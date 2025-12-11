Goa Tourism: गोव्यात न्यू इअर साजरा करायचा प्लॅन? या नाईटलाइफ स्पॉट्सल नक्की भेट द्या!

New Year Party Goa : न्यूइअर साजरा करण्यासाठी गोवा हा पर्यटकांच्या आवडीचे ठिकाणं आहे. समुद्रकिनारे, लाईव्ह म्युझिक, पार्टीज आणि रंगीबेरंगी नाईटलाइफ या सर्व गोष्टी एकाच ठिकाणी अनुभवायला मिळतात. जर तुम्ही मित्रमंडळींसोबत धमाल करण्याचा प्लॅन करत असाल, तर खालील नाईटलाइफ स्पॉट्सला नक्की भेट द्या. .क्लब क्युबानाअंजुनाजवळी क्लब क्युबाना हा गोव्यातील हिट नाईटलाइफ स्पॉट आहे. उंच टेकडीवर स्थित असल्यामुळे इथे पार्टी करताना एक वेगळाच अनुभव मिळतो. मस्त मोठा डान्स फ्लोअर, लाईव्ह DJ सेट्स आणि सुंदर लाईटिंगमुळे येथे पर्यटक खूप गर्दी करतात..ST Students Scholarship: ST विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात शिक्षणाची सुवर्णसंधी! राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्तीचा अर्ज कसा करायचा जाणून घ्या.SinQ नाईट क्लबटागापोर्टजवळील SinQ नाईट क्लब हे आधुनिक नाईटलाइफसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे डीजे म्युझिक, पुल पार्टीज आणि चिल वातावरण अनुभवता येतो. जर तुम्हाला स्टइलिश आणि मस्त वातावरणात न्यू इअर साजरा करायचा असेल, तर SinQ उत्तम पर्याय आहे..Tito’s बार आणि क्लबबागा बीचजवळील Tito’s हे क्लब गोव्यातील सर्वात लोकप्रिय पार्टी स्पॉर्ट आहे. डीजे लाइव्ह म्युझिक, शानदार डान्स फ्लोअर आणि ग्लॅमरस वातावरणामुळेपर्यटकांना येथे पार्टी करण्याचा अनुभव अविस्मरणीय होतो.Mambo’sTito’s जवळील Mambo’s हा क्लब न्यू इअर पार्टीसाठी सुपर लोकप्रिय आहे. DJ म्युझिक, लाईटिंग आणि थोडा चिल वातावरण या क्लबचे वैशिष्ट्य आहे. मित्रमंडळींसोबत धमाल करण्यासाठी Mambo’s उत्तम ठिकाण आहे..Google Search Trends: 2025 मध्ये भारतीयांनी गुगलवर सर्वाधिक सर्च केले 'हे' आजार, संपूर्ण लिस्ट एकदा पाहाच.न्यू इअर नाईटलाइफ टिप्सआधीच बुकिंग कराजर तुम्ही जाणार असाल तर आताच लगेच बुकिंग करून ठेवा कारण न्यू इअरला क्लब्स खूप गर्दीने भरतात.ड्रिंक्स आणि फूडज्यापण ठिकाणी जाणार असाल तेथील ड्रिंक्स आणि फूडचे रेव्हिएव पहासुरक्षित रहामित्रांसोबत रहा आणि सुरक्षिततेची काळजी घ्या. समुद्रकिनाऱ्याचा आनंद घ्यानाईटआऊटसह समुद्रकिनाऱ्यावरील दृश्याचा अनुभव घेणे विसरू नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.