Japan Travel Cost: जपानला फिरायला जायचंय? मग जाणून घ्या एकूण खर्च आणि खास पाहण्याजोगी ठिकाणं

Budget-Friendly Japan Travel: जपान हा तंत्रज्ञान, संस्कृती आणि स्वच्छतेसाठी प्रसिद्ध देश आहे. जर तुम्ही जपानला फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल, तर आधी तिथला खर्च आणि पाहण्यासारखी ठिकाणं नक्की जाणून घ्या
Monika Shinde
  1. जपान प्रवासाचा अंदाजे खर्च 3 दिवसांसाठी 1.5 ते 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ती आहे, ज्यात विमान तिकीट, राहणीमान आणि जेवण समाविष्ट आहे.

  2. टोक्यो, क्योटो, ओसाका, नारा आणि हिरोशिमा हे जपानमधील प्रमुख पर्यटन स्थळे आहेत.

  3. मार्च ते मे आणि सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या काळात जपानला भेट देणे सर्वोत्तम असते कारण हवामान आणि निसर्ग अतिशय सुंदर असतो.

