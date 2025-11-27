IRCTC Ticket Booking Time Update: फक्त आधार व्हेरिफाय केलेले प्रवासीच 'या' वेळेत ट्रेन तिकिट बुक करू शकतील; जाणून घ्या सविस्तर

IRCTC new ticket booking time for Aadhaar verified users: आयआरसीटीसीने एक नवीन नियम लागू केला आहे की ज्या लोकांनी त्यांचे आधार पडताळणी केले आहे तेच बुकिंगच्या पहिल्या दिवशी सकाळी 8 ते 10 वाजेपर्यंत ऑनलाइन आरक्षित रेल्वे तिकिटे बुक करू शकतात. हा नियम 28 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू झाला आहे आणि बुकिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आणि खऱ्या प्रवाशांना प्राधान्य मिळावे याची खात्री करण्यासाठी आहे..28 ऑक्टोबर 2025 पासून, आरक्षित तिकीट बुकिंग सुरू झाल्याच्या पहिल्या दिवशी सकाळी 8 ते 10 वाजेपर्यंत फक्त आधार-प्रमाणित वापरकर्त्यांनाच तिकिटे बुक करण्याची परवानगी आहे," असे आयआरसीटीसीच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. नवीन आधार प्रमाणीकरण आवश्यकतारेल्वे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की हा नियम दलाल आणि मोठ्या प्रमाणात बुकिंग करणाऱ्यांना प्रणालीचा गैरवापर करण्यापासून रोखण्यासाठी आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की आधार पडताळणी जोडल्याने तिकीट बुकिंगमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि निष्पक्षता आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना पाठिंबा मिळतो. नवीन नियम सकाळी लागू होता कारण या वेळी तिकीट जास्त प्रमाणात बुक होतात..December 2025 Holiday Trip: कुटुंबासोबत करा 'या' 8 भारतीय स्थळांची सैर, ख्रिसमस अन् नवीन वर्षाचा सेलिब्रेशन होईल खास.हा नवीन नियम आयआरसीटीसी वेबसाइट आणि मोबाईल अॅप्लिकेशनद्वारे ऑनलाइन बुकिंगसाठी लागू असला तरी, संगणकीकृत प्रवासी आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटरवर सामान्य आरक्षण बुकिंगच्या वेळा अपरिवर्तित राहतील. रेल्वेने पुन्हा सांगितले आहे की मोठ्या प्रमाणात बुकिंग रोखण्यासाठी सामान्य तिकीट विक्रीच्या सुरुवातीला अधिकृत एजंटना 10 मिनिटांचे निर्बंध लागू राहतील..आधार व्हेरीफाय कसे कराल? 1. www.irctc.co.in वर तुमचं अकाउंट लॉग इन करा. 2. 'MY Account' टॅबवर जा आणि 'Authenticate User' निवडा. 3. तुमचा आधार क्रमांक टाका आणि तुमची वैयक्तिक माहिती पडताळून पहा. 4. तुमच्या आधारशी लिंक केलेल्या मोबाईल नंबरवर पाठवलेला वन-टाइम पासवर्ड (OTP) मागवा. 5. ओटीपी एंटर करा आणि पडताळणी पूर्ण करण्यासाठी संमती द्या. यशस्वी पडताळणीनंतर, यूजर्सला एक पुष्टीकरण मिळेल, ज्यामुळे ते निर्दिष्ट वेळेत तिकिटे बुक करू शकतील. हे उपाय मागील नियमांवर आधारित आहे ज्यात बुकिंग विंडोच्या पहिल्या 30 मिनिटांच्या आत तत्काळ तिकिट बुकिंगसाठी आधार पडताळणी आवश्यक होती..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.