Igatpuri Tourism: शांततेचा अनुभव घ्यायचा आहे? निसर्गरम्य वीकेंडसाठी इगतपुरी सर्वोत्तम पर्याय; जाणून घ्या कसे पोहोचावे

Ideal Weekend Itinerary for Igatpuri Trip: मित्रपरिवारासोबत थोडा वेळ शहराच्या गोंगाटापासून दूर जाऊन निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवायचा आहे, तर या वीकेंडला मुंबईपासून सुमारे १४० -१५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या इगतपुरीला नक्की भेट द्या. सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेले हे सुंदर हिल स्टेशन हिरवीगार डोंगररांग, धबधबे, धुके आणि आल्हाददायकहवामानाची प्रसिद्ध आहे. .इगतपुरीतील प्रमुख पर्यटनस्थळेअशोक धबधबाइगतपुरी परिसरातील सर्वात प्रसिद्ध धबधबा म्हणून ओळखला जातो. पावसाळ्यात हा धबधबा संपूर्ण ताकदीने वाहतो आणि आजूबाजूचा निसर्ग अतिशय मोहक दिसतो.त्रिंगळवाडी किल्लाइतिहासप्रेमी आणि ट्रेकिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी त्रिंगळवाडी किल्ला एक उत्तम ठिकाण आहे. किल्ल्यांच्या माथ्यावरून रेल्वे मार्ग, खोल दऱ्या आणि डोंगरांगा यांचे विहंगम दृश्य पाहायला मिळते.भावली धरणशांत आणि निवांत वातावरणासाठी भावली धरण प्रसिद्ध आहे. येथे पाण्याचा विस्तीर्ण साठा आणि हिरवीगार झाडी मनाला प्रसन्न करते. कुटूंबासोबत वेळ घालवण्यासाठी हे ठिकाण अतिशय योग्य आहे.कॉमल व्हॅलीवळणदार घाट रस्ते आणि खोल दऱ्यांसाठी ओळखली जाणारी कॉमल व्हॅली निसर्गप्रेमींना आकर्षित करते. येथून दिसणारा सूर्यास्त विशेष मनमोहक असतो.इगतपुरीला कसे पोहोचावेमुंबईहून इगतपुरीला जाण्यासाठी रस्ता आणि रेल्वे गे दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत. मुंबई- नाशिक महामार्गावरून खासगी वाहनाने सहज प्रवास करता येतो. तसेच मुंबईहून इगतपुरीसाठी थेट रेल्वे सेवा उपलब्ध असल्यामुळे रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांसाठीही हे ठिकाण सोयीचे आहे.