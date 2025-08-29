Japan Travel Cost: जपानला फिरायला जायचंय? मग जाणून घ्या एकूण खर्च आणि खास पाहण्याजोगी ठिकाणं

थोडक्यात:जपान प्रवासाचा अंदाजे खर्च 3 दिवसांसाठी 1.5 ते 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ती आहे, ज्यात विमान तिकीट, राहणीमान आणि जेवण समाविष्ट आहे.टोक्यो, क्योटो, ओसाका, नारा आणि हिरोशिमा हे जपानमधील प्रमुख पर्यटन स्थळे आहेत.मार्च ते मे आणि सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या काळात जपानला भेट देणे सर्वोत्तम असते कारण हवामान आणि निसर्ग अतिशय सुंदर असतो..Top 5 Must-Visit Places in Japan: जपान हा आशियातील एक अत्यंत आकर्षक देश आहे, जिथे प्राचीन संस्कृती आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा अनोखा संगम पाहायला मिळतो. अविस्मरणीय प्रवासासाठी जपान हा एक उत्तम पर्याय आहे. तसेच, जपानचे स्किनकेअर, पारंपरिक खाद्यसंस्कृती, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि मनोहारी निसर्ग हे सगळं आज जगभर प्रसिद्ध आहे..माउंट फूजीसारख्या रम्य पर्वतरांगा, वेगवान बुलेट ट्रेन, शिस्तबद्ध आणि शांत जीवनशैली यांचा अनुभव येथे घेतला जातो. त्यामुळे त्याची सुंदरता पाहण्यासाठी जगभरातून पर्यटक जपानला येतात. मात्र, अनेकांच्या मनात हा प्रश्न असतो की जपानला जायला किती खर्च येतो? आणि तिथे कोणकोणत्या ठिकाणी भेट द्यायला हवी? या लेखात आम्ही तुम्हाला या सर्व प्रश्नांची सविस्तर माहिती देणार आहोत. तुम्हीही जर जपान ट्रिपचा विचार करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरणार आहे..Durva Benefits: गणरायाला वाहणाऱ्या दुर्वा आरोग्यासाठी ठरतो वरदान; जाणून घ्या फायदे .सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील दोन दिवसांच्या जपान दौऱ्यावर जाणार असल्यामुळे, अनेक जण जपान ट्रिप प्लॅन करत आहेत. तुम्हीही तसा विचार करत असाल, तर हा लेख तुम्हाला नक्की मदत करेल. येथे आम्ही जपानमधील ५ प्रसिद्ध पर्यटन स्थळे आणि ३ दिवसांच्या ट्रिपसाठी दोन व्यक्तींचा अंदाजे खर्च याची माहिती दिली आहे..जपान प्रवासाचा अंदाजे खर्चजपानमध्ये प्रवास करताना खर्च थोडा जास्त वाटू शकतो, पण योग्य नियोजनाने तुम्ही तुमचा प्रवास परवडणारा करू शकता.साधारणपणे 3 दिवसांसाठी एका व्यक्तीचा खर्च 1.5 ते 2 लाख रुपयांच्या दरम्यान असतो. यात विमान तिकीट, राहणीमान, जेवण आणि प्रवासाचा खर्च समाविष्ट आहे.जर तुम्ही दोन किंवा अधिक लोकांसोबत जात असाल, तर खर्च थोडा वाढेल पण तुम्हाला छान अनुभव मिळेल..Mars Transit September 2025: या सप्टेंबरमध्ये कुणावर होणार मंगळाची विशेष कृपा? जाणून घ्या मूलांक १ आणि ७ साठी भविष्य.जपानमधील 5 खास पर्यटन स्थळे1. टोक्योटोक्यो हे जपानचं आधुनिक आणि जीवंत शहर आहे. येथे तुम्हाला Senso-ji मंदिर, Tokyo Skytree, आणि Meiji Jingu मंदिर पाहायला मिळतील. तसेच येथील रात्रजीवन आणि स्ट्रीट फूड खूप प्रसिद्ध आहेत.2. क्योटोक्योटो ही जपानची सांस्कृतिक राजधानी आहे. येथे तुम्ही Arashiyama Bamboo Grove आणि Kiyomizu-dera मंदिर पाहू शकता. Nishiki Market मध्ये स्थानिक खाद्यपदार्थांची मजा घ्या.3. ओसाकाओसाका हे जपानमधील जेवणासाठी सुप्रसिद्ध शहर आहे. येथे तुम्ही Osaka Castle, Universal Studios Japan, आणि Dotonbori क्षेत्राची सफर करू शकता.4. नारानारा हा शहर हिरणांसाठी प्रसिद्ध आहे. Nara Park मध्ये हिरणे मोकळ्या हाताने फिरताना पाहायला मिळतात. येथे तुम्ही Nara National Museum देखील भेट देऊ शकता.5. हिरोशिमाहिरोशिमा हे ऐतिहासिक महत्त्वाचं ठिकाण आहे, जिथे अणुबॉम्ब पडल्याची घटना घडली होती. Peace Memorial Park, Atomic Bomb Dome आणि Shukkeien Garden येथे पाहण्यासारखे ठिकाणे आहेत..जपानला जाण्यासाठी सर्वोत्तम काळमार्च ते मे आणि सप्टेंबर ते नोव्हेंबर यावेळात जपान भेट देणं उत्तम, कारण हवामान मोकळं आणि निसर्गदेखील सुंदर असतो. या काळात तुम्हाला चेरी ब्लॉसम फुलांच्या देखणी दृश्याचा आनंदही घेता येतो..FAQs1. जपानला फिरायला जाण्यासाठी किती खर्च लागतो? (How much does it cost to travel to Japan?)साधारणपणे 3 दिवसांसाठी एका व्यक्तीचा खर्च 1.5 ते 2 लाख रुपये दरम्यान असतो, ज्यात विमान तिकीट, राहणीमान, जेवण आणि प्रवासाचा खर्च समाविष्ट आहे.2. जपानमधील कोणती ठिकाणे पाहणं महत्वाचं आहे? (Which places are must-see in Japan?)टोक्यो, क्योटो, ओसाका, नारा आणि हिरोशिमा ही जपानमधील प्रमुख आणि प्रसिद्ध पर्यटन स्थळे आहेत.3. जपानला भेट देण्यासाठी सर्वोत्तम काळ कोणता आहे? (What is the best time to visit Japan?)मार्च ते मे आणि सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या काळात जपान भेट देणे उत्तम असते कारण हवामान मोकळं आणि निसर्ग सुंदर असतो.4. जपानमध्ये कोणत्या प्रकारच्या खाद्यसंस्कृतीचा अनुभव घेता येतो? (What kind of food culture can one experience in Japan?)जपानमध्ये पारंपरिक आणि आधुनिक दोन्ही प्रकारच्या खाद्यसंस्कृतीचा अनुभव घेता येतो, विशेषतः ओसाकामध्ये स्ट्रीट फूड आणि स्थानिक पदार्थ खूप प्रसिद्ध आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.