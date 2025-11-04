Kantara Shooting Set Location: 'कांतारा' चित्रपटाचे खरे दृश्य पाहायचे आहे? मग या ठिकाणी नक्की भेट द्या; जाणून घ्या कसे पोहोचायचे एका क्लिकवर

Summary: - कांतारा' चित्रपटाचे प्रमुख दृश्य वास्तविक ठिकाणी शूट केले गेले आहे.- चाहते या ठिकाणी भेट देऊन चित्रपटातील सेट आणि निसर्ग अनुभवू शकतात.- ठिकाणी पोहोचण्याची सुलभ माहिती आणि मार्गदर्शन एका क्लिकवर उपलब्ध आहे..how to reach Kantara shooting location: कांतारा चित्रपट सध्या चित्रपटगृहांमध्ये खूप लोकप्रिय होत आहे. त्यातील दमदार अॅक्शन, लोककथा आणि सुंदर नैसर्गिक दृश्ये प्रेक्षकांना भुरळ घालत आहेत. पण चित्रपटाबद्दल जितका उत्साह आहे, तितकाच लोकांना फक्त त्यांच्या शूटिंग लोकेशनची काळजी असते..जर तुम्हाला चित्रपटातील दृश्यांचे प्रत्यक्ष साक्षीदार व्हायचे असेल, तर चित्रपट कुठे शूट झाला आणि तुम्ही तिथे कसे पोहोचू शकता ते जाणून घेऊया.कांतारा चित्रपटाचे शूटिंग कुठे झाले?'कंतारा' चित्रपटाचे मुख्य चित्रीकरण कर्नाटकातील कुंदापूर भागात झाले. येथे, होंबळे फिल्म्सने एक मोठा चित्रपट संच उभारला, जो भारतातील मोठ्या प्रमाणावर बांधलेल्या सर्वात मोठ्या सेट-पीसपैकी एक मानला जातो..Winter Body Detox: औषधांची गरज नाही; हिवाळ्यात शरीर डिटॉक्स करण्याचे ५ सोपे उपाय.या सेटसाठी सुमारे ६०० सुतार कामाला लागले असते. हा सेट चित्रपटातील कदंब साम्राज्याचे चित्रण करण्यासाठी बांधण्यात आला होता आणि त्यात शकलेश्वर जंगल आणि सौपर्णीका नदीच्या काठाचे काही दृश्ये देखील समाविष्ट आहेत. काही भागांचे चित्रीकरण कुंडापूरपासून सुमारे २० किलोमीटर अंतरावरील गावांमध्ये करण्यात आले..कसे पोहोचाल?कुंडापूर आणि आसपासच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी तुम्ही खालील मार्गांचा वापर करू शकता:विमान मार्गेजवळचे विमानतळ मंगळुरू विमानतळ आहे. तिथून रोडने कुंडापूरला सहज पोहोचता येते.रेल्वे मार्गकुंडापूर आणि जवळपासच्या गावांमध्ये मंगळुरू किंवा उडुपी रेल्वे स्थानकाचा वापर करून रस्त्याने प्रवास केला जातो.UK University Scholarships: ब्रिटनमध्ये उच्च शिक्षण घ्यायचंय? या विद्यापीठात मिळणार आहे आकर्षक शिष्यवृत्ती, जाणून घ्या नियम आणि अटी .कधी भेट द्यावी?- जुलै ते डिसेंबर हा काळ राज्याला भेट देण्यासाठी सर्वात सुंदर मानला जातो. - या काळात, पश्चिम घाट आणि कर्नाटकचा किनारी प्रदेश त्यांच्या नैसर्गिक सौंदर्याच्या शिखरावर असतो. - या काळात येथील ठिकाणे, हिरवीगार जंगले आणि वाहत्या नद्या विशेषतः आकर्षक दिसतात. - जर तुम्हाला 'कंतारा' चित्रपटातील खऱ्या दृश्यांचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर कर्नाटकातील ठिकाणे तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्यटन स्थळे असू शकतात. तथापि, वसतिगृहात जाण्यापूर्वी, योग्य नियोजन आणि तयारी करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.