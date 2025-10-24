Travel Tips: मुलांसह विमान प्रवास करताना पालकांनी टाळाव्यात 'या' बेसिक चुका, जाणून घ्या स्मार्ट पॅरेंट्ससाठी टिप्स

Air Travel With Children: लहान मुलांसह विमान प्रवास करणे अनेकदा आव्हानात्मक ठरते. मुलं सतत हालचाल करत राहतात, ताण- तणावामुळे रडत राहतात आणि पालकांच्या लक्षात येत नाही की कोणत्या गोष्टीमुळे मुलांना त्रास होतो. पण काही सोप्या तयारीने प्रवास अधिक सोपा आणि आनंददायी बनवता येतो. .पालकांसाठी टिप्सजेवण आणि पाणी द्याविमान उडण्याच्या सुरुवातीला आणि उतरताना काही वेळा पूर्वी दूध किंवा पाणी द्या. मोठ्या मुलांना काहीतरी खाण्यासाठी द्या, जेणेकरून कानातील दाब कमी होईल आणि अराम मिळेल.मुलांचे लक्ष वेधून ठेवात्यांचे आवडते खेळणी, रंगकामाची पुस्तके किंवा लहान सर्प्राइजसाठी खेळणी सोबत ठेवा. कार्टून' किंवा ऑडिओबुक मोबाइल/टॅबलेटमध्ये आधीच डाउनलोड करून ठेवा, जेणेकरून प्रवासात ते व्यस्त राहतील..Meta Jobs: ग्रॅज्युएट्ससाठी आनंदाची बातमी! Meta मध्ये 2.5 कोटी पॅकेजची नोकरी; वाचा अर्ज कसा करावा.कानांची काळजी घ्याप्लेनमधील आवाज मुलांसाठी जोरदार असतो. किड्स- फ्रिडली इअरप्लग किंवा ईयर मफ वापरा. त्यांचा आवडता ब्लॉकेट किंवा पिलो सोबत ठेवा, जेणेकरून झोप लागण्यास मदत होईल.सीटची निवड करागलीयारे सीट निवडल्यास मुलांना सहज वॉशरूमला घेऊन जाऊ शकता. लांब प्रवासासाठी बुल्कहेड सीट फायदेशीर ठरते. हालचाल करणाऱ्या मुलांसाठी सर्वोत्तम ठरू शकते..हेडफोन वापराआजकाल मुलांसाठी Noise-cancelling हेडफोन उपलब्ध आहेत. यामुळे मुलं म्युझिक ऐकू शकतात किंवा व्हिडीओ पाहू शकतात. कुणालाही त्रास न देता. हे त्यांचे कान देखील सुरक्षित ठेवतात..Baby Care After Diwali: दिवाळीनंतर लहान बाळांची काळजी कशी घ्यावी? जाणून घ्या काही खास सोप्या टिप्स! .आवडते स्नॅक्स सोबत ठेवामुलांना प्रवासात भूक लवकर लागते. आवडते स्नॅक्स, हेल्दी बिस्किट किंवा चॉकलेट सोबत ठेवा. नवीन किंवा अनोळखी पदार्थ टाळा.वेळोवेळी हालचाल करायला द्यासीट बेल्टचा सिग्नल बंद झाल्यावर मुलाला थोडं चालायला द्या किंवा वॉशरूमपर्यंत घेऊन जा. थोडी हालचाल मुलांचा मूड सुधारते आणि कंटाळा कमी होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.