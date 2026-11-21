Hadsar Fort News : सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये अनेक ऐतिहासिक किल्ले दिमाखात उभे आहेत. यापैकीच एक महत्त्वाचा किल्ला म्हणजे पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात असलेला हडसर किल्ला. पर्वतगड या नावानेही ओळखल्या जाणाऱ्या या किल्ल्यावर इतिहास, प्राचीन वास्तुकला आणि साहस यांचा अनोखा संगम पाहायला मिळतो. विशेष म्हणजे, येथील कातळात कोरलेली चढाईची वाट आणि भव्य गोमुखी दरवाजा पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेतात..शिवनेरी किल्ल्याच्या पश्चिमेला आणि जुन्नर शहरापासून सुमारे १४ किलोमीटर अंतरावर हडसर किल्ला आहे. समुद्रसपाटीपासून सुमारे १,१३० मीटर उंचीवर असलेल्या या गडाच्या पायथ्याशी हडसर गाव वसलेले आहे. याच गावातून किल्ल्यावर जाण्याचा मुख्य मार्ग सुरू होतो..गडावर जाण्यासाठी दोन प्रमुख वाटा आहेत. त्यापैकी खुंटीची वाट विशेष प्रसिद्ध आहे. या मार्गावर उभ्या कातळात बसवलेल्या खुंट्यांचा आधार घेत चढाई करावी लागते. त्यामुळे हा मार्ग अनुभवी गिर्यारोहकांसाठी अधिक आव्हानात्मक ठरतो. दुसरी वाट तुलनेने सोपी आहे. किल्ल्यावर पोहोचल्यानंतर हनुमान मंदिर, स्मारकशिला, प्राचीन अवशेष आणि पाण्याची खोदीव टाकी पाहायला मिळतात..हडसर किल्ल्यावरील शिवमंदिर हे येथील प्रमुख आकर्षण आहे. मंदिरासमोर नंदीची मूर्ती असून प्रवेशद्वारावर गणेशपट्टी आणि कीर्तिमुख पाहायला मिळते. मंदिराच्या गर्भगृहात शिवलिंग आहे. याशिवाय किल्ल्यावर खडकात खोदलेल्या खोल्या आणि जुन्या वास्तूंचे अवशेषही आढळतात. या रचना तत्कालीन स्थापत्यकलेची ओळख करून देतात..किल्ल्याचा गोमुखी पद्धतीने बांधलेला महादरवाजा हे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. संरक्षणाच्या दृष्टीने अशा प्रवेशरचनेला विशेष महत्त्व होते. इतिहास आणि निसर्गाचा अनुभव घेऊ इच्छिणाऱ्या पर्यटकांसाठी हडसर किल्ला एक उत्तम ठिकाण आहे. मात्र, खुंटीची वाट निवडताना पुरेशी तयारी आणि सुरक्षिततेची काळजी घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.