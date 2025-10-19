Uttar Pradesh Government : कमी खर्चात घ्या 'नैनीताल'ची मजा; उत्तर प्रदेश सरकार विकसित करत आहे नवे पर्यटनस्थळ

उत्तराखंडमधील नैनीतालची निसर्गरम्य सुंदरता अनुभवण्याची तुमची इच्छा असेल, तर आता तुम्हाला खूप खर्च करण्याची गरज नाही! लवकरच उत्तर प्रदेशच्या पूर्वांचल भागात एक असे पर्यटनस्थळ विकसित केले जात आहे, जे तुम्हाला अगदी नैनीतालसारखा अनुभव देईल.सोनभद्र जिल्ह्यातील बेलहत्थी गावात ओबरा धरणाच्या (Obra Dam) किनाऱ्यावर असलेल्या आमी नाल्याला पर्यटन विभाग नैनीतालच्या धर्तीवर विकसित करण्याची योजना आखत आहे. येथे पर्यटक बोटीतून फिरण्याचा आनंद घेऊ शकतील आणि निसर्गाच्या कुशीत बसून मनमोहक दृश्यांचा आस्वाद घेऊ शकतील. विशेष म्हणजे, यासाठी खर्च खूप कमी येणार आहे..सोनभद्रमध्ये मिळेल नैनीतालचा अनुभवराज्य इको टूरिझम (Eco-Tourism) अंतर्गत या प्रकल्पाला या वर्षाच्या कार्ययोजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. लखनऊमधून आलेल्या वास्तुविशारदांच्या (Architect) टीमने नुकताच या जागेचा दौरा केला आणि पर्यटन विकासासाठी एक रूपरेषा (Outline) तयार केली आहे.सोनभद्र जिल्हा नदी, धबधबे, जंगल आणि डोंगर यांनी भरलेला आहे. नैसर्गिक सौंदर्याने परिपूर्ण असूनही, या भागात पर्यटनाच्या सुविधांची कमतरता होती. त्यामुळे अनेक लोक या स्थळांना भेट देणे टाळायचे. आता मात्र सरकार या क्षेत्राला पर्यटनासाठी विकसित करण्यावर विशेष लक्ष देत आहे..सूर्यास्ताचे मनमोहक दृश्यबेलहत्थी गावातील आमी नाल्याला आता एका तलावाच्या (Lake) रूपात विकसित करण्याची योजना आहे. हा नाला ओबरा धरणाच्या मागील भागाशी जोडलेला आहे आणि त्याच्या चारही बाजूंनी उंच टेकड्या आणि घनदाट जंगल आहे. इथून मावळत्या सूर्याचे (Sunset) दृश्य खूपच सुंदर दिसते. हे ठिकाण लवकरच पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित केले जाईल आणि त्यामुळे हा परिसर पर्यटकांच्या गर्दीने फुलून जाईल..\rया विकासकामात निसर्गाच्या संरक्षणाची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. वन आणि पर्यटन विभाग एकत्र येऊन या प्रकल्पावर काम करत आहेत, जेणेकरून पर्यावरणाला कोणताही धोका पोहोचू नये. वास्तुविशारदांची टीम सध्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर काम करत असून, लवकरच या ठिकाणी विकासकामे सुरू होतील, असा विश्वास आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.