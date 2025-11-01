Egypt Tourism: आनंदाची बातमी! नोव्हेंबरमध्ये उघडणार मिस्रचे ग्रँड म्युझियम, ट्रॅव्हल प्रेमींसाठी नवीन हॉट डेस्टिनेशन

Grand Egyptian Museum: प्रवास प्रेमींसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. इजिप्तचे भव्य ग्रँड इजिप्शियन संग्रहालय नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जनतेसाठी खुले केले जाईल. हे संग्रहालय केवळ प्राचीन इतिहासाची झलकच देत नाही तर आधुनिक वास्तुकलेचे एक अद्भुत उदाहरण देखील आहे..याचे बांधकाम २००२ मध्ये सुरू झाले आणि जवळजवळ दोन दशकांनंतर हे संग्रहालय आता पाहण्यासाठी सज्ज आहे. ग्रँड म्युझियमचे काही भाग, जसे की मेन गॅलरी, ग्रेट हॉल जिना आणि किरकोळ विक्रीची ठिकाणे (अनेक रेस्टॉरंट्स आणि दुकानांसह) पूर्वी लोकांसाठी खुली होती. परंतु औपचारिक भव्य उद्घाटनासाठी तुतानखामुन गॅलरी आणि सोलर बोट संग्रहालयाचे काही भाग अनावरण केले जातील. भव्य उद्घाटनाची तयारी पूर्ण करण्यासाठी संग्रहालय २५ ऑक्टोबर २०२५ ते ३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत बंद राहील..Shani Dev Puja: दर शनिवारी घरच्याघरी 'या' पद्धतीने करा शनिदेवाची पूजा, जाणून घ्या संपूर्ण विधी अन् महत्व .मुख्य आकर्षणेकिंग टुटनखामुन गॅलरीहा विभाग त्या प्रसिद्ध फारोला समर्पित आहे, ज्याची कबर १९२२ मध्ये सापडली होती. येथे ५,००० हून अधिक वस्तू प्रदर्शित केल्या जाणार आहेत - सोन्याचे मुखवटे, नाणी, कपडे आणि वैयक्तिक वस्तू. जवळजवळ ६०% वस्तू पहिल्यांदाच प्रेक्षकांसमोर सादर केल्या जातात, ज्यामुळे इतिहास प्रेमींसाठी हा विभाग खूप खास बनतो..सोलर बोट म्युझियमराजा खुफूची सौर बोट जी-पिरॅमिडजवळील संग्रहालयात प्रदर्शित आहे. असे मानले जाते की ही बोट खुफूच्याच्या आत्म्याच्या परलोकाच्या प्रवासासाठी तयार केली गेली असेल. ही बोट संवर्धन तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रदर्शित करण्यात आली आहे आणि ती प्राचीन इजिप्तच्या धार्मिक भक्ती आणि अभियांत्रिकी कौशल्याचे एक सुंदर उदाहरण आहे..Career Change: 40 व्या वर्षी करिअर बदलायचंय? या क्षेत्रांत आहे भविष्य आणि पैसा दोन्ही!.काहिराग्रँड म्युझियम उघडण्याच्या घोषणेनंतर, कैरो हे प्रवाशांसाठी एक आकर्षक ठिकाण बनले आहे. हॉटेल बुकिंग, फ्लाइट रिसर्च आणि ट्रॅव्हल पॅकेजेसची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय टूर एजन्सी किंवा संग्रहालये त्यांच्या टूर पॅकेजेसमध्ये केळीला मुख्य आकर्षण म्हणून समाविष्ट करतात. #GrandEgyptianMuseum आणि #VisitCairo सारखे हॅशटॅग सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहेत.लोक ते फक्त एक संग्रहालय म्हणून पाहत नाहीत, तर ते प्राचीन इतिहास आणि आधुनिक अनुभवाचा संगम म्हणून अनुभवतात, ज्यामुळे ग्रँड म्युझियम इतिहास प्रेमी आणि प्रवास प्रेमींसाठी एक आवर्जून पाहण्यासारखे ठिकाण बनते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.