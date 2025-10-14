Diwali Travel Pune: दिवाळीच्या सुट्टीत फिरायला जायचंय? मग पुण्यातल्या 'या' सुंदर ठिकाणी जा आणि परदेशासारखा अनुभव घ्या!

थोडक्यात:दिवाळीच्या सुट्टीत पुण्याजवळील लवासा येथे जा आणि युरोपियन शहराचा अनुभव घ्या.लवासा हे भारतातील पहिले खाजगी हिल स्टेशन असून, सुंदर तलाव, कॅफे आणि नेचर ट्रेल्सने भरलेले आहे.पुण्यापासून फक्त २ ते २.५ तासांवर असलेल्या लवासाला चारचाकीने सहज पोहोचता येते..Lavasa Tourism: यंदा दिवाळी १७ ऑक्टोबर रोजी सुरु होणार आहे. आणि १६ ते २६ ऑक्टोबर या कालावधीत अनेक शाळांना आणि ऑफिसाना सुट्टी असते..या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद घेण्याचा विचार करताय पण प्रत्येक वेळी लांब आणि खर्चिक प्रवास करणं शक्यच असतं असं नाही. अशावेळी जर तुम्हाला महाराष्ट्रात राहून परेशसारखा अनुभव घ्यायचा असेल, पण प्रवास छोटासा हवा असेल तर पुण्याजवळच लवासा हे परफेक्ट ठिकाण आहे..Kidney Health Tips: सतत मूत्रपिंडाचा त्रास होतोय? मग 'या' ७ सवयी आजच बदला, नाहीतर आरोग्यवर होईल गंभीर परिणाम.महाराष्ट्रातील मिनी युरोपपुण्यापासून फक्त ६० किमी अंतरावर वसलेलं लवासा हे भारतातील पहिलं खाजगी हिल स्टेशन आहे. पश्चिम घाटात वसलेलं हे शहर इटलीतील पोर्टोफिनो या युरोपियन शहरावर आधारित आहे. रंगीबेरंगी इमारती, सुंदर असे तलाव, टुमदार कॅफे आणि शांत रस्ते यामुळे लवासा एकदम परदेशी शहरासारखं भासतं..काय बघाल लवासाला गेल्यावर?लेकफेंट प्रोमेनेडतलावाच्या किनाऱ्यालगत असलेला हा परिसर सुंदर पायवाटी, रेस्टॉरंट्स आणि कॅफेने सजलेला आहे. इथे चालताना एखाद्या परदेशी शहरात फिरतोय असा अनुभव येतो.नेचर ट्रेल्सहिरव्यागार झाडांनी भरलेले रस्ते आणि चालण्यासाठी खास बनवलेले ट्रेल्स निसर्गप्रेमींसाठी पर्वणी आहेत.टेमघर धरणलवासाजवळ असलेलं हे धरण मुठा नदीवर बांधलेलं आहे. इथं शांततेत वेळ घालवायला, फोटो काढायला आणि निसर्ग अनुभवायला नक्की जा.बोटिंग आणि वॉटर स्पोर्ट्सतलावात बोटिंग करताना सभोवतालचा निसर्ग आणि शांतता मनाला वेगळीच शांती देते. थोडी अॅडव्हेंचरची चव हवी असेल तर वॉटर स्पोर्ट्सही करता येतात.फोटोशूटसाठी परफेक्ट स्पॉटइथल्या युरोपियन शैलीतील रचना आणि निसर्गामुळे लवासा हे फोटोशूटसाठी एक उत्तम ठिकाण ठरतं. लग्नाच्या प्री-वेडिंग फोटोशूटसाठीही अनेकजण इथं येतात.Diwali 2025: दिवाळीत मुलं घरकुल आणि किल्ला का बांधतात? जाणून घ्या याची कारण.कसं जाल लवासाला?- पुण्याहून लवासा फक्त 2-2.5 तासांच्या अंतरावर आहे. तुमच्याकडे चारचाकी असेल, तर रस्ता सुंदर आणि प्रवास सुखद वाटतो.- मुंबईहून साधारण 4-5 तासांचा प्रवास आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरून पुण्याला आल्यानंतर पुढे लवासा कनेक्टेड आहे.टीप: घाटाचा रस्ता आहे, त्यामुळे गाडी चालवताना काळजी घ्या.काय घ्याल सोबत?आरामदायक कपडे व शूज (नेचर ट्रेलसाठी)कॅमेरा (फोटोशूटसाठी हे ठिकाण परफेक्ट आहे!)थोडा घरगुती खाऊ आणि पाणीवॉटर स्पोर्ट्ससाठी एक्स्ट्रा कपडे.FAQs1. लवासाला पुण्यापासून किती वेळ लागतो? (How long does it take to reach Lavasa from Pune?)पुण्यापासून लवासा पोहोचायला साधारण 2 ते 2.5 तास लागतात.2. लवासा येथे कोणत्या प्रमुख ठिकाणी भेट द्यायला पाहिजे? (What are the must-visit places in Lavasa?)लेकफेंट प्रोमेनेड, नेचर ट्रेल्स, टेमघर धरण आणि वॉटर स्पोर्ट्स या प्रमुख ठिकाणी भेट द्यायला पाहिजेत.3. लवासाला जाण्यासाठी कोणता प्रवासाचा मार्ग वापरावा? (What is the best route to travel to Lavasa?)पुण्याहून रस्त्यावरून लवासा जाणं सोयीस्कर असून, घाटाचा रस्ता असल्यामुळे काळजीपूर्वक गाडी चालवावी.4. लवासाला भेट देताना काय सामान सोबत घ्यावे? (What essentials should be carried while visiting Lavasa?)आरामदायक कपडे, शूज, कॅमेरा, घरगुती खाणं आणि पाणी नक्की सोबत घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.