India First Sunrise: भारताचा पहिला सूर्योदय पाहायचा आहे? नववर्षाच्या पहिल्या किरणांचा साक्षीदार बना, जाणून घ्या त्या अनोख्या गावाबद्दल

Best Village to Witness the First Sunray of the Year: भारतामध्ये असं एक गाव आहे जिथे सूर्य सर्वात आधी उगवतो. जर तुम्हाला नववर्षाच्या पहिल्या किरणांचा साक्षीदार बनायचा असेल, तर या खास ठिकाणी नक्की भेट द्या. चला तर पाहूया, तिथे कसे पोहोचायचे
Monika Shinde
India’s First Sunrise Location: नवीन वर्षाची सुरुवात जर देशात सर्वात आधी उगवणाऱ्या सूर्यासोबत झाली, तर तो अनुभव किती खास असेल याची कल्पनाच वेगळी आहे. भारतात एक असे दुर्मिळ ठिकाण आहे जिथे २०२६ मधील पहिला सूर्योदय पाहता येतो. निसर्गप्रेमी आणि प्रवासाची आवड असणाऱ्यांसाठी ही जागा एखाद्या स्वप्नासारखी आहे.

