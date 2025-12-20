Uttar Pradesh Tourism: यूपीत वाघ पाहायचाय? दुधवा नॅशनल पार्कसाठी ५ बजेट जंगल सफारी पॅकेजेस जाहीर; ५ वर्षांखालील मुलांसाठी खास ऑफर

उत्तर प्रदेशातील वाघांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या दुधवा नॅशनल पार्क पाहण्याचा अनुभव आता पर्यटकांसाठी अधिक किफायतशीर आणि सोयीस्कर झाला आहे. राज्याचे पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री जयवीर सिंह यांनी दुधवा जंगल सफारीसाठी पाच नवीन बजेट पॅकेजेस सुरू करण्याची घोषणा केली आहे..या पॅकेजेसमध्ये ५ वर्षांखालील मुलांसाठी प्रवास पूर्णपणे मोफत असणार आहे. ही सर्व पॅकेजेस १ रात्र आणि २ दिवसांच्या कालावधीची असून, १५ डिसेंबर २०२५ पासून लखनऊमधील हॉटेल गोमती येथून प्रवास सुरू झाला आहे..पर्यटकांच्या विविध गरजा लक्षात घेऊन पॅकेजेस तयार करण्यात आली आहेत. ८ जणांच्या ग्रुपसाठी दुधवा बजेट पॅकेज उपलब्ध असून, टेम्पो ट्रॅव्हलरमधून प्रवासाची सुविधा दिली जाणार आहे. या पॅकेजचा प्रति व्यक्ती खर्च ६,१७५ रुपये आहे. यामध्ये सकाळी लखनऊहून प्रस्थान, दुधवा येथे पोहोचल्यानंतर जेवण व विश्रांती आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे जंगल सफारीचा समावेश आहे. चार जणांच्या छोट्या गटांसाठी स्टँडर्ड जंगल सफारी पॅकेज उपलब्ध असून, कारमधून प्रवासाची व्यवस्था आहे..या पॅकेजचा खर्च प्रति व्यक्ती ६,५०० रुपये इतका आहे.ज्यांना अधिक आरामदायी आणि सखोल वन्यजीव अनुभव घ्यायचा आहे, त्यांच्यासाठी प्रीमियम वाईल्डलाईफ पॅकेज सादर करण्यात आले आहे. सहा जणांसाठी असलेल्या या पॅकेजमध्ये इनोव्हा वाहनातून प्रवास, जेवणानंतर तज्ज्ञ गाईडसोबत ‘फॉरेस्ट वॉक’ आणि माहिती केंद्राची भेट समाविष्ट आहे. या पॅकेजचा खर्च प्रति व्यक्ती ६,००० रुपये आहे.\r\n\r.विद्यार्थ्यांसाठी खास स्कूल–कॉलेज ग्रुप पॅकेज तयार करण्यात आले आहे. किमान २० विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या या पॅकेजमध्ये दोन शिक्षक आणि एक स्टाफ सदस्याचा समावेश असणार आहे. जेवण, खेळ आणि जंगल सफारीची विशेष सोय या पॅकेजमध्ये करण्यात आली असून, त्याचा खर्च प्रति व्यक्ती ४,७५१ रुपये आहे. याशिवाय, कमी खर्चात जंगल सफारीचा अनुभव घेऊ इच्छिणाऱ्या पर्यटकांसाठी इकॉनॉमी बजेट पॅकेज उपलब्ध करण्यात आले आहे. .किमान चार जणांसाठी असलेल्या या पॅकेजचा खर्च प्रति व्यक्ती ४,९५० रुपये इतका आहे. या सर्व पॅकेजेसमध्ये जंगलापासून सुमारे १.५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या आरामदायी हॉटेलमध्ये मुक्काम, नाश्ता, दुपारचे व रात्रीचे जेवण दिले जाणार आहे. प्रवासादरम्यान दररोज दोन पाण्याच्या बाटल्या, चहा तसेच रात्री बॉनफायरचा आनंदही पर्यटकांना घेता येणार आहे. तज्ज्ञ गाईडच्या मार्गदर्शनाखाली रोमांचक जंगल सफारी हा या पॅकेजचा प्रमुख आकर्षणबिंदू आहे. पर्यटक अधिक माहिती आणि बुकिंगसाठी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास महामंडळाच्या (UPSTDC) अधिकृत वेबसाईट www.upstdc.co.in वर भेट देऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.