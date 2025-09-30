Jammu Kashmir Tourism: पर्यटकांसाठी खुशखबर! आता जम्मू- काश्मीरमधील ७ प्रसिद्ध स्थळे पुन्हा सुरु, जाणून घ्या कोणती?

थोडक्यात:एप्रिलमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर बंद करण्यात आलेली जम्मू-काश्मीरमधील ७ पर्यटनस्थळे पुन्हा पर्यटकांसाठी खुली करण्यात आली आहेत.नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षा आढावा बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.पर्यटन स्थळांना भेट देताना सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे..Jammu Kashmir Tourism: नैसर्गिक सौंदर्य, थंड हवामान आणि शांतता असलेले यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या काश्मीरमध्ये वर्षभर पर्यटकांची वर्दळ असते. अनेकजण मित्र- परिवारासोबत येथे भटकंती करण्यास प्राधान्य देतात. मात्र, एप्रिल महिन्यात पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर सुरक्षा कारणास्तव जवळपास ५० पर्यटनस्थळे बंद करण्यात आली होती..नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुरक्षा आढावा बैठकीनंतर, काश्मीरमधील ६ महत्वाची पर्यटनस्थळे पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी यासंदर्भातील माहिती 'एक्स'(पूर्वीचं ट्विटर) या सोशल मीडियावरून दिली..October 2025 Exams: ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कोणकोणत्या स्पर्धा परीक्षा होणार आहेत? वाचा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर! .नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा म्हणाले, की 'बैठकीत घेण्यात आलेला सुरक्षा आढावा आणि चर्चेनंतर खबरदारी उपाय म्हणून बंद करण्यात आलेली पर्यटनस्थळे आता पुन्हा खुली करण्याचे आदेश जम्मू- काश्मीर प्रशासनाला दिले आहे..७ पर्यटनस्थळे कोणते आहेतकाश्मीर विभाग१. अरु व्हॅली२. राफ्टिंग पॉईंट यान्नव३. अक्कड पार्क४. पादशाही पार्क५. कमान पोस्ट यांचा समावेश आहे.जम्मू विभाग१. दागन टॉप२. कठुआमधील धग्गर३. सलालमधील शिव गुफा.Maharashtra Shakti Peeths: महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठं कोणती? त्यांचं खास वैशिष्ट्य जाणून घ्या एका क्लिकवर!.या गोष्टी लक्षात ठेवा?सध्या ही स्थळे पर्यटनासाठी खुली असली तरी सुरक्षेच्या दृष्टीने नियमांचे पालन आवश्यक आहे.स्थानिक प्रशासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अपेक्षित आहे.याठिकाणी जाण्याआधी प्रवासाची योजना नीट आखावी आणि अधिकृत स्त्रोतांद्वारे माहिती पडताळावी..FAQ1. काश्मीरमधील कोणकोणती पर्यटनस्थळे पुन्हा खुली झाली आहेत? (Which tourist places in Kashmir have been reopened?)अरु व्हॅली, यान्नव राफ्टिंग पॉईंट, अक्कड पार्क, पादशाही पार्क आणि कमान पोस्ट ही स्थळे खुली झाली आहेत.2. ही पर्यटनस्थळे का बंद करण्यात आली होती? (Why were these tourist spots closed?)२२ एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षा कारणास्तव ही स्थळे बंद करण्यात आली होती.3. पर्यटकांनी कोणते नियम पाळावेत? (What rules should tourists follow?)स्थानिक प्रशासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आणि सुरक्षेच्या उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.4. ही स्थळे पर्यटनासाठी पूर्णतः सुरक्षित आहेत का? (Are these places completely safe for tourism now?)हो, सुरक्षा आढावा आणि खबरदारीच्या उपायांनंतरच ती खुली करण्यात आली आहेत, तरीही दक्षता आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.