Hampi Tourism: फक्त 2 दिवसात हंपी एक्सप्लोर करायचंय? ही ठिकाणं नक्की पाहा!

Best Places To Visit Hampi: हंपी इतिहास, शिल्पकला आणि निसर्ग यांचा संगम असलेलं अद्भुत स्थळ. इथे सुमारे 300 पेक्षा अधिक प्राचीन मंदिरे आहेत. पण जर तुमच्याकडे फक्त 2 दिवसांचा वेळ असेल, तरीसुद्धा काही निवडक ठिकाणं अशी आहेत, जी तुमचा प्रवास संस्मरणीय बनवतील..पहिला दिवस1. विरुपाक्ष मंदिरदिवसाची सुरुवात हंपीतील सर्वात प्राचीन आणि प्रसिद्ध विरुपाक्ष मंदिरापासून करा. हे मंदिर आजही क्रियाशील आहे. येथे लक्ष्मी नावाची हत्तीण आहे जी भक्तांना आशीर्वाद देते.2. सास्तीवेकाळू गणेश व कडेलिकालू गणेशविरुपाक्ष मंदिराच्या जवळच दोन भव्य गणेश मूर्ती आहेत. या दोन्ही मूर्ती दगडात कोरलेल्या असून, त्यांची शिल्पकला डोळ्याचं पारणं फेडणारी आहे..3. हंपी बाजार व मोनोलिथिक नंदीत्याच भागात तुम्ही हंपी बाजाराचे भग्नावशेष पाहू शकता. येथेच एक भव्य मोनोलिथिक नंदी (बैल) आहे जो सहज लक्ष वेधून घेतो.4. मातंग हिल (सनसेट पॉईंट)दुपारी जेवणानंतर सायंकाळी चढाई करा मातंग डोंगरावर. सुमारे १५-२० मिनिटांची चढण असून वरून दिसणारा सूर्यास्त म्हणजे स्वर्गीय अनुभव! संपूर्ण हंपी सोनसळी प्रकाशात न्हालेलं पाहणं विसरणार नाही..दुसरा दिवस5. अंजनाद्री पर्वतसकाळी लवकर उठून जा अंजनाद्री डोंगरावर, जो हनुमानाची जन्मभूमी मानला जातो. फक्त १५ मिनिटांत शिखरावर पोहोचता येतं आणि तिथून दिसणारा सूर्योदय अविस्मरणीय असतो.6. विठ्ठल मंदिर आणि रथनंतर पहा विठ्ठल मंदिर, जे हंपीचं हायलाईट आहे. इथलाच प्रसिद्ध रथ, जो आपल्या ₹५० च्या नोटेवर आहे! मंदिर परिसर खूप विस्तृत आणि सौंदर्यपूर्ण आहे.7. रॉयल सेंटरविठ्ठल मंदिराजवळच आहे रॉयल सेंटर जिथे राजा वास्तव करत होता. येथे पुष्करणी, म्युटनामी डिब्बा, राणी स्नानगृह यांसारखी महत्त्वाची ठिकाणं आहेत..8. बडविलिंग आणि उग्र नरसिंहपुढे भेट द्या बडविलिंग (शिवलिंग) आणि उग्र नरसिंह मूर्तीला दोन्ही अतिशय देखण्या आणि प्रभावी शिल्पकृती आहेत.9. कृष्ण मंदिरअतिशय शांत आणि वास्तुशिल्पाने समृद्ध असलेलं हे मंदिर, इतिहासप्रेमींसाठी एक पर्वणी आहे.10. अच्युतराया मंदिर व हेमाकुट डोंगरसंध्याकाळी जा अच्युतराया मंदिर बघायला. येथे पर्यटकांची गर्दी कमी असते, त्यामुळे शांत वातावरणात मंदिर आणि आजूबाजूचा परिसर अनुभवता येतो. हवं असल्यास येथे एखादी बुलॉक कार्ट राइड सुद्धा करता येते..गुप्त स्पॉट्सहंपीमध्ये काही कमी प्रसिद्ध पण सुंदर स्पॉट्स आहेत:सोणापूर लंका आणि गुणभद्र डॅम (हंपीपासून सुमारे १५ किमी) येथून दिसणारा सूर्यास्त तुमच्या हंपी ट्रिपला परिपूर्ण शेवट देईल.टीपशक्य असल्यास सायकल किंवा स्कूटर भाड्याने घ्या.उन्हाळ्यात उन्हापासून बचावासाठी टोपी, सनस्क्रीन वापरावं.शक्यतो स्थानीय गाइड घेणं फायदेशीर ठरतं..