IRCTC Ticket Booking Time Update: फक्त आधार व्हेरिफाय केलेले प्रवासीच 'या' वेळेत ट्रेन तिकिट बुक करू शकतील; जाणून घ्या सविस्तर

IRCTC new ticket booking time for Aadhaar verified users: 28 ऑक्टोबर 2025 पासून सकाळी 8 ते 10 वाजेपर्यंत ऑनलाइन आरक्षित रेल्वे तिकिटांच्या बुकिंगसाठी आयआरसीटीसीने (IRCTC) आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य केले आहे, ज्याचा उद्देश गैरवापर रोखणे, पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आणि गर्दीच्या वेळेत खऱ्या प्रवाशांना प्राधान्य देणे आहे.
IRCTC Ticket Booking Time Update:

IRCTC Ticket Booking Time Update:

IRCTC new ticket booking time for Aadhaar verified users: आयआरसीटीसीने एक नवीन नियम लागू केला आहे की ज्या लोकांनी त्यांचे आधार पडताळणी केले आहे तेच बुकिंगच्या पहिल्या दिवशी सकाळी 8 ते 10 वाजेपर्यंत ऑनलाइन आरक्षित रेल्वे तिकिटे बुक करू शकतात. हा नियम 28 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू झाला आहे आणि बुकिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आणि खऱ्या प्रवाशांना प्राधान्य मिळावे याची खात्री करण्यासाठी आहे.

