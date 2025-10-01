India’s Most Loved Travel Destinations: भारतातील सर्वात आवडीचं ट्रॅव्हल डेस्टिनेशन कोणतं? लहान पण लक्झरी ट्रिप्सची वाढतीये क्रेझ

Top Indian Travel Hotspots and Trending Mini Luxury Vacations: कोविडनंतर प्रवास आणि पर्यटन उद्योगात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येत आहे. लोक मोठ्या संख्येने आपल्या कुटुंबासह भारतात आणि परदेशात प्रवास करत आहेत. अशा परिस्थितीत सण-उत्सव, लाँग विकेंड, उन्हाळ्याची सुट्टी हे पर्यटन उद्योगात सर्वाधिक मागणीचे काळ असतात..दरवर्षी यात वाढ होत आहे. थ्रिलोफिलियाने त्यांच्या फेस्टिव्ह ट्रॅव्हल प्लस २०२५ चा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार, नववर्ष आणि उत्सवांच्या काळात २०२५ मध्ये देशांतर्गत प्रवासात मागील वर्षांच्या तुलनेत सुमारे १८% वाढ झाली आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय बुकिंग्समध्ये २४% वाढ दिसून आली आहे..Jammu Kashmir Tourism: पर्यटकांसाठी खुशखबर! आता जम्मू- काश्मीरमधील ७ प्रसिद्ध स्थळे पुन्हा सुरु, जाणून घ्या कोणती? .आशिया-पॅसिफिक हब्सकडे भारतीयांचा कलथ्रिलोफिलियाच्या अहवालानुसार, भारतीय लोक लांब आंतरराष्ट्रीय प्रवासाऐवजी लहान पण उच्च दर्जाचे आणि अर्थपूर्ण "स्मार्ट लक्झरी" अनुभव निवडत आहेत.७०% हून अधिक आंतरराष्ट्रीय बुकिंग्स आता आशिया-पॅसिफिकच्या लहान-लांबीच्या देशांकडे वळत आहेत. युनायटेड अरब एमिरेट्स अजूनही लोकप्रिय ट्र्रॅव्हल डेस्टिनेशन ठरत आहे, तर दुबईसाठी १६% आणि अबू धाबीसाठी ६-७% बुकिंग्स होत आहेत. थायलंडसाठी १५%, व्हिएतनामसाठी १०%, बालीसाठी ८% आणि हाँग काँगसाठी मागणी २५% ने वाढली आहे..थ्रिलोफिलियाचे सह-संस्थापक अभिषेक डागा म्हणतात, “भारतीय प्रवासी आता सुट्ट्यांना अर्थपूर्ण अनुभव म्हणून पाहतात. लहान अंतराची ठिकाणे सोयीस्कर असून भारतातील कमी गर्दीच्या ठिकाणांना हळूहळू प्राधान्य मिळत आहे. ‘स्मार्ट लक्झरी’ म्हणजे चांगल्या हॉटेल्स आणि अनुभव कमी खर्चात घेणे.”लोक ब्रँडेड स्टे, बुटीक हॉटेल्स आणि स्मार्ट अनुभवांसाठी प्रवासाला प्राधान्य देत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने दुबईतील डेझर्ट सफारी, सिंगापूर बे क्रूझ यांसारख्या ठिकाणांचा समावेश आहे..खर्चदेशांतर्गत सुट्ट्यांसाठी खर्च २५,०००–४५,००० रुपये आणि लहान आंतरराष्ट्रीय सुट्ट्यांसाठी ६०,०००–९५,००० रुपये आहे. बुकिंग साधारणपणे ९–१२ दिवस आधी केली जाते.भारतातील सर्वाधिक पसंतीचं ट्रॅव्हल डेस्टिनेशन देशांतर्गत ट्रिप्स साठी लोक गोवा आणि केरळऐवजी आता राजस्थानला (जयपूर-उदयपूर-जैसलमेर) १६% पसंत करत आहेत. हिमाचल आणि उत्तराखंड १२%, गोवा १०%, केरळ ९% असे बुकिंग्स होत आहेत. याशिवाय, कमी गर्दीची ठिकाणे आता अधिक लोकप्रिय होत आहेत, जसे की हंपी, गंडीकोटा, पंचमढी, बिनसार..Low Cost Travel: कमी बजेटमध्ये परदेश फिरायचंय? मग 'या' 3 देशांसाठी आजच ट्रिप प्लॅन करा!.कोणत्या शहरातून जास्त प्रवासी आहेत?सुरत, कोईम्बतूर, इंदोर, नागपूर, वायझॅग आणि वडोदरा यांसारख्या टायर-२ आणि टायर-३ शहरांमधून प्रवाशांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे आता उत्साही प्रवासीवर्ग फक्त मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो छोट्या शहरांमध्येही वाढताना दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.