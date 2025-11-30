टूरिझम

Jaisalmer Tourism: सप्तरंगी सूर्यास्त आणि सोन्याचा किल्ला पाहू इच्छिता? भारतातील 'या' प्रसिद्ध पर्यटन स्थळाला भेट द्या!

Famous Tourist Places India: जर तुम्ही फिरायला जायचं प्लॅन केला असेल आणि सप्तरंगी सूर्यास्त आणि सोन्याचा किल्ला पाहणार असाल तर जैसलमेर किल्ल्याला एकदा नक्की भेट द्या. कारण हिवाळ्यात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी हे ठिकाण खूप खास आहे
Famous Tourist Places India

Famous Tourist Places India

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Jaisalmer Fort Tourism: हिवाळा म्हणजे प्रवासातही उत्तम ऋतू आणि जर तुम्हाला भारतातील काही अद्भुत ठिकाण अनुभवाचे असेल, तर जैसलमेर किल्ला हा नक्कीच तुमच्या ट्रॅव्हल लिस्टमध्ये असायला हवं. राजस्थानच्या थार वाळवंटात वसलेला हा किल्ला हिवाळ्यात विशेषतः सुंदर दिसतो, कारण थंड हवामान आणि सुवर्ण रंगाचा सूर्यास्त येथे दृश्याला अविस्मरणीय बनवतो.

Loading content, please wait...
Jaipur
Tourist
tour
Tourists
Tourisim
Tourism Plan
Jaisalmer
Amazing Tourist Place
trip
adventure tour
Jaipur Pink Panthers
Tourism
rajsthan royals
tourist plane
Jaisalmer archaeology

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com