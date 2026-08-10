Independence Day 2026: 15 ऑगस्टला अनुभवा खरा इतिहास! यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी 'या' ऐतिहासिक ठिकाणांना नक्की भेट द्या...

Patriotic Destinations: १५ ऑगस्ट हा फक्त एक राष्ट्रीय सुट्टीचा दिवस नसून, भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील वीर क्रांतिकारकांच्या बलिदानाला आणि त्यागाला उजाळा देण्याचा दिवस आहे. स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून अनेक जण आपल्या कुटुंबासोबत आणि मुलांसोबत फिरण्याचा प्लॅन करतात. जर तुम्हाला या वेळी भारताचा गौरवशाली इतिहास आणि स्वातंत्र्याची गाथा जवळून अनुभवायची असेल, तर देशातील 'या' ५ ऐतिहासिक आणि देशभक्तीशी जोडलेल्या ठिकाणांना नक्की भेट दिली पाहिजे..लाल किल्ला (नवी दिल्ली) -स्वातंत्र्यदिनाचा सर्वात प्रमुख आणि महत्त्वाचा केंद्रबिंदू म्हणजे दिल्लीतील लाल किल्ला. दरवर्षी १५ ऑगस्ट रोजी भारताचे पंतप्रधान याच ऐतिहासिक वास्तूवरून राष्ट्रध्वज फडकवतात आणि देशवासीयांना संबोधित करतात. मुघलकालीन वास्तुकला आणि ऐतिहासिक महत्त्वामुळे हे ठिकाण पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण आहे.इंडिया गेट (नवी दिल्ली) -नवी दिल्लीतील इंडिया गेट हे भारतीय शूर सैनिकांच्या स्मृतीप्रत्यर्थ उभारलेले एक प्रतिष्ठित स्मारक आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने येथे देशभक्तीमय वातावरण असते. संध्याकाळच्या वेळी विशेष रोषणाईने उजळून निघणारे इंडिया गेट आणि सभोवतालचा परिसर कुटुंबासोबत वेळ घालवण्यासाठी उत्तम आहे..Satara Kas Tourism: फुलांचा हंगाम सुरू होण्याआधीच कास गजबजले; तलाव भरला, पर्यटकांची गर्दी वाढली.साबरमती आश्रम (अहमदाबाद, गुजरात) -साबरमती नदीच्या काठी वसलेला हा आश्रम महात्मा गांधींच्या जीवनकार्याचा आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील अनेक ऐतिहासिक घडामोडींचा साक्षीदार आहे. येथे गांधीजींचे निवासस्थान, संग्रहालय आणि त्यांच्याशी संबंधित दुर्मिळ दस्तऐवज पाहायला मिळतात. शांत वातावरण आणि ऐतिहासिक महत्त्व यामुळे हे ठिकाण पर्यटकांसाठी खास मानले जाते.जलियावाला बाग (अमृतसर, पंजाब) -अमृतसर येथील जलियावाला बाग भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दुःखद घटनेची आठवण करून देते. १९१९ च्या हत्याकांडातील हुतात्म्यांचे स्मारक, अमर ज्योत, शहीद विहीर आणि संग्रहालय आजही प्रत्येक भारतीयाला स्वातंत्र्याची किंमत आणि सैनिकांचे बलिदान याची जाणीव करून देते..सेल्युलर जेल (अंदमान आणि निकोबार) -'काळे पाणी' म्हणून ओळखले जाणारे हे जेल देशासाठी सर्वस्व पणाला लावणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाची साक्ष देते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांसह अनेक क्रांतिकारकांनी सोसलेल्या यातनांची कथा येथे पाहायला मिळते. येथील 'लाइट अँड साऊंड शो' पर्यटकांच्या अंगावर काटा आणणारा ठरतो.प्रवासासाठी काही महत्त्वाच्या टिप्स -वेळेचे नियोजन: स्वातंत्र्यदिनानिमित्त या सर्व ठिकाणी मोठी गर्दी असते, त्यामुळे वेळेआधी पोहोचण्याचे नियोजन करा.ओळखपत्र सोबत ठेवा: सुरक्षेसाठी अधिकृत ओळखपत्र (Identity Proof) आणि महत्त्वाची कागदपत्रे नक्की सोबत ठेवा.मुलांना इतिहास सांगा: या ठिकाणी फिरताना लहान मुलांना त्या वास्तूचा आणि तेथील घटनेचा इतिहास नक्की समजावून सांगा.नियम आणि स्वच्छता: ऐतिहासिक स्मारकांच्या नियमांचे पालन करा आणि परिसरात स्वच्छता राखा..Regional Festivals of India: ऑफबीट ट्रॅव्हलर्ससाठी खास; 'हे' आहेत भारताचे अनोखे प्रादेशिक सण... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.