How to Reach Jatayu Earth's Centre in Kerala: रामायणातील जटायूची कथा तुम्हाला माहीतच असेल. सीतेचे रक्षण करण्यासाठी रावणाशी लढणाऱ्या याच जटायूचे जगातील सर्वात मोठे पक्षिशिल्प केरळमध्ये उभारण्यात आले आहे. तब्बल ६५ एकर परिसरात पसरलेले हे ठिकाण सध्या पुन्हा चर्चेत आले आहे. 'रामायण' चित्रपटामुळे या पर्यटनस्थळाकडे अनेकांचे लक्ष वेधले गेले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही या ठिकाणाला भेट देण्याची शक्यता आहे. नेमके कुठे आहे हे ठिकाण आणि काय आहेत त्याची वैशिष्ट्ये? जाणून घेऊया..६५ एकर परिसरात उभारले जटायूचे भव्य शिल्पकेरळमधील कोल्लम जिल्ह्यातील चदयमंगलम गावात जटायू अर्थ सेंटर (Jatayu Earth's Centre) आहे. यालाच जटायू नेचर पार्क असेही म्हटले जाते. तब्बल ६५ एकर परिसरात पसरलेल्या या पार्कमध्ये जटायूचे भव्य शिल्प उभारण्यात आले आहे.या शिल्पाची लांबी २०० फूट, रुंदी १५० फूट आणि उंची ७० फूट आहे. जगातील सर्वात मोठे पक्षिशिल्प म्हणून त्याची ओळख आहे. हे भव्य शिल्प साकारण्यासाठी तब्बल १० वर्षांचा कालावधी लागला..जटायूशी काय आहे या ठिकाणाचे नाते?रामायणातील कथेनुसार, रावण जेव्हा सीतेचे अपहरण करून लंकेकडे जात होता, तेव्हा जटायूने त्याला अडवण्याचा प्रयत्न केला. सीतेला वाचवण्यासाठी जटायूने रावणाशी युद्ध केले. मात्र, या युद्धात रावणाने जटायूचे पंख छाटले आणि तो चदयमंगलम येथील डोंगरावर कोसळला.असे मानले जाते की, याच ठिकाणी जटायूने अखेरचा श्वास घेतला. सीतेचे अपहरण झाल्याची माहितीही त्याने प्रभू श्रीरामांना दिली होती. याच पौराणिक कथेशी या ठिकाणाचा संबंध जोडला जातो..कोणी उभारले जटायू अर्थ सेंटर?चित्रपट दिग्दर्शक आणि शिल्पकार राजीव आंचल यांनी या प्रकल्पाची संकल्पना मांडली आणि त्याची रचना व निर्मिती केली. २००४ मध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. पर्यावरण पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हे ठिकाण विकसित करण्यात आले आहे..जटायू अर्थ सेंटरला कसे पोहोचाल?विमानाने: तिरुवनंतपुरम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे जवळचे विमानतळ असून, तेथून हे ठिकाण सुमारे ५० ते ५५ किलोमीटर अंतरावर आहे.रेल्वेने: कोल्लम रेल्वे स्टेशनपासून जटायू अर्थ सेंटर सुमारे ३७ किलोमीटर अंतरावर आहे.रस्त्याने: तिरुवनंतपुरमपासून ५० ते ५५ किलोमीटर, कोल्लमहून ३७ किलोमीटर, तर कोचीपासून सुमारे १५० ते १६० किलोमीटर अंतरावर हे ठिकाण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.