Youth Travel India: ट्रॅव्हल आता फक्त शौक नाही, तर भारतीय तरुणांची बनली जीवनशैली; जाणून घ्या आकडेवारी

Indian Youth Travel Lifestyle: जगभर फिरण्याची क्रेझ दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत आहे. अनेकजण मित्रमंडळी, कुटुंबीय किंवा एकटे भटकंतीला निघतात आणि वेगवेगळ्या देशांच्या संस्कृतीचा अनुभव घेण्यास उत्सुकत असतात. चला तर पाहूया, यात भारतीय तरुण किती पुढे आहेत
Travel Spending and Behavior Among Indian Millennials & Gen Z: आजकाल प्रवासाचे आकर्षण दिवसेंदिवस वाढत आहे. आणि भारतीय तरुण यात आघाडीवर आहेत. वेगवेगळ्या देशांच्या संस्कृतीचा अनुभव घेणे, नवीन ठिकाणे पाहणे आणि सहलीची मजा घेणे आता फक्त सुट्टीसाठी नाही, तर जीवनशैलीचा भाग बनले आहे.

