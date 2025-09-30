टूरिझम

Jammu Kashmir Tourism: पर्यटकांसाठी खुशखबर! आता जम्मू- काश्मीरमधील ७ प्रसिद्ध स्थळे पुन्हा सुरु, जाणून घ्या कोणती?

Jammu Kashmir Tourism: पर्यटनप्रेमींसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. २२ एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर बंद करण्यात आलेल्या पर्यटनस्थळांपैकी काश्मीरमधील काही ठिकाणे जम्मू काश्मीर प्रशाशने सोमवारी खुली केली आहेत. याबाबत जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने सोमवारी हा निर्णय जाहीर केला आहे
थोडक्यात:

  1. एप्रिलमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर बंद करण्यात आलेली जम्मू-काश्मीरमधील ७ पर्यटनस्थळे पुन्हा पर्यटकांसाठी खुली करण्यात आली आहेत.

  2. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षा आढावा बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

  3. पर्यटन स्थळांना भेट देताना सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.

