Thailand Tour Package: थायलंडला फिरायला जायचं आहे? मग IRCTC चं 7 दिवसांचं खास टूर पॅकेज बुक करा आणि अविस्मरणीय प्रवासाचा अनुभव घ्या!

IRCTC Thailand Tour: जर तुम्ही नेहमीपेक्षा काहीतरी हटके अनुभव घ्यायचा विचार करत असाल, तर थायलंडसारख्या निसर्गरम्य देशांत भटकंती करण्याची ही संधी चुकवू नका. कारण IRCTC ने खास तुमच्यासाठी ७ दिवसांचं थायलंड टूर पॅकेज आणलं आहे. .यामध्ये तुम्हाला थायलंडमधील प्रसिद्ध ठिकाणं जसे की सुंदर समुद्रकिनारे आणि हिरवीगार डोंगररांगा, ऐतिहासिक स्थळं, गजबजलेली बाजारपेठ, जिवंत संस्कृती आणि खाद्यसंस्कृती पाहायला मिळणार आहेत. अधिक माहितीसाठी तुम्ही IRCTC वेबसाइट किंवा जवळच्या IRCTC ऑफिसमध्ये संपर्क साधू शकता..पॅकेजची खास माहितीपॅकेज नाव: BEST OF THAILAND EX PUNEपॅकेज कोड: WMO055Aकालावधी: ६ रात्री / ७ दिवसप्रवासाची सुरुवात: ३ नोव्हेंबर २०२५ पासून, पुणेहून एअर ट्रॅव्हलने.कोणती ठिकाणं पाहता येणार?या टूरमध्ये तुम्हाला थायलंडमधील तीन प्रमुख पर्यटनस्थळांवर घेऊन जाण्यात येणार आहे:फुकेत (Phuket): निळंशार समुद्रकिनारे आणि साहसी वॉटर स्पोर्ट्सक्राबी (Krabi): शांत, निसर्गरम्य वातावरण आणि सुंदर आयलंड्सबँकॉक (Bangkok): राजधानी शहर, खरेदीसाठी स्वर्ग, मंदिरं आणि नाईटलाइफ.पॅकेजमध्ये काय काय समाविष्ट आहे?पुण्याहून थेट विमान प्रवासहॉटेलमध्ये स्टे आणि जेवणाची सोयस्थानिक ठिकाणी AC बसने प्रवासट्रॅव्हल इन्शुरन्स आणि गाईडची सुविधाप्रमुख आकर्षण स्थळांना भेटपॅकेजचे दरएकट्याने प्रवास -1,22,820दोन व्यक्तींसोबत - 99,500तीन व्यक्तींसोबत -99,500.