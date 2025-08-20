Kashmir Travel 2025: काश्मीरला फिरायला जात आहत? मग 'खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिव्हल' चा अनुभव नक्की घ्या!

थोडक्यात:श्रीनगरमधील डल लेकवर २१ ते २३ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान पहिल्यांदाच 'खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिव्हल' आयोजित केला जात आहे.या फेस्टिव्हलमध्ये भारतातील ४०० पेक्षा अधिक खेळाडू विविध जलक्रीडा प्रकारांमध्ये सहभाग घेणार आहेत.या उपक्रमामुळे काश्मीरमधील पर्यटन, रोजगार व क्रीडा संस्कृतीला चालना मिळणार आहे..Khelo India 2025 Festival In Kashmir : काश्मीर ज्याला आपण 'धरतीचं स्वर्ग' म्हणतो. हे केवळ बर्फाच्छादित पर्वतशिखरं, शांत झील आणि हिरव्या दऱ्यांसाठी प्रसिद्ध नाही, तर आता ते राष्ट्रीय जलक्रीडांचा नवा केंद्रबिंदू बनू पाहत आहे. यंदा प्रथमच श्रीनगरमधील डल लेक या नयनरम्य ठिकाणी होणार आहे ‘खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिव्हल’, आणि त्याचा अनुभव घेतल्याशिवाय तुमचं काश्मीर दौऱ्यावरचं काहीतरी अपूर्ण राहील..कोठे आणि कधी?हा ऐतिहासिक फेस्टिव्हल २१ ते २३ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान डल लेक, श्रीनगर येथे आयोजित करण्यात आला आहे. ही पहिलीच वेळ आहे की डल लेकवर अशा राष्ट्रीय स्तरावरील जलक्रीडा स्पर्धा आयोजित केल्या जात आहेत..Mobile Protection Tips: पावसाळ्यात मोबाईल भिजतोय? काळजी करू नका, हे उपाय करा!.काय काय पाहायला मिळणार आहे?या स्पर्धेत भारतभरातील ३६ राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सुमारे ४०० खेळाडू भाग घेणार आहेत. यामध्ये खालील रोमांचक जलक्रीडा प्रकारांचा समावेश आहे:वॉटर स्कीइंगड्रॅगन बोट रेसहंटा स्प्रिंटरोइंग (Rowing)कॅनोइंग आणि कयाकिंगहे खेळ फक्त अॅथलीट्ससाठी नव्हे, तर प्रेक्षकांसाठीही अत्यंत थरारक अनुभव देणारे आहेत. निसर्गाच्या कुशीत, शांत डल लेकमध्ये खेळांचे हे जलप्रदर्शन निश्चितच अविस्मरणीय ठरणार आहे..Maharashtra Police Bharti 2025: पोलीस भरतीसाठी मुलींची उंची किती असावी लागते? जाणून घ्या वयोमर्यादा आणि पात्रता.या फेस्टिव्हलचं उद्दिष्ट काय?हा उपक्रम भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (SAI) आणि जम्मू-काश्मीर क्रीडा परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केला जात आहे. ‘खेलो इंडिया’ उपक्रमाच्या अंतर्गत येणाऱ्या या फेस्टिव्हलमागील मुख्य उद्दिष्टं अशी आहेत:स्थानिक पातळीवर क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देणेतरुणांसाठी रोजगार व संधी निर्माण करणेपर्यटन उद्योगाला चालना देणेकाश्मीरला राष्ट्रीय क्रीडा नकाशावर आणणेपर्यटन आणि स्थानिक विकासासाठीही महत्त्वाचं पाऊलया जलक्रीडा फेस्टिव्हलमुळे शिकारा चालक, हाउसबोट मालक, स्थानिक विक्रेते आणि मार्गदर्शक यांना आर्थिकदृष्ट्या फायदा होणार आहे. डल लेकवरील जीवनशैली आणि संस्कृती देशभरातून आलेल्या पाहुण्यांपुढे प्रभावीपणे सादर केली जाणार आहे..FAQs1. 'खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिव्हल' कधी आणि कुठे होणार आहे? (When and where will the Khelo India Water Sports Festival take place?)हा फेस्टिव्हल २१ ते २३ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान श्रीनगरमधील डल लेक येथे होणार आहे.2. या फेस्टिव्हलमध्ये कोणकोणते जलक्रीडा प्रकार असतील? (Which water sports will be featured in the festival?)वॉटर स्कीइंग, ड्रॅगन बोट रेस, हंटा स्प्रिंट, रोइंग, कॅनोइंग आणि कयाकिंग या क्रीडा प्रकारांचा समावेश असेल.3. हा फेस्टिव्हल कोण आयोजित करत आहे? (Who is organizing the festival?)भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (SAI) आणि जम्मू-काश्मीर क्रीडा परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा फेस्टिव्हल आयोजित केला जात आहे.4. या फेस्टिव्हलमुळे स्थानिक लोकांना काय फायदा होईल? (How will the local people benefit from the festival?)स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी, पर्यटनवाढीमुळे उत्पन्नात वाढ, आणि त्यांच्या संस्कृतीचे प्रदर्शन करण्याची संधी मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.