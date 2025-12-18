टूरिझम

Elephant Safari in Melghat: विदर्भाच्या नंदनवन मेळघाटात पर्यटन बहरलं; नाताळ–नववर्षात पर्यटकांसाठी हत्ती सफारीची पर्वणी

Tourism Blooms in Melghat: नाताळ–नववर्षाच्या सुट्ट्यांमध्ये मेळघाटात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी हत्ती सफारी हे प्रमुख आकर्षण ठरत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Melghat Attracts Tourists with Elephant Safari During Festive Season: विदर्भाचे नंदनवन असलेल्या चिखलदऱ्यात पर्यटकांची गर्दी वाढण्यास सुरवात झाली आहे. कोलकास येथे गेल्या काही दिवसांपासून बंद असलेली हत्ती सफारी परत एकदा सुरवात झाल्याने पर्यटकांसाठी ती पर्वणी ठरत आहे.

