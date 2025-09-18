Family Travel Tips: फॅमिलीसोबत प्रवासात निघालात? डिहायड्रेशनपासून बचावासाठी ही फळं सोबत ठेवा!

थोडक्यात:प्रवासात फळांचा समावेश केल्याने तात्काळ ऊर्जा, चांगले पचन आणि डिहायड्रेशनपासून संरक्षण मिळते.सफरचंद, केळी, संत्री यांसारखी फळे प्रवासात सहज खाता येतात आणि सुरक्षित देखील असतात.कलिंगड, पपईसारखी जड, रसाळ फळे टाळावीत आणि फळे योग्य पद्धतीने पॅक करून न्यावीत..आजच्या धकाधकीच्या जीवनात प्रवासाची आवड मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. वीकेंडला एखादी छोटी सहल असो किंवा सुट्ट्यांमध्ये कुटुंबासोबत केलेला मोठा प्रवास भटकंती हे आता केवळ छंद न राहता जीवनशैलीचा भाग बनले आहे..मात्र, प्रवासाचा आनंद घेताना आरोग्याकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता जास्त असते, विशेषतः लहान मुलांच्या बाबतीत. अशा वेळी ताज्या फळांचा समावेश हा एक सोपा, नैसर्गिक आणि प्रभावी पर्याय ठरतो. फळांमधून मिळणारी ऊर्जा, ताजेपणा आणि पोषणद्रव्ये तुमच्या प्रवासाला आरोग्यदायी बनवतात..Bratukamma Festival: ब्रतुकम्मा उत्सव म्हणजे काय? जाणून घ्या त्याच्या नऊ सुंदर रूपांची खास माहिती.प्रवासात फळे का खावी?1. तात्काळ ऊर्जा मिळतेप्रवास करताना थकवा जाणवणे स्वाभाविक आहे. अशावेळी सफरचंद, केळी, संत्री यासारख्या फळांमधील नैसर्गिक साखर (फ्रुक्टोज) आपल्याला त्वरित ऊर्जा देते.2. डिहायड्रेशनपासून बचावप्रवासात पाणी कमी मिळणे ही समस्या असते. द्राक्षे, कलिंगड, संत्री यासारख्या फळांमध्ये भरपूर पाणी असते. ही फळे खाल्ल्यामुळे शरीरात पाण्याची कमतरता जाणवत नाही..3. पचनक्रिया सुरळीत राहतेप्रवासात खाण्याचे वेळापत्रक बिघडते, त्यातच फास्ट फूड व तेलकट पदार्थ पचायला अवघड जातात. अशावेळी फायबरयुक्त फळे जसे की पेरू, सफरचंद, केळी यामुळे बद्धकोष्ठता टळते आणि पचन व्यवस्थित राहते.4. हायजेनिक आणि सोयीस्करफळे धुवून, चिरून डब्यात ठेवली की तयार! ना शिजवण्याची गरज, ना गरम करण्याची झंझट. बाहेरच्या हॉटेलमधील अन्नाच्या तुलनेत फळे अधिक स्वच्छ, सुरक्षित आणि आरोग्यदायी ठरतात विशेषतः लहान मुलांसाठी आणि प्रवासादरम्यान चांगले आहे..Cancer Treatment: आधुनिक उपचारांनी कर्करोगाविरुध्द लढाई सोपी; जाणून घ्या तज्ज्ञांचे ‘तीन आरोग्य मंत्र’.काही फळे टाळाप्रवासात अशा फळांपासून थोडं लांब राहा, ज्यांना सोलण्यासाठी, चिरण्यासाठी किंवा साठवण्यासाठी जास्त वेळ आणि मेहनत लागते उदाहरणार्थ ड्रॅगन फ्रूट, कलिंगड, पपई इ. याऐवजी सफरचंद, केळी यांसारखी पटकन खाता येणारी आणि सोप्या पद्धतीने बाळगता येणारी फळे निवडा.काही उपयुक्त टिप्स- फळे घरातून धुवून, कोरडी करून पॅक करा.- फळे दाबली जाणार नाहीत याची काळजी घ्या.- केळे इतर फळांपासून वेगळे ठेवा, ते लवकर मऊ होतात.- जास्त रसाळ किंवा कापून ठेवावी लागणारी फळे (जसे की कलिंगड, पपई) शक्यतो टाळा..FAQs1. प्रवासात कोणती फळं खाणं फायदेशीर ठरतं? (Which fruits are best to eat while traveling?)सफरचंद, केळी, संत्री आणि द्राक्षं ही फळं प्रवासासाठी सर्वोत्तम मानली जातात कारण ती पोषणदायक, पचायला हलकी आणि बाळगायला सोपी असतात.2. फळांमुळे डिहायड्रेशनपासून कसं संरक्षण मिळतं? (How do fruits help prevent dehydration during travel?)कलिंगड, संत्री आणि द्राक्षांमध्ये भरपूर नैसर्गिक पाणी असतं, ज्यामुळे शरीरात पाण्याची कमतरता भरून निघते.3. प्रवासात कोणती फळं टाळावी? (Which fruits should be avoided while traveling?)कलिंगड, पपई, ड्रॅगन फ्रूट यांसारखी जड व जास्त काळ साठवावी लागणारी फळं प्रवासात टाळावीत.4. प्रवासात फळं साठवताना काय काळजी घ्यावी? (What precautions should be taken while storing fruits for travel?)फळं धुवून, कोरडी करून पॅक करावीत, दाबली जाणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी, आणि केळं इतर फळांपासून वेगळं ठेवावं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.