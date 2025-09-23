टूरिझम

Diwali Travel Booking: दिवाळीला घरी जायचा विचार करताय? मग रांगेत न थांबता, मोबाईलवरून सोप्या पद्धतीने रेल्वे तिकीट बुक करा!

Diwali Train Ticket Booking: काम किंवा शिक्षणासाठी अनेक लोक घरापासून दूर राहतात आणि सुट्यांमध्ये घरी परततात. जर तुम्ही यावर्षी दिवाळीच्या सुट्यांना घरी जाण्याचा विचार करत असाल, तर या सोप्या स्टेप्सचा वापर करून मोबाईलवरून सहज तिकीट बुक करू शकता
थोडक्यात:

  1. दिवाळी सणाच्या वेळी रेल्वे तिकीट बुकिंगसाठी UTS अॅप वापरून मोबाईलवरून सहज तिकीट मिळवता येते.

  2. UTS अॅपमुळे रेल्वे स्थानकावर रांगेत उभं राहण्याची गरज नाही आणि तिकीट डिजिटल स्वरूपात मिळते.

  3. घरबसल्या किंवा कुठूनही पेमेंट करून तिकीट पटकन बुक करता येते, ज्यामुळे वेळ आणि श्रम वाचतो.

