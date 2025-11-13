Youth Travel India: ट्रॅव्हल आता फक्त शौक नाही, तर भारतीय तरुणांची बनली जीवनशैली; जाणून घ्या आकडेवारी

Travel Spending and Behavior Among Indian Millennials & Gen Z: आजकाल प्रवासाचे आकर्षण दिवसेंदिवस वाढत आहे. आणि भारतीय तरुण यात आघाडीवर आहेत. वेगवेगळ्या देशांच्या संस्कृतीचा अनुभव घेणे, नवीन ठिकाणे पाहणे आणि सहलीची मजा घेणे आता फक्त सुट्टीसाठी नाही, तर जीवनशैलीचा भाग बनले आहे..जग खरंच खूप सुंदर आहे; फक्त बाहेर पडण्याची गरज आहे. हे वाक्य १०० % खर आहे. ऑफिसच्या ताणतणावापासून, दैनंदिन धावपळीतून थोडा ब्रेक घेऊन बाहेर पडणे आणि शांतता अनुभवणे हे तरुणांमध्ये आज लोकप्रिय झाले आहे..Winter Baby Care : थंडीच्या दिवसात बाळाला सर्दी- खोकला होऊ नये, यासाठी कोणती विशेष काळजी घ्यावी...जाणून घ्या.तरुणांची प्रवासाची आवडपर्यटन मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, १५ ते ४0 वर्षे वयोगटातील भारतीय हे परदेशी प्रवाशांमध्ये सर्वात जास्त आहेत. किंवा परदेशात स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांची संख्या ६०% पेक्षा जास्त आहे. तथापि, भारतात येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. याचा अर्थ असा की भारतीय तरुण बहुतेकदा या प्रसंगासाठी सहलींचे नियोजन करतात, तर परदेशी पर्यटक जास्त वयात राहणे पसंत करतात..आकडेवारी बोलतात...पर्यटन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार:१५-२४ वर्षे वयोगटातील: १०.९५%२५-३४ वर्षे वयोगटातील: २७.५६%३५-४४ वर्षे वयोगटातील: २४.६७%५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे: ८.९४%यावरून असे दिसून येते की भारतीय तरुणांसाठी स्थलांतर हा केवळ सुट्टी किंवा छंद नाही तर जीवनशैलीचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. अनेक तरुण कामाच्या किंवा व्यायामाच्या सुट्टीच्या वेळी सहलींचे नियोजन करतात. त्यांच्या कमी वेळात, नवीन ठिकाणे पाहणे आणि समकालीन संस्कृतीचा अनुभव घेणे हे त्यांचे प्राधान्य आहे..IB Recruitment 2025: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! इंटेलिजन्स ब्युरोमध्ये 258 जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू, आजच करा अर्ज.परदेशी पर्यटकांची तुलनापरदेशी पर्यटकांचा स्थलांतराचा कल भारतीय तरुणांपेक्षा वेगळा आहे. बहुतेक परदेशी स्थलांतरित निवृत्तीनंतर किंवा ५० वर्षांनंतर स्थलांतर करण्यास प्राधान्य देतात. भारतातील तरुण तरुणी तरुण वयातच जगभर प्रवास करण्यास उत्सुक असतात.तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की भारतीयांसाठी प्रवास हा स्टेटस सिम्बॉलपेक्षा अनुभवाचा एक भाग बनला आहे. जेव्हा मर्यादित वेळ आणि बजेट असते तेव्हा परदेश प्रवासाची तयारी होते. दुसरीकडे, परदेशी पर्यटक एकाच सहलीत अनेक ठिकाणांची योजना आखतात आणि त्यांच्या सहलीपूर्वी लांब तयारी करतात..२०२४ ची प्रवास आकडेवारी२०२४ मध्ये भारतातून परदेशात जाणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत ११% वाढ झाली.२०२४ मध्ये भारतात येणारे परदेशी पर्यटक: ९९,५१,०००भारताहून परदेशात जाणारे स्थलांतरित: ३,०८,०००देशात येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांच्या संख्येत ४.५२% वाढ झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.