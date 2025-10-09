Jabalpur Tourist : संगमरवरी खडक अन् 76 फुटांची महादेव मूर्ती असलेल्या जबलपूरचा खास अनुभव घ्या!

Jabalpur Tourist Spots : जबलपूर हे मध्य प्रदेशमधील एक शहर आहे. जबलपूरपासून १६२ किलोमीटर मेहर या गावी आई शारदामातेचे प्रसिद्ध मंदिर आहे. आमची भटकंती ही शारदामातेच्या दर्शनासाठी निघाली होती. म्हणून आम्ही आधी जबलपूरला गेलो. .तेथून आम्ही सकाळी ट्रेनने मेहेरकडे गेलो. आई शारदा मातेचे मंदिर त्रिकूट पर्वतावर, सहाशे फूट उंचीवर स्थित आहे. आईच्या मंदिरात जाण्यासाठी एक हजार एक पायऱ्या चढाव्या लागतात. आता रोप वेमुळे काही क्षणातच सहाशे फूट उंचीवर आपण पोचतो. आई शारदामातेचे दर्शन करून मनाला फार आनंद मिळतो. .दर्शन अगदी उत्साहाने पार पडल्यानंतर पुन्हा संध्याकाळी जबलपूरला आलो. मग जबलपूरमध्ये आम्ही ग्वारी घाटावर गेलो. आई नर्मदा नदीच्या पाण्याने स्नान केले. घाटाच्या मधोमध आई नर्मदा नदीचे मंदिर आहे. ग्वारी घाटाच्या दुसऱ्या बाजूला ग्वारी घाट गुरुद्वारा आहे. तिथून आई नर्मदा नदीची हे दृश्य पाहून मन मला आनंद मिळतो..जबलपूरजवळ पाहता क्षणी मनात बसणारा अतिशय सुंदर असा एक झरा आहे. त्याला ‘धुआंधार’ म्हणतात. नर्मदेच्या झुळझुळ वाहणाऱ्या पाण्याचा तो खळखळ आवाज, त्याचा वेग, अगदी दुधासारखा पाण्याचा श्वेत रंग अगदी मनात बसतो. जिथे हा जरा वाहतो तिथे एक ब्रिज आहे. तिथे उभे राहून पर्यटक या निसर्गरम्य दृश्याचा आनंद घेतात..Kokan Tourism : दापोलीचा अप्रतिम निसर्गसौंदर्याचा खजिना… कोकणातील या लपलेल्या स्वर्गाला एकदा तरी नक्की भेट द्या!.तेथूनच काहीच अंतरावर भेडाघाट आहे. तिथे बोटीतून नर्मदा नदी फिरण्याचा आनंद घेऊ शकतो. त्यात आपण संगमरवराचे उंच पर्वतासारखे खडक दिसतात. इतके निसर्गरम्य वातावरण पाहून मन गगनात मावेनासे होते. पांढरा, हिरवा, काळा अशा संगमरवराच्या खडकाचे पर्वत आपल्याला पाहायला मिळतात. .जबलपूरमध्ये जलदरी घाट, उमा घाट, खारी घाट, दरोडा घाट हेही पाहण्यासारखे आहेत. कचणार सिटीमध्ये महादेवाची उंच अशी प्रतिमा आहे. त्या मूर्तीची उंची ७६ फूट आहे. हर्षदा जाधव.Diwali Travel : दिवाळीत गावी जाणाऱ्यांची यंदाही कसरत, रेल्वे तिकिटांची प्रतीक्षा; काही मार्गांवर सोडलेल्या विशेष गाड्याही फुल्ल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.