षण वाढले आहे. बँकॉक हे केवळ एक सहल नाही तर चित्रपट प्रेमींसाठी एक आवडते ठिकाण बनले आहे..