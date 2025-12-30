India First Sunrise: भारताचा पहिला सूर्योदय पाहायचा आहे? नववर्षाच्या पहिल्या किरणांचा साक्षीदार बना, जाणून घ्या त्या अनोख्या गावाबद्दल

India’s First Sunrise Location: नवीन वर्षाची सुरुवात जर देशात सर्वात आधी उगवणाऱ्या सूर्यासोबत झाली, तर तो अनुभव किती खास असेल याची कल्पनाच वेगळी आहे. भारतात एक असे दुर्मिळ ठिकाण आहे जिथे २०२६ मधील पहिला सूर्योदय पाहता येतो. निसर्गप्रेमी आणि प्रवासाची आवड असणाऱ्यांसाठी ही जागा एखाद्या स्वप्नासारखी आहे. .दरवर्षी नवीन वर्षाच्या स्वागतासष्ठी लोक वेगवेगळ्या पद्धतीने सेलिब्रिशन करतात. कोणी कुटूंबासोबत वेळ घालवतो, कोणी मित्रांसोबत पार्टी करतो, तर कोणी शांत, निसर्गरम्य ठिकाणी जाण्याचा प्लॅन करतो. जर तुम्हालाही गर्दीपासून दूर जाऊन काहीतरी हटके अनुभव घ्यायचा असेल, तर ही ट्रिप तुमच्यासाठी परफेक्ट ठरू शकते..Putrada Ekadashi 2025: विष्णू नारायणाच्या चरणी अर्पण करा आज ही वस्तू आणि मिळवा संतान सुखाचा वरदान.भारतातील पहिला सूर्योदय कुठे पाहायला मिळतो?भारतामध्ये सर्वात आधी सूर्योदय होणारे ठिकाण म्हणजे डोंग गाव. हे गाव अरुणाचल प्रदेशातील अंजॉ जिल्ह्यात वसलेले आहे. देशाच्या अत्यंत पूर्वेकडील टोकाला असलेले हे गाव निसर्गसौंदर्याने भरलेले आहे आणि इथे सूर्योदय पाहण्यासाठी खास लोक येतात.डोंग गावातच सूर्य सर्वात आधी का उगवतो?डोंग गाव भौगोलिकदृष्ट्या भारताच्या सर्वात पूर्वेकडील भागात आणि उंच ठिकाणी आहे. सूर्य पूर्वेकडून उगवत असल्यामुळे त्याच्या पहिल्या किरणांचा स्पर्श सर्वात आधी याच भागाला होतो. त्यामुळे इथे देशातील इतर भागांच्या तुलनेत साधारण एक तास आधी सूर्योदय होतो.नवीन वर्षाच्या दिवशी सूर्योदय पाहायचा असेल, तर पहाटे साडेचारच्या आसपास तयार राहावे लागते..डोंग गावात कसे पोहोचायचे?डोंग गावापर्यंत पोहोचण्यासाठी थोडा संयम आणि प्रवासाची तयारी लागते, पण अनुभव पूर्णपणे वर्थ असतो.सर्वप्रथम आसाममधील गुवाहाटी किंवा डिब्रूगढ येथे विमानाने पोहोचारेल्वेने प्रवास करत असाल, तर डिब्रूगढ किंवा तिनसुकिया हे जवळचे रेल्वे स्टेशन आहेततिथून रस्त्याने तेजू (अंजॉ जिल्ह्याचे मुख्यालय) येथे जातेजूपासून वालॉन्गकडे प्रवास करून पुढे थोडी ट्रेकिंग केल्यावर डोंग गाव गाठता येतेही ट्रेकिंग स्वतःमध्येच एक रोमांचक अनुभव देते..Indian Post: लिखित परीक्षा नाही! भारतीय पोस्ट ऑफिसमध्ये स्टाफ कार ड्रायव्हर भरती; जाणून घ्या अर्ज करण्याची अंतिम मुदत काय?.डोंग व्हॅलीमध्ये पाहण्यासारखी ठिकाणेडोंग व्हॅली केवळ सूर्योदयासाठीच नाही, तर तिच्या अप्रतिम निसर्गसौंदर्यासाठीही प्रसिद्ध आहे.लोहित नदी – डोंगरातून वाहणारी ही नदी स्वच्छ, निळसर पाण्यासाठी ओळखली जातेतिलम हॉट स्प्रिंग – नैसर्गिक गरम पाण्याचे झरे, जे थंडीमध्ये शरीराला आराम देतातसिको डिडो धबधबा – हिरव्यागार परिसरात कोसळणारा सुंदर धबधबाहवा कॅम्प (तेजू जवळ) – येथून संपूर्ण दरीचे मनमोहक दृश्य दिसतेयाशिवाय, डोंग गावात राहणाऱ्या मेयो जमातीची संस्कृती, राहणीमान आणि जीवनशैली अनुभवणे हा प्रवासाचा अविस्मरणीय भाग ठरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.