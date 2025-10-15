जनसंपर्क, भ्रमंती आणि संस्कृतीचे दर्शन

डॉ. सचिन जैन - संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेडविविध प्रकारच्या संस्कृती, देश, तिथले वेगळेपण आपण जेवढे अनुभवतो, तेवढीच आपल्या ज्ञानात भर पडते आणि दुसऱ्यांच्या विचारसरणीबाबत, पद्धतीबाबत आपला आदरही निर्माण करू शकतो. .भारतीय संस्कृतीत विविध रंग, कलाकारच आणि अलंकृत शैली आहे. आपले विचार, डोळे, नवीन शिकायची वृत्ती ठेवून इतर लोकांशी, संस्कृतींशी संपर्क वाढविणे आवश्यक आहे. विविध प्रकारच्या लोकांच्या संपर्कात येऊन आपली विचारसरणी बदलते..Pune News : बेपत्ता दोन मुली सुखरूप सापडल्या; पाचशे सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासले.अमेरिकेमध्ये वैचारिक स्वातंत्र्याला खूप महत्त्व आहे आणि त्यामुळेच तिथली विद्यापीठे तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक शोधांमध्ये पुढे आहेत, तर जपानमध्ये नावीन्यावर जास्त भर दिला जातो, मग तुमची कल्पनाशक्ती, विकसित केलेल्या समीकरणाच्या बाहेर जात नवीन संशोधन करण्याची संधी मिळते आणि म्हणूनच जपान अनेक क्षेत्रात पुढे आहे. हॉलंडचे उदाहरण वेगळेच आहे तिथे सहयोग संशोधन आणि मूळ गोष्टींच्या संशोधनावर भर दिला जातो. म्हणूनच एवढा छोटासा देश असूनही कित्येक नोबेल पारितोषिक विजेते शास्त्रज्ञ तिथे आहेत, शेतीच्या क्षेत्रात पूर्ण जगाला ते नवनवीन उत्पादने, उत्पादन वाढविण्याचे नवीन प्रकार उपलब्ध करून देत आहेत. त्यांचाच शेजारी जर्मनी, खोलात जात अचूक मशिन, साहित्य इ. बाबतीत अग्रेसर आहेत. प्रत्येक देश, त्यांच्या संस्कृतीत शिकण्यासारखे बरेच काही आहे. आपला तिथे अनुभव वाढेल तेवढा आपल्याला नवीन दिशा आणि नवीन गोष्टी स्वीकारण्याचा दृष्टिकोन तयार होतो..वेगवेगळ्या ठिकाणी आलेले अनुभव, तिथून मिळालेल्या कल्पना, त्यांचे जे चांगले गुण, काम करण्याची असो व व्यवहाराची तऱ्हा या सगळ्या गोष्टी आपण आत्मसात करून आपले कौशल्य वाढविले पाहिजे. हे कौशल्य वाढविल्यास यशाची उंची गाठायला वेळ लागणार नाही. अशी कौशल्य आणि अशा संधी तुम्ही जेवढी आपल्या सहकाऱ्यांना उपलब्ध करून द्याल तेवढीच त्यांची आणि तात्पुरते तुमची यशोगाथा पुढे जाईल..आपण संधी देणार तेवढीच त्यांची कार्यक्षमता, नवीन कौशल्ये, कामाच्या प्रक्रिया वाढणार आणि यातूनच कार्यक्षमता, कामात आणि उत्पादनात वाढ होणार, करिअर, व्यवसाय, अभ्यास, संशोधन आयुष्याच्या या विविध वळणांवर याचा फार मोठा उपयोग होतो. हा तुमचा अनुभव तुम्हाला इतरांपेक्षा वेगळा ठरवितो. असे अनुभव घेताना अनेक अडचणी येतात काही ठिकाणे दुर्गम, अवघड, कुठे भाषेचा तर कुठे खाण्याचा, कुठे राहण्याचा तर कुठे फिरण्याच्या समस्या येणारच. परंतु असे आव्हान स्वीकारणार तेच पुढे जातील. तुम्ही आव्हानांना जेवढे सामोरे जाल तितका तुमचा सर्वांगीण विकास होऊन, फक्त तुमचाच नाही तर सभोवतालच्या सर्व प्रकारच्या लोकांचा देखील विकास होईल. अशी कौशल्ये पुस्तकांत किंवा कुठल्या संस्थेत शिकायला मिळणार नाही तर तुमच्या संपर्कात आलेल्या लोकांपासून, देशांमधून, त्यांच्या संस्कृतीमध्येच शिकायला मिळतील. म्हणून भ्रमण करत रहा, नवीन गोष्टी शिकत रहा आणि त्याचा आपल्या दैनंदिन जीवनात वापर करत रहा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.