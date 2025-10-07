Diwali Travel Destination: दिवाळी सुट्ट्या खास बनवा! या 3 शहरांमध्ये साजरी करा दीपावलीची खरी मजा, अनुभवा प्रकाशाचा महासोहळा

दिवाळी म्हणजे अंधारावर प्रकाशाच्या विजयाचा उत्सव! हा असा सण आहे, ज्याच्या रोषणाईने संपूर्ण भारत एका क्षणात लखलखून उठतो. सन २०२५ मध्ये २० ऑक्टोबर रोजी दिवाळी साजरी होत आहे. या काळात, काही ठिकाणी रोषणाईचा हा सण इतका खास असतो की, त्याची चमक आणि उत्साह बघण्यासारखा असतो.तुम्ही जर दिवाळी तुमच्या कुटुंबियांसोबत, जोडीदारासोबत किंवा मित्रांसोबत अविस्मरणीय बनवू इच्छित असाल, तर हा सण तुम्हाला एक उत्तम संधी देत आहे. १८ ऑक्टोबर (शनिवार) ते २६ ऑक्टोबरपर्यंत तुम्हाला एक आठवड्याची मोठी सुट्टी (Long Holiday) मिळत आहे. मध्ये फक्त दोन ते तीन दिवसांची सुट्टी घेतल्यास, तुम्ही या संपूर्ण आठवड्यात खालीलपैकी कोणत्याही खास ठिकाणी प्रवास करू शकता!दिवाळी २०२५ साठी खास ठिकाणे.१. अयोध्या: दीपोत्सवाची दिव्य नगरीप्रभू श्रीरामाचे नाव आणि दिवाळी आली की, सर्वात पहिले नाव येते ते अयोध्येचे. प्रभू श्रीरामांची जन्मभूमी असलेल्या या शहरात १४ वर्षांचा वनवास संपवून राम, सीता आणि लक्ष्मण यांचे आगमन झाले होते. म्हणूनच दिवाळीच्या दिवशी येथे रामभक्त मोठ्या संख्येने जगभरातून पोहोचतात.दीपोत्सवाची भव्यता: दिवाळीला येथे रामजन्मभूमी मंदिर, हनुमानगढी, कनक भवन आणि संपूर्ण नगरी लाखो दिव्यांनी उजळून निघते. दरवर्षी शरयू घाटावर लाखो दिवे लावून विश्वविक्रम केला जातो. तुम्हाला जर खऱ्या अर्थाने 'रामाची दिवाळी' पाहायची असेल, तर अयोध्येला नक्की भेट द्या..२. वाराणसी: अध्यात्म आणि रोषणाईचा संगमघाटांवरील रोषणाई, दीपोत्सव आणि गंगा आरतीचा उल्लेख होईल, तेव्हा वाराणसीला विसरून चालणार नाही. वाराणसीची दिवाळी जगातील सर्वात आध्यात्मिक आणि नयनरम्य (Visually Grand) मानली जाते. देव दिवाळी: गंगा आरतीच्या वेळी जेव्हा दिवे प्रज्वलित होतात आणि आकाशात फटाक्यांची झगमगाट होते, तेव्हा हे शहर खऱ्या अर्थाने 'सृष्टीचा उत्सव' वाटू लागते. येथे दिवाळीनंतर 'देव दीपावली' सुद्धा साजरी होते. या दिवशी देवसुद्धा दिवाळी साजरी करण्यासाठी पृथ्वीवर वाराणसीत येतात, अशी श्रद्धा आहे.घाट आणि खाद्यसंस्कृती: काशी विश्वनाथ मंदिरापासून ते अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट आणि मणिकर्णिका घाटावर लाखो दिवे लावले जातात. वाराणसीमध्ये गंगा आरती न पाहिल्यास तुमचा प्रवास अपूर्ण मानला जातो. येथे तुम्ही येथील स्वादिष्ट 'स्ट्रीट फूड्स'चा (Street Foods) आस्वादही घेऊ शकता..३. मथुरा आणि वृंदावन: भक्तीचा अखंड सोहळाभगवान श्रीकृष्णाची भूमी असलेल्या मथुरा आणि वृंदावनमध्ये दिवाळीचा उत्सव जवळपास एक आठवडा चालतो आणि प्रत्येक दिवसाला स्वतःचे महत्त्व असते. दूरदूरवरून लोक येथे या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी येतात.कार्तिक पौर्णिमा: कार्तिक पौर्णिमेच्या निमित्ताने मथुरा-वृंदावनच्या घाटांवर दिवे लावले जातात. दिवाळीच्या वेळी येथे भाविक मौनिया व्रत पाळतात आणि गायींची पूजा केली जाते. संपूर्ण आठवडा येथे भक्ती, श्रद्धा आणि आनंदाचा अखंड सोहळा सुरू असतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.