टूरिझम

India’s Most Loved Travel Destinations: भारतातील सर्वात आवडीचं ट्रॅव्हल डेस्टिनेशन कोणतं? लहान पण लक्झरी ट्रिप्सची वाढतीये क्रेझ

Top Holiday Destinations in India 2025: भारतात मिनी पण लक्झरी ट्रिप्सची लोकप्रियता वाढतेय, जाणून घ्या आवडते ट्रॅव्हल डेस्टिनेशन्स आणि नवे ट्रॅव्हल ट्रेंड्स.
Top Holiday Destinations in India 2025

Top Holiday Destinations in India 2025

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Top Indian Travel Hotspots and Trending Mini Luxury Vacations: कोविडनंतर प्रवास आणि पर्यटन उद्योगात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येत आहे. लोक मोठ्या संख्येने आपल्या कुटुंबासह भारतात आणि परदेशात प्रवास करत आहेत. अशा परिस्थितीत सण-उत्सव, लाँग विकेंड, उन्हाळ्याची सुट्टी हे पर्यटन उद्योगात सर्वाधिक मागणीचे काळ असतात.

Loading content, please wait...
Travel
Tourism Plan
travel abroad
travelling union
air travel
Ministry of tourism
traveling
India Tourism News
Tourism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com