जनसंपर्क, भ्रमंती आणि संस्कृतीचे दर्शन

विविध जागतिक संस्कृतींचा अनुभव, अमेरिकेतील वैचारिक स्वातंत्र्य, जपानचा नावीन्यावर भर आणि हॉलंडमधील सहयोग संशोधन यांमुळे विविध देश तंत्रज्ञान आणि शोधांमध्ये अग्रेसर आहेत; त्यांच्या या वेगळेपणातून शिकल्यास आपल्या ज्ञानात भर पडून नवीन दृष्टिकोन तयार होतो.
डॉ. सचिन जैन - संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेड

विविध प्रकारच्या संस्कृती, देश, तिथले वेगळेपण आपण जेवढे अनुभवतो, तेवढीच आपल्या ज्ञानात भर पडते आणि दुसऱ्यांच्या विचारसरणीबाबत, पद्धतीबाबत आपला आदरही निर्माण करू शकतो.

