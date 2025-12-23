Richest Temples India: भारतातील सर्वात श्रीमंत देवस्थान...कोणाकडे किती संपत्ती? पाहा एका क्लिकवर

Richest Temples India: भारत हा श्रद्धा आणि भक्तीचा देश म्हणून ओळखला जातो. देशभरात हजारो देवस्थाने असून अनेक ठिकाणी दरवर्षी कोट्यवधी भाविक दर्शनासाठी येतात. या देवस्थानांना भक्तांकडून मोठ्या प्रमाणात दानही मिळते. पण तुम्हाला माहिती आहे का, भारतातील सर्वात श्रीमंत देवस्थान कोणते आहे? चला,तर जाणून घेऊया या देवस्थानाबद्दल सविस्तर माहिती. .पद्यनाभ स्वामी मंदिर, केरळकेरळमधील तिरुवनंतपुरम येथे असलेले पद्यनाथ स्वमो मंदिर हे भारतातील सर्वात श्रीमंत देवस्थान मानले जाते. या मंदिराच्या तिजोरींमध्ये अमाप संपत्ती दडलेली आहे. येथे हिरे, मौल्यवान रत्ने, सोन्याचे दागिने आणि शुद्ध सोन्याच्या मुर्ती आढळतात. मंदिरांच्या सहा गुप्त तिजोरींमध्ये अंदाजे २० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक संपत्ती असल्याचे सांगितले जाते.मंदिरातील महाविष्णूंची मूर्ती सोन्याची असून तिचे अंदाजे किंमत ५०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. देवाच्या अलंकारांमध्ये हजारो सोन्याच्या साखळ्या असून त्यातील एक साखळी तब्ब्ल १८ फूट लांब आहे. देवासाठी वापरण्यात येणारा पडदा सुमारे ३६ किलो सोन्याचा आहे..Maharashtra’s Traditional Jewelry: महाराष्ट्रातील पारंपरिक दागिने तुम्हाला माहिती आहे का?.तिरुपती बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेशआंध्र प्रदेशातील तिरुपती बालाजी मंदिर हे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात श्रीमंत मंदिर आहे. मंदिराकडे सुमारे ११ टन सोने असून त्याची किंमत हजारो कोटी रुपयांमध्ये आहे. याशिवाय मंदिराच्या विविध बँक खात्यांमध्ये १५,९०० कोटी रुपयांहून अधिक रोकड जमा आहे. तिरुपती देवस्थानाची एकूण संपत्ती २.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. भगवान बाळाजींसाठी अपूर्ण केलेले सुमारे १. टन सोन्याचे आणि १० टन चांदीचे दागिने मंदिराच्या खजिन्यात ठेवलेले आहेत.शिर्डीचे साईबाबा मंदिर, महाराष्ट्रमहाराष्ट्रातील शिर्डी येथील शिर्डीचे साई बाबा मंदिर हे देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत देवस्थान आहे. मंदिराकडे सुमारे ३८० किलो सोने आणि ४,४०० किलोहुन अधिक चांदी आहे. भक्तांकडून मिळालेल्या देणग्यांमध्ये डॉलर आणि पौंड यांसारख्या विदेशी चलनाही समावेश आहे. मंदिराच्या बँक खात्यांमध्ये सुमारे २,५०० कोटी रुपयांची रक्कम जमा आहे. साईबाबांना अर्पण केलेले सोन्या-चांदीचे दागिने आणि मुदत ठेवी मिळून एकूण संपत्ती हजारो कोटी रुपयांच्या घरात जाते.माता वैष्णोदेवी मंदिर, जम्मूजम्मू येथील माता वैष्णोदेवी मंदिर हे देखील भारतातील अत्यंत श्रीमंत देवस्थानांपैकी एक आहे. वैष्णोदेवी श्राइन बोर्डाला भक्तांकडून दरवर्षी सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे दान मिळते.मंदिराच्या खजिन्यात सुमारे १,८०० किलो सोने आणि ४,७०० किलो चांदी जमा आहे. तसेच २००० ते २०२० या कालावधीत मंदिराकडे २,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रोख रक्कम जमा झाली आहे..RTE Admission 2026: खाजगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षणासाठी लवकरच अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार; मुलांचे वय किती असावे? वाचा सविस्तर माहिती.सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबईमुंबईतील प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर हे महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत मंदिरांपैकी एक आहे. मंदिराकडे सुमारे १६० किलो सोने असून मंदिराचा कळस आणि काही भाग सोन्याने मढवलेले आहेत. भक्तांकडून मिळणाऱ्या देणग्या आणि प्रसादातून मंदिराला दरवर्षी अंदाजे १२५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.