टूरिझम

Hrithik Roshan Uttarakhand Trek: हृतिक रोशनने अनुभवला उत्तराखंडच्या डोंगरांचा निसर्गमय ट्रेक; चाहत्यांनी विचारलं ‘जादू मिला क्या?

Hrithik Roshan Explores Uttarakhand’s Scenic Mountains: बॉलिवूड अभिनेता हृतिक रोशनने उत्तराखंडच्या हिरव्यागार डोंगररांगांमध्ये ट्रेकिंगचा अनुभव घेतला. या निसर्गामय सहलीत त्यांनी शांत वातावरणाचा आस्वाद घेतला आणि सोशल मीडियावरफोटो शेअर केले
Hrithik Roshan Explores Uttarakhand’s Scenic Mountains

Hrithik Roshan Explores Uttarakhand’s Scenic Mountains

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Hrithik Roshan Explores Uttarakhand’s Scenic Mountains: बॉलिवूडचे अभिनेता हृतिक रोशन नुकतेच उत्तराखंडमध्ये निसर्गाच्या कुशीत ट्रेकिंगसाठी गेले. या सहलीत त्यांनी हिरव्या डोंगररांगांमध्ये आणि शांत निसर्ग दृश्यमध्ये वेळ घालवला.

Loading content, please wait...
Uttarakhand
movie
movies
hrithik roshan
treaking
camping and trekking
Uttarakhand circles
Trekking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com