Diwali 2025 Train Travel Tips: दिवाळीत रेल्वेचा प्रवास करताय? मग 'या' 6 वस्तू चुकूनही बॅगमध्ये ठेऊ नका

भारतीय रेल्वेने दिवाळीच्या गर्दीच्या काळात प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सहा वस्तू बॅगमध्ये न ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे अपघात टाळता येतील आणि प्रवास अधिक सुरक्षित होईल..Diwali 2025 train travel packing tips: दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. यामुळे भारतीय रेल्वेने (IR) प्रवाशांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवल्या आहेत. कोणत्याही अनुचित घटना टाळण्यासाठी, राष्ट्रीय वाहतूकदाराने अलीकडेच नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर कायमस्वरूपी होल्डिंग एरियाचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. गर्दीच्या काळात प्रवाशांची वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी वांद्रे टर्मिनस, उधना आणि सुरतसह इतर प्रमुख स्थानकांवरही अशाच प्रकारची होल्डिंग एरिया विकसित करण्यात आली आहेत ..भारतीय रेल्वे सुरक्षा उपाययोजनारेल्वे मंत्रालयाने प्रवाशांना ट्रेनमधून प्रवास करताना सहा विशिष्ट वस्तू जवळ ठेऊ नका असा सल्ला दिला आहे. या निर्देशाचा उद्देश सणासुदीच्या काळात सुरक्षित प्रवास सुरक्षित व्हावा हे आहे.भारतीय रेल्वेचा सल्ला"प्रवाशांना विनंती आहे की त्यांनी गाड्यांमध्ये फटाके किंवा कोणत्याही ज्वलनशील वस्तू घेऊन जाऊ नयेत," असे रेल्वे मंत्रालयाने X वर पोस्ट शेअर केली आहे." पुढील वस्तू सोबत ठेऊ नकाफटाकेरॉकेल तेलगॅस सिलेंडरस्टोव्हआगपेटीसिगारेट.Diwali 2025 Gift Idea: यंदा दिवाळीत द्या अनोखे गिफ्ट, कमी खर्चात नातेवाईक अन् मित्रांना करा खुश ."फटाके किंवा ज्वलनशील वस्तू बाळगणे धोकादायक आहे आणि त्यामुळे अपघात होऊ शकतात," असे त्यात म्हटले आहे.गेल्या वर्षी अपघात आणि गुन्हे रोखण्याच्या उद्देशाने, आरपीएफने रेल्वेमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी एक व्यापक सुरक्षा सल्लागार जारी केला आहे. ते पुढीलप्रमाणे आहेत-ट्रेनमध्ये किंवा स्थानकांवर कोणतेही फटाके, ज्वलनशील वस्तू, संशयास्पद वस्तू किंवा व्यक्ती आढळल्यास त्वरित आरपीएफ/जीआरपी कर्मचारी किंवा रेल्वे अधिकाऱ्यांना कळवा..तुमच्या मौल्यवान वस्तू जवळ ठेवा.अधिक सुरक्षिततेसाठी डिजिटल पेमेंट निवडा.मुलांसोबत नेहमीच प्रौढ असतात याची खात्री करा.घोषणांकडे लक्ष द्या आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन करा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.