Vaishno Devi Yatra New Trains 2026: वैष्णोदेवी भक्तांसाठी मोठी खुशखबर! 3 वंदे भारतसह 4 नवीन ट्रेनची घोषणा; प्रवास होणार अधिक सोपा

Vaishno Devi Train Latest Update: माता वैष्णोदेवीच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. प्रवास अधिक जलद, आरामदायी आणि सोयीचा करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने 4 नवीन रेल्वे सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये 3 वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्यांचा समावेश असून लाखो भाविकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे..कोणत्या नवीन गाड्या सुरू होणार?नवी दिल्ली – श्री माता वैष्णोदेवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेसदिल्लीहून थेट कटरापर्यंत जलद प्रवासाची सुविधा.जम्मू तवी – श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेसजम्मू आणि श्रीनगरदरम्यानचा प्रवास अधिक सोयीचा होणार.श्रीनगर – जम्मू तवी वंदे भारत एक्सप्रेसश्रीनगरहून जम्मूकडे जाणाऱ्या प्रवाशांनाही जलद रेल्वे सेवा मिळणार.अमृतसर – श्री माता वैष्णोदेवी कटरा एक्सप्रेसपंजाबमधील भाविकांना आता ट्रेन बदलण्याची गरज न पडता थेट कटराला जाता येणार..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.जुन्या गाड्या सुरूच राहणाररेल्वेने स्पष्ट केले आहे की, या नवीन गाड्या सध्याच्या रेल्वे सेवांच्या अतिरिक्त असतील. त्यामुळे आधीपासून धावणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेस, श्री शक्ती एक्सप्रेस, जम्मू राजधानी आणि स्वराज एक्सप्रेस या गाड्या पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील. नवीन गाड्यांमुळे प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि गर्दीही कमी होण्यास मदत होईल..यात्रेकरूंना मोठा दिलासादरवर्षी लाखो भाविक श्री माता वैष्णोदेवीच्या दर्शनासाठी कटराला जातात. विशेषतः नवरात्री आणि उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये यात्रेकरूंची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. अशा काळात अतिरिक्त रेल्वे सेवा सुरू झाल्याने प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभ होईल..Central Railway: मध्य रेल्वेची महत्त्वाची घोषणा; मिरजमार्गे धावणाऱ्या चार गाड्या तात्पुरत्या रद्द; प्रवाशांची हाेणार गैरसोय.तिकीट आधीच बुक करावैष्णोदेवी यात्रेचे नियोजन करणाऱ्या प्रवाशांनी, विशेषतः गर्दीच्या हंगामात, तिकीट आधीच आरक्षित करण्याचा सल्ला रेल्वेकडून देण्यात आला आहे. तिकीट IRCTC वरून बुक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.