Goa New Rules : गोव्याला जाताय? मग अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर नव्या नियमानुसार द्यावा लागेल हजारोंचा दंड

Goa Trip Rules : नोव्हेंबर-डिसेंबरचा महिना म्हणजे गोव्यात पर्यटकांच्या गर्दीचा सीझन.. गोवा म्हणजे समुद्र, सूर्यप्रकाश आणि बीचवरची मज्जा. पण आता याच गोव्याने पर्यटकांसाठी काही कडक नियम आणले आहेत. 2025 पासून लागू झालेल्या नव्या पर्यटन कायद्याने आणि गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांमुळे अनेक गोष्टींवर बंधने आली आहेत. जरी चुकीने केले तर थेट 10,000 ते 50,000 रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तर मग कोणत्या ३ चुका अजिबात करायच्या नाहीत? जाणून घ्या….१. बीचवर प्लास्टिक वापरू नकाआता गोव्याच्या सर्व बीचवर प्लास्टिक बॅग, स्ट्रॉ, डिस्पोजेबल प्लेट्स, थर्माकोल पूर्ण बंदी आहे. बीचवर पिकनिकला गेलात आणि प्लास्टिकची पिशवी किंवा वन टाइम यूजची प्लेट दिसली तर थेट 5,000 ते 25,000 रुपये दंड बसेल. अगदी प्लास्टिकची पाण्याची बाटलीही बीचवर न्यायला बंदी आहे. सोबत कापडी पिशवी किंवा स्टीलची बाटली ठेवा..२. बीचवर स्वयंपाक किंवा बार्बेक्यूआधी अनेक जण कलंगूट, बागा, अंजुना बीचवर मासे भाजायचे, चिकन टिक्का करायचे. आता मात्र ओपन फायर आणि स्वयंपाक करणे बंद आहे. कारण यामुळे कचरा आणि आग लागण्याचा धोका वाढतो. पकडले गेलात तर 5000 ते 20,000 रुपये दंड आणि काही वेळा तुरुंगवासही होऊ शकतो. त्यामुळे हॉटेल किंवा शॅकमध्येच जेवण करा..३. रात्री १० नंतर बीचवर पार्टी किंवा मोठ्याने गाणीगोव्याच्या नाइट लाइफवरही लगाम आला आहे. रात्री 10 नंतर बीचवर डीजे, स्पीकर, मोठ्याने संगीत किंवा मोठी पार्टी करणे बेकायदेशीर आहे. पोलिसांनी नवीन नॉइज पॉल्यूशन नियम कडक केले आहेत. उशिरापर्यंत पार्टी करायची असेल तर फक्त परवानगी असलेल्या क्लब किंवा हॉटेलमध्येच करा. तुम्हाला हे सर्व करताना बीचवर पकडले तर 10,000 पासून दंड भरावा लागू शकतो.