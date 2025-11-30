Jaisalmer Tourism: सप्तरंगी सूर्यास्त आणि सोन्याचा किल्ला पाहू इच्छिता? भारतातील 'या' प्रसिद्ध पर्यटन स्थळाला भेट द्या!

Jaisalmer Fort Tourism: हिवाळा म्हणजे प्रवासातही उत्तम ऋतू आणि जर तुम्हाला भारतातील काही अद्भुत ठिकाण अनुभवाचे असेल, तर जैसलमेर किल्ला हा नक्कीच तुमच्या ट्रॅव्हल लिस्टमध्ये असायला हवं. राजस्थानच्या थार वाळवंटात वसलेला हा किल्ला हिवाळ्यात विशेषतः सुंदर दिसतो, कारण थंड हवामान आणि सुवर्ण रंगाचा सूर्यास्त येथे दृश्याला अविस्मरणीय बनवतो. .जैसलमेर किल्ल्याची ओळखजैसलमेर किल्ला, ज्याला 'सोनार किल्ला' किंवा 'गोल्डन फोर्ट' असेही म्हटले जाते, राजस्थानच्या पश्चिम भागात जैसलमेर शहरात स्थित आहे. त्यांच्या भव्य सोन्यसारख्या रंगामुळे या किल्ल्याला हा विशेष उपनाम मिळाले आहे..Treadmill Tips: घरच्या जिममध्ये ट्रेडमिलचा वापर करताय? मग व्यायाम करण्यापूर्वी लक्षात ठेवा 'या' गोष्टी.इतिहास आणि बांधकामजैसलमेर किल्ल्याची स्थपना राजा रावल जैसल यांनी १२ व्या शतकात केली होती. पिवळ्या वाळूच्या दगडांनी बांधलेला हा किल्ला स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना मानला जातो..खास वैशिष्ट्येलोकांचे वास्तव:भारतातील हा एकमेव किल्ला आहे. जिथे आजही सुमारे ४००० लोक राहतात.संपन्न जीवनशैली:येथे अनेक दुकाने, हॉटेल्स आणि मंदिरे आहेत, जे किल्ल्याच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वातावरणाला जिवंत ठेवतात.फोटोशूटसाठी आदर्श:सोन्याचा प्रकाश, भव्य वाळवंट आणि ऐतिहासिक वास्तुकला येथे फोटोशूटसाठी परिपूर्ण वातावरण तयार करतात..Teacher New Update: शिक्षकांसाठी मोठा निर्णय! शिष्यवृत्ती परीक्षा आता अनिवार्य, शिक्षकांचे वार्षिक मूल्यांकन देखील सुरू.हिवाळ्यातील भेटीसाठी सर्वोत्तमहिवाळ्यात थंड हवा, स्वच्छ आकाश आणि सौंदर्यपूर्ण प्रकाशामुळे जैसेलमेर किल्ला अधिक आकर्षक दिसतो. या काळात येथे येणारे पर्यटक किल्ल्याच्या भव्यतेचा आणि आसपासच्या वाळवंटाच्या अद्भुत दृश्यांचा पूर्ण अनुभव घेऊ शकतात.जैसलमेर किल्ला केवळ ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्वाचा नाही, तर तो थेट थार वाळवंटाच्या सौंदर्याशी जोडलेला एक अनमोल ठिकाण आहे. जर तुम्ही भारतातील पर्यटनात रस घेत असाल, तर हिवाळ्यात जैसलमेर किल्ला नक्की भेट देण्यासारखा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.