Travel Insurance: पर्यटनाला निघालात? प्रवास विमा घेतला का? नसेल, तर अशा पद्धतीने काढा!

Travel Insurance Easily Before Your Trip: आजकाल पर्यटन हा केवळ मनोरंजनाचा स्रोत नाही, तर अनेकांसाठी नोकरी, व्यवसाय किंवा अभ्यासाचा भागही आहे. प्रवास करताना अनपेक्षित आजारपण, अपघात किंवा इतर अडचणींचा तोंड देण्याची तयारी असणे फार महत्वाचे असते..अशावेळी प्रवास विमा हा तुमचा सर्वात मोठा आधार असतो. पण प्रवास विमा काय आहे, त्याचे फायदे काय आहेत, आणि तो कसा घेतला जातो, जे जाणून घेणे आवश्यक आहे..World Sight Day 2025: दृष्टी सुरक्षित ठेवायची? मग स्क्रीन टाईम मर्यादित ठेवा, नाहीतर होऊ शकतात डोळ्यांवर दुष्परिणाम.प्रवास विम्याचे महत्त्व- अनपेक्षित आजारपण किंवा अपघात झाल्यास वैद्यकीय खर्चाची भरपाई- आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांसाठी आर्थिक साहाय्यप्रवासाशी संबंधित अडचणींवर मदत- प्रवास रद्द होण्याच्या परिस्थितीत पैशाचे संरक्षण - फ्लाइट मिस झाल्यास किंवा कॅन्सल झाल्यास होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई- सामान गमावल्यास किंवा नष्ट झाल्यास मोबदला.आणीबाणीच्या परिस्थितीत साह्य- आणीबाणी एव्हॅक्युएशनची सोय- कुटुंबीयांना बोलावण्याची सेवा- कायदेशीर मदत आणि सल्लाप्रत्यक्ष कंपनीत व्यवहार- विमा कंपनीच्या कार्यालयातच किंवा काही बँकांच्या शाखांमधूनही विमा घेऊ शकता..Weight Loss Breakfast: वजन कमी करण्याचा विचार करताय? मग सकाळच्या नाश्त्यात हे 6 पौष्टिक पराठे नक्की बनवा, लगेच लिहून ठेवा रेसिपी .या काळजी घ्या- वैद्यकीय खर्च, सामानाबाबतच्या नुकसानीसाठीचे कव्हरेज, प्रवास रद्द झाल्यास मिळणारी भरपाई आदी गोष्टींसाठी पुरेशी तरतूद आहे का, याची खात्री करा.- आणीबाणीच्या वेळी मदतीची काय व्यवस्था आहे त्याची माहिती घ्या.- कॅशलेस वैद्यकीय सेवा तुम्ही जात असलेल्या भागांतल्या रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध आहे का, याची चौकशी करा.- विम्यात कोणत्या गोष्टी वगळल्या आहेत ते बघा.- क्लेम प्रक्रिया समजून घ्या.- वेगवेगळ्या कंपन्यांची तुलना करा आणि सवलत आणि ऑफरचा फायदा घ्या.प्रवास विमा काढण्याचे सोपे मार्गऑनलाइन पद्धतविमा कंपनीच्या वेबसाइटवर, विमाविषयक सेवा देणाऱ्या प्रणालीच्या वेबसाइट्सद्वारे किंवा मोबाइल अॅप्सचा वापर करूनऑफलाइन पद्धतविमा एजंटद्वारे, बँकांच्या माध्यमातून, ट्रॅव्हल एजन्सीकडूनहे लक्षात ठेवा- विमा काढताना सर्व माहिती अचूक द्या- पॉलिसी वाचून तपशील समजून घ्या- आपत्कालीन संपर्क माहिती आणि विम्यासाठी- आवश्यक कागदपत्रे नेहमी सोबत ठेवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.