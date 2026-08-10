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Independence Day 2026: 15 ऑगस्टला अनुभवा खरा इतिहास! यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी 'या' ऐतिहासिक ठिकाणांना नक्की भेट द्या...

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Celebrate Freedom: Iconic Patriotic Destinations To Explore With Family

Celebrate Freedom: Iconic Patriotic Destinations To Explore With Family

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Patriotic Destinations: १५ ऑगस्ट हा फक्त एक राष्ट्रीय सुट्टीचा दिवस नसून, भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील वीर क्रांतिकारकांच्या बलिदानाला आणि त्यागाला उजाळा देण्याचा दिवस आहे. स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून अनेक जण आपल्या कुटुंबासोबत आणि मुलांसोबत फिरण्याचा प्लॅन करतात. जर तुम्हाला या वेळी भारताचा गौरवशाली इतिहास आणि स्वातंत्र्याची गाथा जवळून अनुभवायची असेल, तर देशातील 'या' ५ ऐतिहासिक आणि देशभक्तीशी जोडलेल्या ठिकाणांना नक्की भेट दिली पाहिजे.

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