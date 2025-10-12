Govardhan Parikrma: भगवान श्रीकृष्णाने उचललेला गोवर्धन पर्वत आज कुठे आहे? दिवाळी विशेष परिक्रमा यात्रा आणि श्रद्धेचं गूढ जाणून घ्या

आपल्या बालपणी भगवान श्रीकृष्णांनी अनेक लीला केल्या, त्यापैकी एक म्हणजे गोवर्धन पर्वत आपल्या करंगळीवर धारण करण्याची अद्भुत लीला! याच कारणामुळे भगवान श्रीकृष्णांना 'गिरधर' किंवा 'गिरिराज' या नावानेही ओळखले जाते. या लीलेमुळे गोवर्धन पर्वतालाही भक्त आदराने 'गिरिराज जी' म्हणतात. विशेष म्हणजे, दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी गोवर्धन पूजा देखील केली जाते..यात्रेचे महत्त्व काय?गोवर्धन पर्वताच्या प्रत्येक लहान-मोठ्या दगडात श्रीकृष्णाचा वास आहे, असे मानले जाते. जी व्यक्ती गोवर्धन पर्वताची परिक्रमा करते, तिची सर्व पापे नष्ट होतात, अशी तीव्र श्रद्धा आहे. तसेच, ही परिक्रमा पूर्ण करणाऱ्या भक्तांना सुख-शांतीचा आशीर्वाद मिळतो आणि त्यांच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होतात, असेही मानले जाते..ही यात्रा कधी करतात?पौर्णिमेच्या शुक्ल पक्षातील एकादशी तिथीला सप्तकोसीय गिरिराजची परिक्रमा करणे खूप पुण्यकारक मानले जाते. मात्र, शरद पौर्णिमा आणि गोवर्धन पूजेच्या दिवशी ही यात्रा करणे अधिक शुभ ठरते. या तिथीला परिक्रमा केल्यास भगवान श्रीकृष्णासोबतच राधा रानीचाही आशीर्वाद मिळतो, अशी धार्मिक मान्यता आहे..यात्रेची सुरुवात कशी करावी?श्री गोवर्धन पर्वताची संपूर्ण परिक्रमा सात कोस, म्हणजे सुमारे २१ किलोमीटरची (१४ मैल) आहे.प्रारंभ: गोवर्धन परिक्रमा सुरू करण्यापूर्वी सर्वप्रथम गोवर्धन पर्वताला नमस्कार करावा.मानसी-गंगा: ही यात्रा मानसी-गंगा कुंडातून सुरू होते आणि राधा कुंड गावाकडे जाते.पायथा: परिक्रमा करताना दानघाटी मंदिर हा यात्रेचा पहिला महत्त्वाचा टप्पा आहे, जिथे गिरिराज जींवर दुधाचा अभिषेक केला जातो.भक्त त्यांच्या सोयीनुसार ही परिक्रमा दोन भागांत विभागून दोन दिवसांत पूर्ण करतात. याला छोटी आणि मोठी परिक्रमा असे म्हणतात. मात्र, ही यात्रा एकाच दिवसात पूर्ण करणे अधिक चांगले मानले जाते. या सप्तकोसीय परिक्रमेत मानसी गंगा, राधा कुंड, गोविंद कुंड, कुसुम सरोवर अशा अनेक महत्त्वाच्या स्थळांचे दर्शनही होते..या गोष्टी लक्षात ठेवागोवर्धन पर्वत परिक्रमेचा पूर्ण लाभ तेव्हाच मिळतो, जेव्हा परिक्रमा करताना तुम्ही मनातील सर्व चिंता दूर करून आपले मन केवळ भगवंताच्या भक्तीत रमवाल. परिक्रमा सुरू करण्यापूर्वी मानसी गंगा कुंडात स्नान करणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, परिक्रमा कधीही अर्धवट सोडू नये. तुम्ही ज्या ठिकाणाहून परिक्रमा सुरू केली आहे, त्याच ठिकाणी ती समाप्त करावी. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ही परिक्रमा अनवाणी पायाने करण्याची पारंपरिक प्रथा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.