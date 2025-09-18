टूरिझम

Family Travel Tips: फॅमिलीसोबत प्रवासात निघालात? डिहायड्रेशनपासून बचावासाठी ही फळं सोबत ठेवा!

Travel-Friendly Fruits for Kids and Adults: आजकाल प्रवासाची आवड झपाट्याने वाढते आहे. अनेकजण मित्र-मैत्रिणी, कुटुंबियांसोबत भटकंतीचा आनंद घेतात. तुम्हीही कुटुंबासोबत प्रवासाला निघत असाल, तर आरोग्य चांगले राखण्यासाठी काही ताज्या फळांचा साठा जरूर ठेवा. या फळांनी तुमचा प्रवास अधिक ऊर्जा आणि ताजेपणाने भरून जाईल
Travel-Friendly Fruits for Kids and Adults

Travel-Friendly Fruits for Kids and Adults

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. प्रवासात फळांचा समावेश केल्याने तात्काळ ऊर्जा, चांगले पचन आणि डिहायड्रेशनपासून संरक्षण मिळते.

  2. सफरचंद, केळी, संत्री यांसारखी फळे प्रवासात सहज खाता येतात आणि सुरक्षित देखील असतात.

  3. कलिंगड, पपईसारखी जड, रसाळ फळे टाळावीत आणि फळे योग्य पद्धतीने पॅक करून न्यावीत.

Loading content, please wait...
Travel
family
Tourist
tour
Tourists
Family Life
Tourisim
Tourism Plan
traveling
adventure tour
Tourism
tourist plane
travel essential
Free travel for journalists
Festival Travel Tips
Travel Safety Measures

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com