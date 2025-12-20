Hrithik Roshan Uttarakhand Trek: हृतिक रोशनने अनुभवला उत्तराखंडच्या डोंगरांचा निसर्गमय ट्रेक; चाहत्यांनी विचारलं ‘जादू मिला क्या?

Hrithik Roshan Explores Uttarakhand’s Scenic Mountains: बॉलिवूडचे अभिनेता हृतिक रोशन नुकतेच उत्तराखंडमध्ये निसर्गाच्या कुशीत ट्रेकिंगसाठी गेले. या सहलीत त्यांनी हिरव्या डोंगररांगांमध्ये आणि शांत निसर्ग दृश्यमध्ये वेळ घालवला. .गुरुवारी त्यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्या प्रवासाचे फोटो शेअर केले आणि लगेचच चाहते त्यावर प्रतिक्रिया देत मेम्हे तयार करायला सुरुवात केली. काहींना विचारले की, हृतिक कोई मिल गया मधील जादू शोधत आहेत का?ट्रेकिंगमधील क्षणफोटोमध्ये हृतिक पूर्ण ट्रेकिंग गिअरमध्ये दिसत आहेत. मस्टर्ड यलो जॅकेट, टोपी आणि बॅकपॅकसह. ते शांत आणि समाधानी भावने निसर्गाचा अनुभव घेत आहेत. हृतिकने लिहिले, असमान रस्त्यांवर चालल्यावर काहीतरी आनंद वाटतो. हे अनुभव पुन्हा मिळवायला आवडेल." या शब्दांत त्यांचा निसर्गाशी आणि फिटनेस दृश्य नातं संबंध स्पष्ट होतो..Maharashtra Govt Scheme: आनंदी बातमी! या जोडप्यांना महाराष्ट्र सरकारकडून मिळणार 1.5–2.5 लाख रुपये; अर्ज कसा करावा ते जाणून घ्या.चाहत्यांचा मजेशीर प्रतिसादफोटो शेअर होताच सोशल मीडियावर चाहत्यांनी कॉमेंट्समध्ये हसत- खेळत प्रतिक्रिया दिल्या. अनेकांनी विचारले," जादू मिळाला का? किंवा जंगलात जादू शोधताय का? यामुळे फोटो व्हायरल होत आहे..व्यावसायिक आयुष्यहृतिक रोशन सध्या व्यावसायिकदृष्ट्या खूप व्यस्त आहे. तो प्राइम व्हिडिओवरील आगामी स्टॉर्म ऑर मालिकेद्वारे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर निर्माता म्हणून पदार्पण करणार आहे. या प्रकल्पात पार्वती तिरुवोथु, अलाया एफ, सृष्टी श्रीवास्तव, रमा शर्मा आणि सबा आझाद यांच्या भूमिका आहेत. ही मालिका अजितपाल सिंग यांनी दिग्दर्शित केली आहे, ज्यांनी फायर इन द माउंटन आणि तब्बर सारख्या प्रकल्पांमध्ये काम केले आहे..Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशीला काय करावं अन् काय करू नये, जाणून घ्या सविस्तर माहिती.हृतिक अखेरीस वॉर २ किंवा ज्युनियर एनटीआर आणि कियारा अडवाणी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या हाय-ऑक्टेन अॅक्शन थ्रिलरमध्ये दिसणार आहे. येत्या काळात तो क्रिश ४ या चित्रपटाची निर्मिती देखील करणार आहे, परंतु अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.