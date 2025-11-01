टूरिझम

Egypt Tourism: आनंदाची बातमी! नोव्हेंबरमध्ये उघडणार मिस्रचे ग्रँड म्युझियम, ट्रॅव्हल प्रेमींसाठी नवीन हॉट डेस्टिनेशन

Must-Visit Spot For Tourists In November: प्रवास प्रेमींसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. इजिप्तचे भव्य ग्रँड इजिप्शियन संग्रहालय नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जनतेसाठी खुले केले जाईल. जाणून घ्या काय खास आहे
Must-Visit Spot For Tourists In November

Must-Visit Spot For Tourists In November

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Grand Egyptian Museum: प्रवास प्रेमींसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. इजिप्तचे भव्य ग्रँड इजिप्शियन संग्रहालय नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जनतेसाठी खुले केले जाईल. हे संग्रहालय केवळ प्राचीन इतिहासाची झलकच देत नाही तर आधुनिक वास्तुकलेचे एक अद्भुत उदाहरण देखील आहे.

Loading content, please wait...
Egypt
Tourist
tour
Tourists
Tourisim
Tourism Plan
Tourism
tourist plane

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com