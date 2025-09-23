Diwali Travel Booking: दिवाळीला घरी जायचा विचार करताय? मग रांगेत न थांबता, मोबाईलवरून सोप्या पद्धतीने रेल्वे तिकीट बुक करा!

थोडक्यात:दिवाळी सणाच्या वेळी रेल्वे तिकीट बुकिंगसाठी UTS अॅप वापरून मोबाईलवरून सहज तिकीट मिळवता येते.UTS अॅपमुळे रेल्वे स्थानकावर रांगेत उभं राहण्याची गरज नाही आणि तिकीट डिजिटल स्वरूपात मिळते.घरबसल्या किंवा कुठूनही पेमेंट करून तिकीट पटकन बुक करता येते, ज्यामुळे वेळ आणि श्रम वाचतो..Online Railway Booking Tips: कामानिमित्त किंवा शिक्षणासाठी अनेक लोक आपल्या घरापासून दूर राहतात. वर्षातून काही वेळा, विशेषतः सणांच्या वेळी, सर्वानाच आपल्या कुटुंबासोबत वेळ घालवायचे असते. आणि दिवाळी हा भारतातील सर्वात महत्वाचा सण आहे, ज्यावेळी लाखो लोक घरी परतण्याचा विचार करतात. मात्र, या सणांच्या काळात तिकीट मिळणे अनेकदा खूप कठीण होते..रेल्वे स्थानकांवर तिकीट काढण्यासाठी रांगाच्या रांगा असतात. त्यामुळे तासन्तास उभे राहावं लागते. पण आता सर्वच गोष्टी डिजिटल झाल्याने ही समस्या सोपी झाली आहे. तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरून पटकन तिकीट बुक करू शकता. चला तर जाणून घेऊयात कोणत्या आप वरून कसे तिकीट बुक करावे..Navratri Stylish Looks: नवरात्रात नऊ दिवस करा दररोज स्टायलिश लुक्स; नवरा काय, सगळ्यांचे नजरा तुमच्यावरून हटणार नाही .UTS अॅप म्हणजे काय?UTS (Unreserved Ticketing System) हा अॅप भारतीय रेल्वेनी तयार केलेला आहे. यामधून तुम्ही लोकल, अनरिझर्व्ड तिकीट सहज बुक करू शकता. . या अॅपमुळे तुम्हाला रेल्वे स्थानकावर जाऊन तिकीट काढण्याची गरज नाही. तिकीट डिजिटल स्वरूपात तुमच्या मोबाईलवर येते, त्यामुळे तुम्ही तिकीट प्रिंट काढण्याचा त्रास सोडू शकता..मोबाईलवरून तिकीट कसे बुक कराल?- सर्वप्रथम तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये UTS अॅप डाउनलोड करा (गूगल प्ले स्टोअर किंवा ॲपल ॲप स्टोअरवरून).- यानंतर तुमचा मोबाईल नंबर आणि आवश्यक माहिती भरून रजिस्टर व्हा.- नोंदणी झाल्यानंतर तुमचा पासवर्ड सेट करून अॅपमध्ये लॉगिन करा.- बुक तिकीट’ पर्यायावर क्लिक करा आणि प्रवासाची सुरुवात व शेवटची स्थानके निवडा.- तुमच्या सोयीच्या माध्यमातून पेमेंट करा (UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग इ.).- पेमेंट यशस्वी होताच तिकीट डिजिटल स्वरूपात तुमच्या फोनवर उपलब्ध होईल..Paracetamol Side Effects: गर्भवती महिलांसाठी पॅरासिटामोल का आहे धोकादायक? ट्रंपच्या विधानामुळे जगभरात वाढली चर्चा.FAQs1. UTS अॅप म्हणजे काय? (What is the UTS app?)UTS म्हणजे Unreserved Ticketing System अॅप, ज्याद्वारे भारतीय रेल्वेची अनरिझर्व्हड तिकीटे मोबाईलवरून बुक करता येतात.2. मोबाईलवरून तिकीट कसे बुक करायचे? (How to book tickets on mobile?)UTS अॅप डाउनलोड करा, नोंदणी करा, लॉगिन करा, प्रवास स्थानक निवडा, पेमेंट करा आणि तिकीट डिजिटल स्वरूपात मिळवा.3. UTS अॅप वापरण्याचे फायदे काय आहेत? (What are the benefits of using the UTS app?)वेळेची बचत, रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही, तिकीट डिजिटल स्वरूपात मिळते आणि तिकीट प्रिंट काढण्याचा त्रास नाही.4. UTS अॅपमध्ये पेमेंट कोणकोणत्या माध्यमातून करता येतो? (What payment methods are available in the UTS app?)UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग यांसारख्या विविध ऑनलाईन पेमेंट माध्यमांचा वापर करता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.