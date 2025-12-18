Elephant Safari in Melghat: विदर्भाच्या नंदनवन मेळघाटात पर्यटन बहरलं; नाताळ–नववर्षात पर्यटकांसाठी हत्ती सफारीची पर्वणी

Melghat Attracts Tourists with Elephant Safari During Festive Season: विदर्भाचे नंदनवन असलेल्या चिखलदऱ्यात पर्यटकांची गर्दी वाढण्यास सुरवात झाली आहे. कोलकास येथे गेल्या काही दिवसांपासून बंद असलेली हत्ती सफारी परत एकदा सुरवात झाल्याने पर्यटकांसाठी ती पर्वणी ठरत आहे..कोलकासमधील तीन हत्तीणी देशाच्या विविध भागातून २०१७ मध्ये चिखलदऱ्यात दाखल झाल्या आहेत. १५ डिसेंबरपासून सुंदरमला व चंपाकली, या दोन हत्तिणींवरून सफारी सुरू झाली आहे. दुसरीकडे आदिवासी व वाघांच्या सुरक्षिततेसाठी उर्वरित दोन हत्तीणींवरून जंगलात गस्त घातली जात आहे. शंभर वर्षे वय झालेली जयश्री हत्तीण कोलकास येथे आहे. .Year Ender 2025: सोलो ट्रॅव्हल ते इको टूरिझम; 2025 मध्ये भारतीयांच्या प्रवासाच्या सवयींमध्ये 'असा' झाला मोठा बदल! .नाताळ व नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी हजारो पर्यटक मेळघाटात दाखल होणार आहेत. त्यावेळी त्यांना हत्ती सफारीचा आनंदसुद्धा घेता येणार आहे..दहा किलो पोळ्या, गूळ अन् तेल"कोलकास येथे एकूण तीन हत्तीणी आहेत. या तीन पैकी जयश्री ही हत्तीण निवृत्त झाली आहे. सुंदरमला व चंपाकली या सेवेत आहेत. पंधरा दिवसांतून दोन दिवस त्यांना सुट्टी असते. दिवसातून दहा किलो कणकेच्या पोळ्या, एक किलो गूळ व अर्धा किलो तेल तसेच डॉक्टरांनी सांगितल्यानुसार शक्तिवर्धक औषध या हत्तीणींना दिल्या जातात," असे सेमाडोहचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप तळखंडकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.