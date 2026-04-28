Kedarnath Yatra 2026: चला केदारनाथला! 'हर हर महादेव'च्या जयघोषात चारधाम यात्रेला सुरुवात; अशी करा नोंदणी

हिमालयाच्या कुशीत वसलेलं, बर्फाच्छादित शिखरांनी वेढलेलं आणि "हर हर महादेव" च्या जयघोषाने दुमदुमणारं केदारनाथ धाम पुन्हा एकदा भक्तांसाठी खुलं झालं आहे. चारधाम यात्रेच्या शुभारंभासोबतच लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचा प्रवाह या पवित्र धामाकडे वळू लागला आहे.थंडगार हवेत घुमणारे वैदिक मंत्र, डोंगरांमध्ये गुंजणारा भक्तिभाव आणि केदारनाथच्या दर्शनाची ओढ; या सगळ्यामुळे संपूर्ण वातावरणच आध्यात्मिक उर्जेनं भारावून गेलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर यंदाची चार धाम यात्रा आणखी विशेष ठरत आहे, कारण यात्रेच्या नियमांमध्ये आणि नोंदणी प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत..ऑनलाइन नोंदणीकेदारनाथ यात्रेसाठी आणि सोनप्रयागसारख्या चेकपोस्टवर आवश्यक असलेला QR कोड असलेला यात्रा पास मिळवण्याचा हा सर्वात जलद आणि सोपा मार्ग आहे.स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या:registrationandtouristcare.uk.gov.in"Register/Login" वर क्लिक करामोबाईल नंबर व ई-मेल टाका आणि OTP द्वारे व्हेरिफाय करालॉगिन झाल्यानंतर "Create/Manage Tour Info" निवडा"Char Dham Yatra 2026" निवडा आणि केदारनाथसह इतर धाम निवडासर्व यात्रेकरूंची माहिती भरा (नाव, वय, लिंग, पत्ता)आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा:पासपोर्ट साईज फोटोआधार कार्ड / वोटर आयडी / पासपोर्टसबमिट केल्यानंतर QR कोड असलेला ई-पास तयार होतोत्याची प्रिंट काढून सोबत ठेवणे अनिवार्य आहे.मोबाईल अॅपद्वारे नोंदणी"Tourist Care Uttarakhand" हे अॅप डाउनलोड करानोंदणी करा → टूर जोडा → यात्रेकरू माहिती भराशेवटी QR कोड पास डाउनलोड कराWhatsApp नोंदणी"Yatra" असा संदेश +91-8394833833 या नंबरवर पाठवापुढील सूचनांनुसार माहिती भरासर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर QR कोड थेट WhatsApp वर मिळतो.ऑफलाईन नोंदणीऑनलाईन नोंदणी शक्य नसल्यास खालील ठिकाणी प्रत्यक्ष नोंदणी करता येते:हरिद्वार रेल्वे स्टेशनऋषिकेश ISBTसोनप्रयागगुप्तकाशीदेहरादून (जॉली ग्रँट विमानतळ परिसर)याठिकाणी मोठ्या रांगा लागू शकतात, त्यामुळे वेळेचे नियोजन आवश्यक आहे..यात्रेसाठी महत्त्वाच्या सूचनाQR कोडशिवाय सोनप्रयाग चेकपोस्ट पुढे प्रवेश मिळणार नाहीहेलिकॉप्टर बुकिंगसाठी आधी यात्रा नोंदणी क्रमांक आवश्यक आहेकेदारनाथची उंची सुमारे 3,583 मीटर असल्याने आरोग्याची विशेष काळजी घ्याज्येष्ठ नागरिक किंवा आजार असलेल्या व्यक्तींनी वैद्यकीय तपासणी करून जाणे योग्यनोंदणी पूर्णपणे मोफत आहे; कोणत्याही एजंटकडून पैसे मागितल्यास सावध रहा.